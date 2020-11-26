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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Аналитика

Экспорт пшеницы в этом сезоне может стать рекордным

Объем вывоза может достигнуть 40,8 млн тонн

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

На прошлой неделе средние цены на российскую пшеницу незначительно снизились
«Мирогрупп ресурсы»
На прошлой неделе средние цены на российскую пшеницу незначительно снизились
«Мирогрупп ресурсы»

Экспорт пшеницы из России в сезоне-2020/21 может приблизиться к историческому рекорду 2017/18 сельхозгода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обзор аналитического центра «СовЭкон». Аналитики повысили прогноз вывоза пшеницы из страны на 1 млн т до 40,8 млн т. В том числе в ноябре на внешние рынки может быть отгружено 4,4 млн т. Оценка поставок ячменя и кукурузы понижена на 0,3 млн т до 4,9 млн т и до 3,9 млн т соответственно. Общий экспорт зерна, бобовых и продуктов их переработки оценивается в 51,2 млн т, что выше предыдущего прогноза центра на 0,4 млн т.

Корректировка по пшенице связана с увеличением валового сбора агрокультуры на 0,9 млн т до 85,3 млн т. При этом аналитики ожидают высоких темпов вывоза в ближайшие несколько месяцев, поскольку трейдеры будут стремиться активнее вывозить зерно до введения квоты в середине февраля. Потенциальное увеличение внутренних поставок пшеницы до конца 2020 года также может поддержать экспорт, считает «СовЭкон».

Аналитический центр «Русагротранса» оценивает потенциал вывоза пшеницы ниже — на уровне 39,9 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и «ПроЗерно» также сообщают о возможности отгрузок около 40 млн т. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский отмечает, что в декабре поставки снизятся до 3,7 млн т на фоне того, что вагоны с пшеницей уже расписаны до конца года, порты загружены, а погодные условия ухудшаются, пишет «Коммерсантъ». Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сказал изданию, что в декабре поставки в лучшем случае останутся на ноябрьском уровне. Хотя таможня может добавить объемы с предыдущих месяцев, и «изобразить» статистический рост, допускает он.

По данным «СовЭкона», на прошлой неделе средние цены на российскую пшеницу снизились на $1 до $253 за тонну (FOB). В ближайшие месяцы директор аналитического центра Андрей Сизов ожидает сохранения текущего уровня котировок с колебаниями на несколько долларов в неделю. По информации аналитического центра «Русагротранса», цены на пшеницу с протеином 12,5% в российских глубоководных портах за месяц упали почти на 1 тыс. руб./т и сейчас составляют 17,8-18,1 тыс. руб./т без НДС. Одним из факторов такой динамики стал рост предложения со стороны Австралии и Аргентины, также сказалось укрепление рубля и ожидание ограничений экспорта.

Главным негативным фактором для экспорта пшеницы из России в этом сезоне, по мнению Сизова, может стать повышение вывозной пошлины.

Ранее крупнейшие российские ассоциации компаний-производителей продуктов питания обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о введении пошлины на экспорт зерновых. Правда, по мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, вариант введения одновременно квоты и пошлины маловероятен, хотя такой сценарий и не исключен, говорил он «Агроинвестору».

Екатерина Шокурова 

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