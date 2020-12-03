Экспортную пошлину на сою могут поднять до 20%

Урожай сои в этом году может достигнуть 4,4 млн тонн Pixabay

Вслед за предложением по увеличению экспортной пошлины на подсолнечник до 30% Масложировой союз решил предложить Минэкономразвития ввести пошлину на вывоз сои в размере 20%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора союза Михаила Мальцева. По мнению авторов обращения, это должно сдержать экспорт сои и поддержать российских переработчиков, уточняет «Коммерсантъ». Сейчас поставки не облагаются пошлиной.



По информации издания, Минсельхоз готов рассмотреть предложение союза. Россия заинтересована в повышении самообеспеченности соей, по подсчетам ведомства, ее производство в стране будет ежегодно расти. В 2019 году урожай агрокультуры составил 4,36 млн т, в этом году планируется достигнуть показателя 4,4 млн т, в 2021-м — 5,1 млн т, в 2022-м — 5,6 млн т.



Мальцев считает, что пошлина обеспечит российских переработчиков сырьем и сдержит цену на масло и шрот, что позволит снизить себестоимость продукции животноводства. Сейчас в России есть возможность перерабатывать до 7 млн т сои, оценивает он. При этом внутренние цены ниже, чем на внешних рынках, что стимулирует экспорт и приводит к убыткам переработчиков, отметил глава союза. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на начало декабря в центральной части России соя стоила 47-48 тыс. руб./т, на Дальнем Востоке — 43 тыс. руб./т, в то время как в порту Далянь в Китае — $855/т, или более 64,6 тыс. руб./т по курсу ЦБ на 3 декабря. Соевый шрот в России стоит 50-52 тыс. руб./т, масло — 78-80 тыс. руб./т. В прошлом сезоне за рубеж было поставлено 1,3 млн т российской сои.



Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько не видит смысла в новой инициативе. «У нас из европейской части России соя не экспортируется вообще, особенно в этом году в силу ее неконкурентоспособности на мировом рынке, потому что она у нас очень дорого стоит, — прокомментировал эксперт «Агроинвестору». — Поэтому устанавливать дополнительную экспортную пошлину, когда продукция не вывозится, бессмысленно».



В значительных объемах — до 1 млн т в год — соя отгружается с Дальнего Востока. По словам Рылько, введение пошлины ударит по интересам местных аграриев, которым просто будет некуда девать сою. «Им придется радикально опускать свои цены, жертвовать доходностью для того, чтобы вывезти эту сою куда-то на территории России. Зачем, если есть огромный, соседний, хорошо платящий рынок, особенно Китай? Зачем с ним ссориться? Китайцы будут платить те же деньги, они не поднимут закупочную цену», — рассуждает Рылько. По его мнению, из ситуации есть выход: можно параллельно с пошлиной создать транспортную субсидию, чтобы отвозить сою из ДФО на европейскую территорию страны или на Алтай. Аналогичного мнения придерживается директор «СовЭкона» Андрей Сизов: пошлина на сою может негативно повлиять на развитие растениеводства на Дальнем Востоке. Кроме того, у России есть международные обязательства, которые страна взяла на себя при вступлении в ВТО, сказал он «Коммерсанту».



С января 2021 года Россия может поднять экспортную пошлину на подсолнечник до 30%. Сейчас пошлина на вывоз подсолнечника из России составляет 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. По мнению Масложирового союза, эта мера должна снизить экспорт подсолнечника, который по итогам сезона может достигнуть 2,3 млн т.

