Ритейлер «Верный» вывел из продажи растительное масло «Эфко»

Экспортная цена на масло превысила $1100 за тонну Д. Гришкин

Сеть магазинов «Верный» вывела из продажи растительное масло, выпускаемое группой «Эфко» (бренды «Слобода», Altero) после того, как производитель уведомил о повышении отпускных цен на продукцию до 48%, сообщает «Прайм» со ссылкой на ритейлера. В сообщении уточняется, что в своем письме торговой сети «Эфко» отмечает, что указанное увеличение цены меньше, чем диктует экономический расчет. Производитель ссылается на существенный рост биржевой стоимости сырого масла с 1 октября, который отражается на себестоимости готовой продукции.



«Мы понимаем, что у партнеров есть объективные причины, влияющие на себестоимость товара, связанные с валютными колебаниями, ростом себестоимости сырья и принимаем повышение цен, когда это обоснованно, — говорит коммерческий директор сети магазинов «Верный» Антон Бахарев (цитата по Retail.ru). — Однако мы также учитываем социальную направленность нашей сети, поэтому не можем себе позволить резкий рост цен на товар в 1,5 раза, который негативно скажется на кошельках наших покупателей. Со всеми партнерами мы стараемся найти возможность и внутренние резервы на удержание текущих цен».



Продукцию «Эфко» ритейлер заменил на более привлекательные и доступные для покупателей позиции. Дополнительные места на полке получили другие поставщики растительного масла, которые договорились с сетью о цене, обороте и уровне доходности категории, а также выделили дополнительные рекламные бюджеты. «Верный» за счет укрепления отношений с другими производителями прогнозирует рост товарооборота в категории растительного масла на 3,3%.



В свою очередь пресс-служба «Эфко» уточнила РИА «Новости», что в январе подсолнечник стоил 22 руб./кг, летом — 30 руб./кг, а сейчас — уже 45 руб./кг. «Цены на бутылку [масла] все производители начали плавно поднимать с октября, пытаясь компенсировать рост себестоимости в 2,5 раза», — сообщает производитель. По словам представителя «Эфко», большинство партнеров компании в рознице приняли причины удорожания как объективные и с пониманием отнеслись к снижению урожая подсолнечника, росту курса доллара, а также экспортных цен на подсолнечное масло с $700 до $1,1 тыс. за тонну.



«К сожалению, в "Верном" отказались слышать наши аргументы. Это их право. Единственно возможный способ в текущих условиях сохранить стоимость бутилированного масла или не увеличивать цены — жертвовать качеством продукции, чего ГК "Эфко" никогда себе не позволяет и считает проявлением неуважения к своим покупателям», — подчеркивает группа.



Цены на подсолнечное масло в России действительно обновили рекорд, сообщает аналитический центр «СовЭкон». Так, на прошлой неделе средние цены на масло поднялись на 1,65 тыс. руб. до 88,5 тыс. руб. за тонну (с НДС), на подсолнечник — на 875 руб. до 39,9 тыс. руб. за тонну. «Оба показателя являются рекордными. Количество предложений масла на внутреннем рынке весьма ограничено», — поясняет «СовЭкон». Цены на подсолнечник разогревали активные закупки переработчиков, однако к концу недели многие из них начали активно снижать закупочные цены на фоне укрепления рубля, отмечают аналитики центра. Экспортные цены на масло после нескольких недель роста снизились на $40 до $1,1 тыс. FOB вслед за соевым маслом.



Аналитики «СовЭкона» считают, что в ближайшее время стоимость подсолнечника может пойти вниз на фоне уменьшения экспортных цен на масло и укрепления рубля. Но в целом, по их мнению, в течение ближайших месяцев потенциал для роста экспортной стоимости масла должен сохраниться. При этом запасы сырья у переработчиков относительно высоки, обращает внимание «СовЭкон». По данным Росстата, в октябре российские сельхозпроизводители продали рекордные 1,9 млн т подсолнечника (+20% по сравнению с прошлым годом).

