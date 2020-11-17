Экспортные цены на пшеницу снова начали расти

С начала сезона по 12 ноября Россия экспортировала 20,1 млн т зерна НПК ОВК

Экспортные цены российской пшеницы на прошлой неделе выросли на фоне планов Минсельхоза ввести вывозную квоту на зерно, сообщает Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и аналитического центра «СовЭкон», за неделю пшеница с протеином 12,5% подорожала с $253/т до $254/т (FOB Новороссийск), в мелководных портах цены укрепились на $2 до $235/т. По данным Refinitiv, цены выросли с $254,5/т до $256/т.



Попытки трейдеров снизить цены в портах в основном остаются безуспешными. Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах выросли с 18-18,7 тыс. руб./т неделей ранее до 18,1-18,8 тыс. руб./т (CPT). Отдельные компании на неделе выходили с активными краткосрочными закупками, разогрев рынок, отмечают аналитики «СовЭкона». На внутреннем рынке пшеница 3-го класса подешевела на 25 руб. до 16050 руб./т, цена 4-го класса осталась на уровне 16025 руб./т, 5-й класс подорожал на 50 руб. до 14925 руб./т с самовывозом для европейской части страны, следует из мониторинга центра.



При этом мировой биржевой рынок был в целом стабилен. По итогам недели декабрьский контракт SRW закрылся на $5,93/бушель ($218/т; -1,4% по сравнению с позапрошлой неделей); контракт на французскую пшеницу — на отметке 210 евро/т ($249/т; +0,6%), сравнивает «СовЭкон».



На прошлой неделе Минсельхоз предложил установить квоту на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы за пределы ЕАЭС в общем объеме 15 млн т. Предполагается, что ограничения будут действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года. С 1 февраля по 5 февраля следующего года Минсельхоз распределит квоту между участниками рынка, которые экспортировали зерно с начала текущего сезона по 31 декабря.



По мнению аналитиков «СовЭкона» это будет стимулировать трейдеров экспортировать больше до января, чтобы обеспечить себе квоту большего объема, но в целом эффект от нее для рынка будет нейтральным. «Размер зерновой квоты, предложенный Минсельхозом, оказался близок к нашим ожиданиям и не оказал заметного влияния на цены, — оценивают аналитики центра. — В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что рынок пшеницы будет относительно стабильным или немного снизится».



«Предлагаемый размер квоты и механизм ее распределения существенно упростит деятельность экспортеров, — ранее говорил «Интерфаксу» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. — Исторический принцип распределения квоты и последующее лицензирование экспортных сделок позволят отсеять нерабочие компании от экспорта зерновых, фактически вознаградив активность экспортеров в первой половине сезона».



С начала сезона-2020/21 по 12 ноября Россия экспортировала 20,1 млн т зерна — это на 6% больше аналогичного периода предыдущего сезона. Вывоз пшеницы составил 17 млн т — на 2,4% больше прошлогоднего, ячменя — 2,7 млн т (плюс 62%), кукурузы — 0,44 млн т (на 39% меньше), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные официальной таможенной статистики.

