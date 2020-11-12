Участники рынка столкнулись со сложностями при экспорте подсолнечника

Пошлину на экспорт подсолнечника могут повысить до 30% Flickr.com

Экспортеры подсолнечника столкнулись с проблемами при получении фитосанитарных сертификатов для поставок, по сути, введены неформальные ограничения на экспорт, рассказал «Коммерсанту» источник на рынке. Директор аналитического центра «СовЭкон» подтвердил изданию, что знает об отдельных подобных случаях на Юге. При этом сложности возникли после сообщения о возможном повышении вывозных пошлин на подсолнечник с 6,5% до 30%, которое может продлиться до конца сезона (31 августа 2021 года).



Опрошенные «Агроинвестором» игроки рынка не стали комментировать ситуацию, отметив лишь, что недовольны происходящими в отрасли событиями. Сложности с выдачей фитосанитарных сертификатов на экспорт подсолнечника подтвердил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он рассказал «Агроинвестору», что «задержки с их оформлением возможны, и это отбивает желание у участников рынка продолжать заключать экспортные контракты». Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут добавляет, что, возможно, из-за таких негласных изменений правил экспортеры вообще поменяют направленность и «уйдут в рапс, кукурузу или куда-нибудь еще». «К тому же наверняка в следующем году сократятся посевы подсолнечника. Хотя это будет зависеть от того, чем будут пересевать озимые», — уточнил он.



Андрей Сизов считает, что больше всего от неформальных ограничений пострадают экспортеры. По оценкам эксперта, дополнительные расходы экспортеров могут составить несколько десятков долларов за тонну. Он обращает внимание, что это не считается форс-мажорным случаем, а из-за срыва уже заключенных контрактов трейдерам придется оплачивать покупателям разницу между стоимостью сорванной поставки и новым контрактом, который будет заключать импортер.



Между тем, Россельхознадзор опровергает сложности с экспортом подсолнечника. «Фитосанитарные сертификаты выдаются в рабочем режиме в соответствии с утвержденным порядком выдачи при условии полного соответствия отгружаемых партий требованиям стран-импортеров, в том числе касающихся обязательных исследований на отсутствие ГМО», — цитирует ведомство ТАСС.



При этом Россельхознадзор отмечает, что в 2020 году в России были выявлены случаи нарушения производителями запрета на выращивание в России растений, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии. Так, в результате расследования, проведенного после полученного от КНР сообщения об обнаружении ГМО в рапсе и соевом масле российского происхождения, были установлены случаи выращивания ГМО-рапса на территории Чувашии, Нижегородской области и ГМО-сои в Волгоградской области, пишет ТАСС. Также ведется расследование по факту обнаружения ГМО-рапса, следовавшего на переработку, на территории Тульской области.



Вопрос о повышении вывозных пошлин на подсолнечник обсуждался на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле при Минэкономразвития. С предложением о введении новых ограничительных мер на экспорт подсолнечника недавно выступил Масложировой союз, заявивший о том, что российские сельхозпроизводители приостановили продажи в ожидании роста цен. Это стало следствием того, что Турция обнулила импортную пошлину на подсолнечник. Нулевая ставка будет действовать до 30 июня 2021 года. Ранее Масложировой союз предлагал повысить экспортную пошлину до 20%. Сейчас его исполнительный директор Михаил Мальцев сказал Reuters, что повышение пошлины до 30% кажется правильным. Как отмечает Дмитрий Рылько, эти новости уже могли сказаться на ценах агрокультуры, которые с конца прошлой недели выросли на 4 тыс. руб. до 40 тыс. руб. за тонну.



При этом, по мнению Рылько, предстоящее повышение вывозной пошлины сейчас не сильно повлияет на цены подсолнечника, потому что этот рынок очень напряженный. Эксперт добавляет, что любые ограничения нервируют, но никаких колоссальных изменений на этом фоне не предвидится.



В марте 2020 года участники рынка уже сталкивались с временными неофициальным ограничениям на вывоз масличных, когда в течение нескольких недель большинство экспортеров не могли получить фитосанитарные сертификаты. С апреля по июнь экспорт был запрещен, затем до сентября действовал разрешительный порядок, который, как рассказывали участники рынка, по факту все равно не позволял вывозить семечку. В октябре Масложировой союз предложил Минсельхозу ограничить перечень компаний, которые могут экспортировать подсолнечник и рапс из России. В частности, он предлагал запретить вывоз тем производителям, которые получали господдержку на развитие растениеводства в прошлом календарном году. В свою очередь агроведомство предлагало ввести разрешительный экспорт подсолнечника через биржу.



По данным Масложирового союза, экспорт подсолнечника из России в сезоне-2019/20 значительно превысил показатели предыдущих лет и достиг 1,25 млн т (за сезон-2018/19 было отгружено 361 тыс. т). В новом сезоне, если не предпринять своевременных мер, вывоз может вырасти до 2,5 млн т, прогнозирует союз. По его оценке, валовой сбор подсолнечника в 2020 году составит около 13 млн т, при этом отечественная перерабатывающая отрасль способна полностью принять этот объем, и даже в этом случае загрузка мощностей составит менее 70%.

