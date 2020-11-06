Мировой рост цен на продовольствие продолжается пятый месяц

Ситуация на продовольственных рынках России стабильна А. Гордеев

Индекс продовольственных цен ФАО в октябре составил 100,9 пункта, что на 3,1% выше сентябрьского показателя и на 6% больше, чем в октябре 2019 года. В сентябре темпы роста мировых цен на продовольствие были ниже — 2,9%, следует из ежемесячного обзора ФАО. Аналитики организации отмечают, что рост продолжается пятый месяц подряд.



Значительнее всего в октябре подорожали зерновые и сахар. Так, зерновые за месяц выросли в цене на 7,2%, за год — на 16,5%. Больше других подорожала пшеница. Эксперты ФАО объясняют это сокращением экспортного предложения, неблагоприятными погодными условиями в Аргентине и сохраняющимся дефицитом осадков в некоторых районах Европы, Северной Америки и Черноморского региона.



Цены на сахар по сравнению с сентябрем увеличились на 7,2% поскольку у двух крупнейших мировых производителей сахара — Бразилии и Индии — ожидается сокращение объемов производства. Цены на молочную продукцию выросли на 2,2%, больше всего подорожали сыр, сухое обезжиренное и цельное молоко, а также сливочное масло. «Рост цен в октябре обусловлен некоторой напряженностью с поставками в краткосрочной перспективе в связи с активным импортным спросом на рынках Азии и Ближнего Востока», — считает ФАО.



Растительное масло подорожало на 1,8%, достигнув максимума за последние девять месяцев. Это произошло в первую очередь за счет роста цен на пальмовое и соевое масла. При этом цены на рапсовое масло немного снизились — сказалась неопределенность спроса со стороны стран ЕС из-за обострения пандемии коронавируса.



Среди наблюдаемых категорий снизились только цены на мясо — на 0,5% в сравнении с сентябрем. При этом уменьшение цен наблюдается с начала года. Это обусловлено падением котировок на свинину из Германии из-за ограничений ее ввоза в Китай. Котировки мяса птицы снизились из-за сокращения закупок Китаем и Саудовской Аравией. Цены на говядину также уменьшились. А вот цены на баранину выросли — спрос на нее устойчив, но экспортное предложение небольшое.



Как сообщает Минсельхоз, ситуация на продовольственных рынках России стабильна, объемы производства позволяют удовлетворять имеющийся спрос, а существенных ценовых колебаний на основные продукты питания не зафиксировано. По данным Росстата, с 27 октября по 2 ноября потребительские цены увеличились на 0,1%, с начала года — на 3,3%. За прошедшую неделю заметнее всего — на 2,9% — подорожал сахар. Стоимость подсолнечного масла увеличилась в среднем на 1,8%, яйца выросли в цене на 1,5%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на огурцы — 8,5%, томаты — 4,8%. При этом капуста подешевела на 1%, яблоки — на 0,9%.

