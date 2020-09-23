В этом году онлайн-продажи продовольствия вырастут в три раза

К 2023 году 10% покупок продуктов питания будут совершаться онлайн А. Гордеев

В прошлом году объем рынка онлайн-продаж продуктов питания составил 45 млрд руб. (без учета доставки из ресторанов), в 2020-м, по прогнозу агентства InfoLine, он увеличится в три раза, сообщает «Финмаркет». В 2021-м динамика роста замедлится до 85%, в 2022 году — до 60%, при этом рынок приблизится к 400 млрд руб. Тем не менее, к 2023 году только 10% покупок продуктов питания будут совершаться онлайн.



В этом году драйвером роста интернет-продаж продовольствия стали карантинные ограничения. «Мы за какие-то полгода пережили тот эволюционный путь, который должен был бы, наверное, занять годы нашей жизни», — отметил гендиректор InfoLine Иван Федяков в ходе «Форума лидеров продовольственного бизнеса» на выставке WorldFood Moscow (цитата по «Финмаркету»).



По оценке InfoLine, крупнейшим игроком на российском рынке e-grocery по итогам первого полугодия стала X5 Retail Group (интернет-гипермаркет Perekrestok.ru, сервисы экспресс-доставки из «Перекрестка» и «Пятерочки»). Онлайн-продажи Х5, как и продажи интернет-гипермаркета «Утконос», превысили 8 млрд руб., но Х5 росла быстрее: на 308% против 66%.



Третье место занял сервис доставки «Сбермаркет» (увеличение в 10 раз). «Лидеры уже исчисляют объемы продаж миллиардами рублей. Компании растут трехзначные темпами, а некоторые, как например «Сбермаркет», растут в 10 раз по сравнению с объемом продаж прошлого года, — сказал Федяков. — Это, конечно, просто выдающиеся показатели — нигде так стремительно, такими темпами не меняется бизнес и не меняется ландшафт [рынка]».



В условиях пандемии коронавируса более 3 млрд человек в мире были вынуждены проводить время в полной или частичной изоляции, поэтому им пришлось адаптироваться к новым реалиям и чаще пользоваться услугами онлайн-магазинов. Как результат, спрос в сегменте онлайн-продаж и на доставку продуктов на дом возрос в два-три раза, отмечает заместитель директора направления социально-экономических исследований Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Ирина Гильдебрандт. Жители России — во всяком случае, в Москве и в крупных городах — в период карантинных ограничений стали активно переключаться на онлайн-покупку продовольствия. «Тем не менее продукты все еще остаются категорией товаров, которую большинство покупателей предпочитают выбирать самостоятельно в магазине, где можно предварительно оценить качество и внешний вид. Особенно это касается скоропортящихся товаров (мясо, рыба, овощи и фрукты, молочная продукция)», — прокомментировала она «Агроинвестору».



По данным Euromonitor, в 2019 году почти каждый четвертый житель России покупал товары в интернете, однако доля продуктов питания в онлайн-продажах остается крайне низкой: на этот формат приходится менее 3% от всех продаж продовольствия.

Очевидно, что коронакризис стал катализатором рынка доставки продовольствия, соглашается старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. При этом, несмотря на то, что сервисы доставки еды очень активно внедряются в нашу повседневную жизнь, нужно понимать, что их используют преимущественно люди с достатком выше среднего, поэтому для роста этого сегмента необходимо не только проникновение технологий в регионы и привычки населения, но и повышение платежеспособности, обращает внимание он.



FoodTech в секторе услуг по доставке продовольствия развит в России ровно настолько, насколько большую долю наша страна занимает на потребительском рынке, считает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Россия — это около 2% мирового ВВП и населения мира, соответственно, и проникновение услуг по доставке пока не выше — около 1-2% от мирового рынка ($1,2-1,5 млрд), — оценивает она. — Наш рынок услуг по доставке несопоставим с размером рынка Китая, ЕС или США. Зато темпы роста значительные: на горизонте трех-пяти лет он может увеличиться в 1,5-2 раза».



По мнению Ирины Гильдебрандт, опережающие темпы роста сектора онлайн-продаж продовольствия в том числе связаны с повышением цифровой грамотности населения. «Наряду с всеобщей цифровизацией с большой вероятностью можно ожидать, что продуктовый онлайн-ритейл продолжит активно развиваться и после окончания режима самоизоляции — в том числе потому, что оценившие его удобство потребители будут и дальше покупать продукты питания, не выходя из дома», — уверена она.

