Запасы подсолнечника в сельхозорганизациях снизились на 16%

Валовой сбор агрокультуры на 1,7 млн тонн ниже прошлогоднего В. Бычков

По данным Росстата, в октябре запасы подсолнечника в российских сельхозорганизациях упали до 2,8 млн т, что на 15,8% меньше, чем в прошлом году. Отрицательная динамика наблюдается почти во всех федеральных округах.



Больше всего внутренние запасы сократились в Южном федеральном округе — на 19,4% до 770 тыс. т и в Приволжском федеральном округе — на 13,9% до 663 тыс. т. Примерно на прежнем уровне, но все же с потерями, оцениваются показатели в Сибирском федеральном округе — там запасы составили 164 тыс. т, или на 3% меньше. Больше всего подсолнечника хранится в Центральном федеральном округе — 1,16 млн т, что, однако, на 11,1% меньше, чем было в октябре прошлого года. Среди регионов самые большие запасы подсолнечника находятся в Волгоградской (281 тыс. т), Ростовской (256 тыс. т) и Воронежской областях (248 тыс. т).



С начала сезона (с 1 сентября) Россия увеличила экспорт подсолнечника в 3,6 раза — до 225,9 тыс. т с 62,2 тыс. т за тот же период в прошлом сезоне, говорится в обзоре подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» со ссылкой на предварительные данные ФТС (без учета экспорта в страны ЕАЭС). При этом за неделю с 26 октября по 1 ноября темпы вывоза немного замедлились: за рубеж было поставлено 42,5 тыс. т, что на 0,2% меньше среднего показателя за четыре недели (на предыдущей неделе отгрузки подсолнечника составили 57,7 тыс. т — на 84,8% выше среднего за месяц).



Экспорт подсолнечного масла с начала сезона сократился на 51,3% до 212,9 тыс. т, подсолнечного шрота — на 38% до 132,8 тыс. т. «Центр агроаналитики» также сообщил, что вывоз соевых бобов с начала сезона уменьшился на 4,7% (до 150,1 тыс. т), соевого масла — на 16,9% (до 107,3 тыс. т), соевого шрота — на 37,7% (до 65 тыс. т). Поставки рапса увеличились в три раза до 150,5 тыс. т, рапсового масла — снизились на 3,5%, до 162,6 тыс. т.



Средние цены на подсолнечник за четыре недели (с 7 октября по 4 ноября) повысились на 12,7% (на 3,4 тыс. руб.), до 30,2 тыс. руб. за тонну. Подсолнечное масло подорожало на 19,5% (на 12,9 тыс. руб.), до 79,1 тыс. руб. за тонну, подсолнечный шрот — на 7,2% (на 1,05 тыс. руб.), до 15,7 тыс. руб. за тонну. На фоне роста цен и снижения валового сбора подсолнечника обсуждается повышение экспортной пошлины на подсолнечник, она может быть увеличена с 6,5% до 30%. По данным Минсельхоза на 17 ноября, необмолоченными остаются около 1,3% посевов агрокультуры, валовой сбор составляет 13,1 млн т против 14,8 млн т годом ранее.

