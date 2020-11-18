ФАС одобрила введение временной квоты на экспорт зерна

Ряд отраслевых объединений просили увеличить пошлину на вывоз пшеницы Д. Абрамов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала идею Минсельхоза по введению квоты на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы за пределы ЕАЭС с 15 февраля по 30 июня 2021 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФАС. Объем новой квоты может составить 15 млн т.

Министерство опубликовало соответствующий проект постановления правительства на прошлой неделе. «ФАС России поддерживает введение квоты на зерно, как инструмент регулирования внутреннего рынка, направленного на снижение цен», — отмечает служба. Ее специалисты также считают, что порядок распределения квоты, который определен в проекте постановления, дает возможность доступа к квоте всем компаниям-экспортерам, которые поставляли за рубеж зерно с июля по декабрь 2020 года. «Следовательно, все компании, экспортирующие в этот период, будут находится в равных условиях», — заключает ФАС.

Квоту между участниками рынка, которые экспортировали зерно с начала текущего сезона по 31 декабря Минсельхоз распределит в период с 1 февраля по 5 февраля следующего года. А до 15 января ФТС должна предоставить в агроведомство данные об объемах зерна, которые с 1 июля до конца 2020 года отгрузила за рубеж каждая компания. Экспортеры зерна должны подать заявления в Минсельхоз с 11 января по 29 января. До 12 февраля министерству необходимо сообщить Минпромторгу о распределении между игроками квоты на вывоз. В свою очередь Минпромторг с 15 февраля будет выдавать им разовые лицензии на вывоз зерна.

При этом эксперты зернового рынка считают, что мер по ограничению экспорта зерна из России уже достаточно. Ряд отраслевых объединений — прежде всего мукомольных и животноводческих — обращались к Минсельхозу с просьбой ввести «ненулевую» экспортную пошлину на пшеницу из-за роста цен на нее, сообщает «Интерфакс». Министерство пообещало проработать предложение, вскоре после этого было объявлено о планах по временному введению квоты.

По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, введение дополнительного ограничения сейчас способно нанести непоправимый удар по логистической цепочке основного товара российского агроэкспорта. По его словам, с самого начала этого сезона аномально растут мировые цены, а на внутреннем рынке ситуация усугубилась резким ослаблением рубля. По этой причине Минсельхоз проработал вопрос введения квоты на экспорт зерна в 15 млн т. «Данное количественное ограничение позволит сохранить в стране объем зерна, достаточный для внутреннего потребления и сглаживания внутренних цен», — считает Зернин (цитата по «Интерфаксу»). По мнению руководителя аналитического центра АО «Русагротранс» Игоря Павенского, введение экспортной пошлины — излишняя мера, поскольку экспортный потенциал по пшенице в этом сельхозгоду крайне высокий из-за близкого к рекордному урожаю.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что новость о предстоящем введении квоты «вызвала желание продать, поэтому, цены, скорее всего, краткосрочно пойдут вниз». Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что после информации о введении квоты зерно будет вывозиться ударными темпами. «Кроме того, появятся новые экспортеры, потому что свободной квоты нет и для работы в следующем полугодии нужно что-то отгружать сейчас», — прокомментировал он «Агроинвестору». Корбут отмечает, что спрос может начать превышать предложение и на этом фоне цены вырастут. «Мировые рынки пока не особо на это реагируют, потому что они эту позицию уже отработали. Но нужно понаблюдать. А вот как отреагируют покупатели? Некоторые страны могут выйти с новыми предложениями и тендерами, но при этом они будут стараться не поднимать цены, потому что они и так высокие», — рассуждает он.

С начала сезона-2020/21 по 12 ноября Россия экспортировала 20,1 млн т зерна — это на 6% больше аналогичного периода предыдущего сезона. Вывоз пшеницы составил 17 млн т — на 2,4% больше прошлогоднего, ячменя — 2,7 млн т (плюс 62%), кукурузы — 0,44 млн т (на 39% меньше), сообщал «СовЭкон» со ссылкой на данные официальной таможенной статистики. Экспортные цены российской пшеницы на прошлой неделе выросли: по данным ИКАР и «СовЭкона» пшеница с протеином 12,5% подорожала с $253/т до $254/т (FOB Новороссийск), в мелководных портах цены укрепились на $2 до $235/т. По данным Refinitiv, цены увеличились с $254,5/т до $256/т, сообщал Reuters.