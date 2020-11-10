Россия может повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 30%

Цены на масло и подсолнечник продолжают расти Pixabay

Россия с января может поднять экспортную пошлину на подсолнечник до 30%, пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. Такую же информацию «Интерфаксу» сообщил его источник на рынке. Сейчас пошлина на вывоз подсолнечника из России составляет 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну.



По данным «Интерфакса», этот вопрос обсуждался на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле при Минэкономразвития. Принятое решение должно быть закреплено постановлением правительства.



С предложением о введении новых ограничительных мер на экспорт подсолнечника недавно выступил Масложировой союз, заявивший о том, что российские сельхозпроизводители приостановили продажи в ожидании роста цен. Это стало следствием того, что Турция обнулила импортную пошлину на подсолнечник. Нулевая ставка будет действовать до 30 июня 2021 года.



«Логично, что с учетом неурожая подсолнечника в России и Украине, а также рапса в Европе, импортеры масличных на мировом рынке активизировались и меняют условия торговли в целях защиты своих перерабатывающих предприятий, — ранее говорил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. — Мы, в свою очередь, должны реагировать симметрично и обеспечить внутренние потребности переработчиков в сырье. Иначе риск полной остановки масложировой промышленности становится уже совершенно очевидным».



Ранее союз предлагал повысить экспортную пошлину до 20%. Сейчас Мальцев сказал Reuters, что повышение пошлины до 30% кажется правильным. «Плохо, что эта мера не затрагивает рапс и вводится с 1 января, а не с 1 декабря. За это время есть большие риски [роста экспорта]», — цитирует его Reuters.



По данным Минсельхоза на 9 ноября, подсолнечник в России остается убрать менее чем с 2% площадей, намолочено 12,9 млн т в бункерном весе, что почти на 1,5 млн т меньше, чем год назад. Средняя урожайность сократилась на 2,7 ц/га до 15,8 ц/га.

В марте 2020 года участники рынка уже столкнулись с временными неофициальным ограничениям на вывоз масличных, когда в течение нескольких недель большинство экспортеров не могли получить фитосанитарные сертификаты. С апреля по июнь экспорт был запрещен, затем до сентября действовал разрешительный порядок, который, как рассказывали участники рынка, по факту все равно не позволял вывозить семечку. В октябре Масложировой союз предложил Минсельхозу ограничить перечень компаний, которые могут экспортировать подсолнечник и рапс из России. В частности, он предлагал запретить вывоз тем производителям, которые получали господдержку на развитие растениеводства в прошлом календарном году. В свою очередь агроведомство предлагало ввести разрешительный экспорт подсолнечника через биржу.



По данным Масложирового союза, экспорт подсолнечника из России в сезоне-2019/20 значительно превысил показатели предыдущих лет и достиг 1,25 млн т (за сезон-2018/19 было отгружено 361 тыс. т). В новом сезоне, если не предпринять своевременных мер, вывоз может вырасти до 2,5 млн т, прогнозирует союз. По его оценке, валовой сбор подсолнечника в 2020 году составит около 13 млн т, при этом отечественная перерабатывающая отрасль способна полностью принять этот объем, и даже в этом случае загрузка мощностей составит менее 70%.



Экспорт подсолнечного масла по итогам прошлого сезона составил рекордные 3,7 млн т, следует из отчета аналитического центра «СовЭкон». Это 64% от общего выпуска в стране. Поставки масла на внешние рынки не облагаются пошлинами. Экспорт подсолнечника, по оценке аналитиков, составил 1,4 млн т, что также является рекордным показателем. В сезоне-2020/21 «СовЭкон» оценивает возможный вывоз подсолнечника на уровне 300-400 тыс. т.



На внутреннем рынке на прошлой неделе цены на масло и подсолнечник продолжили рост, следует из мониторинга «СовЭкона». Средние котировки на масло укрепились на 100 руб. до 76425 руб./т (EXW Европейская часть, с НДС), на подсолнечник — на 1,3 тыс. руб. до 33125 руб./т. Оба показателя являются рекордными, отмечают аналитики.

