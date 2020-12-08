Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются

В ноябре экспорт зерна составил 4,7 млн тонн Е. Разумный

Согласно мониторингу Refinitiv, экспортные цены российской пшеницы на прошлой неделе прервали рост на фоне умеренного спроса со стороны экспортеров при обострившейся конкуренции с поставщиками из Австралии, а также снижения котировок на мировых площадках. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к концу прошлой недели цена на пшеницу с протеином 12,5% снизилась на $2 до $252/т (FOB Новороссийск).



Аналитический центр «СовЭкон» не зафиксировал изменения цены этого класса пшеницы в Новороссийске — на прошлой неделе она осталась на уровне $255/т. По данным Refinitiv, цены снизились с $254/т до $253/т. «У нас нет достаточной свежей спросовой тяги с рынка, включая Китай, и это, на фоне достаточного предложения, и отсутствия новых негативных новостей по погоде, ведет к постепенному ослаблению», — говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



Пшеница из региона Черного моря сталкивается с жесткой конкуренцией с австралийской, и в первую очередь в Юго-Восточной Азии, отмечает «СовЭкон». На внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса увеличилась на 25 руб. и достигла 15,95 тыс. руб. за тонну, 4-го класса — подешевела на 25 руб. и опустилась до 15,9 тыс. руб. за тонну с самовывозом для европейской части страны, говорится в обзоре «СовЭкона». Тендер египетской GASC, на котором была закуплена пшеница из России и Украины, прошел по ценам на уровне предыдущей закупки.



Аналитики отмечают, что, несмотря на то что в ноябре погодные условия несколько улучшились для нового урожая зерновых, и озимые заняли рекордные 19,3 млн га, Росгидромет определил, что 22% посевов находятся в плохом состоянии. «Прошедшая неделя не принесла существенных осадков, а в Поволжье пришли морозы — местами до минус 15-20 °С», — говорится в обзоре. Сейчас нет существенных предпосылок для роста цен, но в ближайшие две недели погода может быть холоднее нормы, и за ситуацией будет нужно следить, так как снежный покров остается незначительным, обращает внимание «СовЭкон».



По предварительным данным за ноябрь, экспорт зерна из России составил 4,7 млн т, включая 4,2 млн т пшеницы. С начала сезона-2020/21 по 29 октября Россия экспортировала 23,9 млн т зерна, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года. Экспорт пшеницы при этом составил 20,5 млн т, что на 13% больше прошлого сезона, ячменя — 2,8 млн т, или на 58% больше, кукурузы — 0,57 млн т, или на 37% меньше, приводит «СовЭкон» данные ФТС.

