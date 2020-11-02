ОЗК с 1 декабря начнет закупать пшеницу на электронном аукционе

Экспортеры испытывают сложности с закупками зерна Д. Абрамов

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) с 1 декабря начинает закупать пшеницу 3-го, 4-го и 5-го классов на аукционе через площадку idk.ru , сообщила компания. Организатором выступит ее трейдинговое подразделение — «ОЗК Юг». Для начала компания намерена приобрести по 150 т пшеницы 4-го и 5-го классов по цене 19,1 тыс. руб./т и 19 тыс. руб./т (CPT). Базис поставки — Новороссийский комбинат хлебопродуктов. Торги на idk.ru проходят давно, но компания с госучастием выходит на них впервые.



Представитель ОЗК рассказал «Агроинвестору», что внедрение такого инструмента как прямая закупка зерна у производителей посредством аукционов станет для российских аграриев еще одним надежным каналом сбыта продукции, а для ОЗК появится дополнительная возможность закупать зерно для обеспечения экспортных поставок. На данный момент планируется проведение аукционов в ежедневном режиме, по будням. Объем — два лота по 150 т зерна каждый. Если такой механизм закупок заинтересует рынок, то будет увеличиваться и объем торгов, и их продолжительность, уточняет компания.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что решение ОЗК опробовать новый канал связано с тем, что экспортеры испытывают сложности с закупками зерна. Трейдеры используют все возможности для того, чтобы приспособиться к новой ситуации, задействовать все варианты покупки зерна, в том числе с помощью независимых электронных площадок. «У нас давным-давно крупнейшие агрохолдинги проводят закрытые аукционы при продаже своего зерна. Это не новая ситуация», — говорит эксперт.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут говорит, что такая система реализация открыта и прозрачна, а ОЗК и раньше закупала для своих нужд зерно таким образом. Он добавляет, что с экспортом сейчас ситуация стабильна, однако цены устраивают не всех. Несмотря на то, что урожай в этом году станет вторым после рекорда 2017-го, зерно дорожает, при этом многие производители сдерживают продажи.



С начала сезона-2020/21 по 29 октября Россия экспортировала 18,1 млн т зерна, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе вывоз пшеницы составил 15,3 млн т (+1%), ячменя — 2,4 млн т (+58%), кукурузы — 0,32 млн т (на 49% меньше, чем год назад), сообщает аналитический центр «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Ранее аналитический центр «Русагротранса» прогнозировал, что в октябре экспорт зерна может снизиться до 4,9-5 млн т против 5,8 млн т в сентябре.



ОЗК была создана в 2009 году для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности. Владельцами компании являются государство (50% плюс одна акция) и «Деметра Холдинг» (50% минус одна акция), объединяющий активы ВТБ на зерновом рынке.

