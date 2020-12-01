Экспортные цены на пшеницу снова начали расти

С начала сезона по 25 ноября Россия экспортировала 22,6 млн тонн зерна Pixabay

Экспортные цены российской пшеницы на прошлой неделе выросли на фоне умеренной динамики мировых площадок, продолжающихся обсуждений ограничения экспорта и состояния озимой пшеницы в регионе Черного моря, сообщает Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) за неделю пшеница с протеином 12,5% подорожала на $2 до $254/т (FOB Новороссийск), по подсчетам Refinitiv, цены выросли с $251,5/т до $254/т, «СовЭкон» зафиксировал увеличение цен на $2 за тонну до $255/т.



При этом мировой биржевой рынок был в целом стабилен. Поддержку ценам оказывает активный импорт в Китай и обеспокоенность состоянием посевов в США и черноморском регионе. Давление на цены оказывает высокий урожай в Австралии и рост предложения пшеницы, которая уверенно начала вытеснять черноморскую из Юго-Восточной Азии, отмечают аналитики «СовЭкона».



Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах остались на уровне 17,9-18,2 тыс. руб./т (СРТ). Отдельные компании на неделе выходили с активными краткосрочными закупками, разогрев рынок, отмечает «СовЭкон». На внутреннем рынке пшеница 3-го класса подешевела на 50 руб. до 15925 руб./т, цена 4-го класса снизилась на 25 руб. до 15925 руб./т с самовывозом для европейской части России, следует из мониторинга центра. Согласно прогнозам «СовЭкона», в краткосрочной перспективе ситуация на российском и мировом рынке будет стабильной. Однако в ближайшие недели возможна новая волна роста цен на пшеницу и кукурузу в мире, считают аналитики.



Россия почти завершила уборочную кампанию: с 98,9% уборочной площади намолочено 137,8 млн т зерна, включая 88,1 млн т пшеницы, следует из данных Минсельхоза.

Рынки продолжает беспокоить нехватка снега в регионе Черного моря, хотя озимая пшеница, как и в предыдущие зимы, может хорошо себя чувствовать без или почти без снежного покрова, если температура не опустится ниже 20 °C, отмечает «СовЭкон». Ранее директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина рассказывала «Агроинвестору», что, по прогнозам Росгидромета, ожидается снежная зима, что положительно скажется на развитии растений, хотя сейчас оно на среднем уровне.



Также на рынок может влиять ограничение экспорта зерна из России, в частности, возможное введение пошлины вместо квоты. На этом настаивают производители мяса и муки. В свою очередь Минсельхоз рассматривает вариант увеличения экспортной квоты с 15 млн т до 17,5 млн т с 15 февраля.



Как отмечают аналитики «СовЭкона», сейчас местным переработчикам необходимо создавать запасы перед длинными новогодними праздниками, поэтому они стоят перед выбором: надеяться на более низкие цены в дальнейшем в связи с обсуждением экспортных ограничений в 2021 году или покупать зерно по рекордно высоким рублевым ценам.



С начала сезона-2020/21 по 25 ноября Россия экспортировала 22,6 млн т зерна, что на 11% больше аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В том числе вывоз пшеницы за этот период составил 19,3 млн т — на 9% больше прошлогоднего, ячменя — 2,78 млн т (на 60% больше), кукурузы — 0,48 млн т (на 42% меньше), сообщает «СовЭкон» со ссылкой на официальную таможенную статистику.

