За месяц подсолнечное масло подорожало на $200 за тонну

Оптовые цены на масло в России могут еще увеличиться С. Рыбак

Цены на подсолнечное масло продолжают расти и сейчас составляют около $1,1 тыс. за тонну на условиях FOB Россия, следует из данных портала OilWorld. За месяц цена поднялась на $200/т, а с февраля масло в мире подорожало на $400-470/т.

Котировки на мировых рынках растут не только на подсолнечное масло, но и на все другие масла. На это оказало влияние пополнение товарных запасов, сниженных из-за COVID-19, увеличение закупок сои со стороны Китая, задержка с посевной в Бразилии, снижение урожая подсолнечника в России и Украине, стабилизация и некоторый рост котировок нефти, снижение курса доллара к другим валютам, объясняет OilWorld. Также немаловажным стало вливание в экономику США триллионов долларов, которые через американских институциональных инвесторов, облигационные фонды, пенсионные фонды, хедж-фонды, попадают на биржи и вкладываются в акции и товары.

Цена на подсолнечное масло в России может вырасти на фоне увеличения стоимости подсолнечника, внутренняя цена на который сейчас достигла 37-40 тыс. руб./т без НДС, отмечает OilWorld. При существующей цене закупки подсолнечника, а также продолжающемся росте мировых цен на масличные и растительные масла, можно ожидать повышения оптовых цен на подсолнечное масло до 79-88 тыс. руб. за тонну без НДС.

С начала сезона экспорт подсолнечника из России вырос в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. Если цена на него не продолжит повышаться, производители смогут поддерживать стоимость подсолнечного масла — сейчас российское масло самое дешевое в мире, обращает внимание OilWorld. По данным Масложирового союза, в этом сезоне урожая хватит на загрузку 70% перерабатывающих мощностей в России. Однако МЭЗам приходится конкурировать за сырье с экспортерами подсолнечника.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что динамика цен в России на 100% зависит от цен на подсолнечное масло в мире, а мировые цены растут. По словам эксперта, это происходит на фоне того, что в мире тяжелая ситуация с соей. «Соя тянет за собой соевое и пальмовое масла, с последним, кстати, тоже не все благополучно. К тому же у нас относительный неурожай по подсолнечнику. Дальнейшие цены на масло будут зависеть от урожая сои в южном полушарии и динамики цен на пальмовое масло», — объясняет Рылько.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что колебания цен на растительное масло сейчас довольно незначительные и они привязаны, в первую очередь, к изменениям курса валют. Он отмечает, что в ближайшее время существенных корректировок в цене не предвидится, поскольку уборочная кампания уже заканчивается. «Результаты уборочной более-менее терпимые, однако существенно ниже прошлого года. Это не самый худший сценарий из возможных. Думаю, цены будут колебаться в районе $1,1-, 1,2 тыс. на FOB», — заключает Мальцев.

Ранее опрошенные «Агроинвестором» участники рынка допустили, что после повышения экспортной пошлины на подсолнечник до 30% — такой сценарий сейчас обсуждается — цены на подсолнечник пойдут вниз. По данным Минсельхоза на 20 ноября, неубранными остаются около 1,1% посевов агрокультуры, валовой сбор составляет 13,2 млн т, что на 1,8 млн т меньше, чем годом ранее.