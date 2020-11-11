Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России

За пять месяцев сезона экспорт зерна составил 18,8 млн тонн Flickr.com

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в ноябрьском отчете повысила прогноз экспорта пшеницы из России на 0,5 млн т до 39,5 млн т. Ближайший преследователь — США — в этом маркетинговом году могут вывезти 27 млн т пшеницы, потенциал экспорта стран Евросоюза — 26 млн т. Показатель по России скорректирован на фоне улучшения оценки валового сбора агрокультуры также на 0,5 млн т до 83,5 млн т.



Мировые цены на пшеницу в этом месяце оставались стабильными, отмечают американские аналитики. Высокий мировой экспортный спрос привел к дальнейшему росту цен в Канаде, Европейском союзе, России и США, однако опасения по поводу роста числа случаев заражения COVID-19 во всем мире и недавних дождей в России и на равнинах США в последнее время смягчили динамику повышения цен. Так, согласно FAS USDA, цена на российскую пшеницу увеличилась до $252 за тонну (FOB).



Как сообщает подведомственный Минсельхозу «Центр агроаналитики» со ссылкой на предварительные данные ФТС, с начала сезона по 29 октября Россия увеличила экспорт зерна на 7,1%. За пять месяцев объемы поставок за границу составили 18,8 млн т. На первом месте находится экспорт пшеницы — 15,7 млн т, показатель вырос на 2,5%. Продажи ячменя увеличились на 61,8% до 2,5 млн т, кукурузы — упали на 18,7% до 0,6 млн т. С начала сельхозгода 16% от всего объема экспорта российского зерна было вывезено в Турцию (3,1 млн т), 17% — в Египет (3,1 млн т), 9% — в Саудовскую Аравию (1,7 млн т), 6% — в Бангладеш (1,1 млн т,), 4% — в Азербайджан (0,75 млн т).



В период с 22 по 29 октября экспорт составил почти 1,2 млн т, включая почти 1,1 млн т пшеницы, 76,1 тыс. т ячменя, 11,9 тыс. т кукурузы. Основными направлениями вывоза стали Египет, который за этот период импортировал из России 292,2 тыс. т зерна, Турция — 239,1 тыс. т, Пакистан — 121,3 тыс. т, республика Корея 71,3 тыс. т, меньше всего было отгружено в Саудовскую Аравию — 67,5 тыс. т.



При этом экспортные цены российской пшеницы, после предыдущего снижения, на прошлой неделе снова пошли в рост. Агентство Reuters отмечает, что эксперты связывают подорожание с укреплением рубля, ростом цен на мировых биржах и сдерживанием продаж фермерами. Так, аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) сообщают о повышении цены к концу прошлой недели за тонну пшеницы с 12,5% протеином в Новороссийске с $251 до $253 (FOB). Данные Refinitiv свидетельствуют об увеличении за отчетный период на 1,3%, с $251 до $254,5 за тонну FOB в Новороссийске. В свою очередь аналитики «СовЭкона» не зафиксировали изменений цены данного класса пшеницы в глубоководных портах — $253 за тонну (FOB), как и неделей ранее.



Эксперты «СовЭкона» считают, что отсутствие определенности в отношении введения зерновой квоты на вторую половину сезона поддерживает повышение цен. На внутреннем рынке пшеница продолжает дорожать из-за увеличения цен аграриями и тщетных попыток трейдеров снизить цену закупки. В частности, пшеница 3-го класса поднялась в цене на 425 руб. до 16075 руб./т, 4-го — на 375 руб. до 16025 руб./т с самовывозом для европейской части России.

