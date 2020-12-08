Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются

Согласно мониторингу Refinitiv, экспортные цены российской пшеницы на прошлой неделе прервали рост на фоне умеренного спроса со стороны экспортеров при обострившейся конкуренции с поставщиками из Австралии, а также снижения котировок на мировых площадках. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к концу прошлой недели цена на пшеницу с протеином 12,5% снизилась на $2 до $252/т (FOB Новороссийск).
Аналитический центр «СовЭкон» не зафиксировал изменения цены этого класса пшеницы в Новороссийске — на прошлой неделе она осталась на уровне $255/т. По данным Refinitiv, цены снизились с $254/т до $253/т. «У нас нет достаточной свежей спросовой тяги с рынка, включая Китай, и это, на фоне достаточного предложения, и отсутствия новых негативных новостей по погоде, ведет к постепенному ослаблению», — говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.
Пшеница из региона Черного моря сталкивается с жесткой конкуренцией с австралийской, и в первую очередь в Юго-Восточной Азии, отмечает «СовЭкон». На внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса увеличилась на 25 руб. и достигла 15,95 тыс. руб. за тонну, 4-го класса — подешевела на 25 руб. и опустилась до 15,9 тыс. руб. за тонну с самовывозом для европейской части страны, говорится в обзоре «СовЭкона». Тендер египетской GASC, на котором была закуплена пшеница из России и Украины, прошел по ценам на уровне предыдущей закупки.
Аналитики отмечают, что, несмотря на то что в ноябре погодные условия несколько улучшились для нового урожая зерновых, и озимые заняли рекордные 19,3 млн га, Росгидромет определил, что 22% посевов находятся в плохом состоянии. «Прошедшая неделя не принесла существенных осадков, а в Поволжье пришли морозы — местами до минус 15-20 °С», — говорится в обзоре. Сейчас нет существенных предпосылок для роста цен, но в ближайшие две недели погода может быть холоднее нормы, и за ситуацией будет нужно следить, так как снежный покров остается незначительным, обращает внимание «СовЭкон».
По предварительным данным за ноябрь, экспорт зерна из России составил 4,7 млн т, включая 4,2 млн т пшеницы. С начала сезона-2020/21 по 29 октября Россия экспортировала 23,9 млн т зерна, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года. Экспорт пшеницы при этом составил 20,5 млн т, что на 13% больше прошлого сезона, ячменя — 2,8 млн т, или на 58% больше, кукурузы — 0,57 млн т, или на 37% меньше, приводит «СовЭкон» данные ФТС.