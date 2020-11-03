Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются

Российской пшенице нужно восстановить конкурентоспособность Д. Абрамов

Согласно мониторингу Refinitiv, экспортные цены российской пшеницы на прошлой неделе прервали рост, в связи с сокращением спроса и спадом на мировых сырьевых площадках, испытывающих нервозность из-за распространения коронавируса. По данным аналитиков, за неделю с 23 октября цена упала с $254/т до $251/т (FOB), сообщает Reuters.



По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена пшеницы с 12,5% содержанием протеина к концу прошлой неделе в Новороссийске упала до $251/т (FOB) с $257 неделей ранее. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал снижение на $2 за неделю до $253/т (FOB). «Мы ожидаем, что российская пшеница снизится еще в краткосрочной перспективе, так как ей необходимо восстановить конкурентоспособность», — считают аналитики агентства. На внутреннем рынке цена пшеницы 3-го и 4-го классов достигла 15,6 тыс. руб. за тонну с самовывозом для европейской части страны, поднявшись на 150 руб., говорится в обзоре «СовЭкона».



Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина рассказала «Агроинвестору», что союз пересмотрел прогноз урожая зерна, оценив валовой сбор на уровне 133 млн т, в том числе 83,6 млн т пшеницы. «Убрано 99,5% посевов пшеницы, урожайность на 7% выше прошлого года, плюс площади под ней были больше», — объясняет она. Тюрина говорит, что также повышается экспортный потенциал по пшенице до 41-42 млн т. В июле-октябре на внешние рынки было отгружено 17,5 млн т агрокультуры — это на 1,4 млн т больше, чем в прошлом году. Поддержку экспорту из России оказывает сокращение экспортного потенциала со стороны стран ЕС на 12,9 млн т и со стороны Украины на 3,5 млн т, добавляет Тюрина.



На рынке образуется ситуация, когда спрос выше предложения, в связи с чем растут цены, продолжает она. На внутреннем рынке за месяц они увеличились на 12%, экспортные — на 9-10%. «На прошлой неделе были контракты уже и по $255/т на FOB, но тогда же сложилась ситуация, что уровень цен на российскую пшеницу оказался выше цен французской биржи на 5% и на 3% больше стоимости украинского зерна. В такой ситуации наша конкурентоспособность снижается», — говорит она. По мнению Тюриной, сейчас Россия входит в период стабилизации цен на пшеницу.



Еще одним фактором поддержки цен является ожидаемое введение с 1 января 2021 года квоты на экспорт зерновых, добавляет Тюрина. На сегодняшний день Россия реализовала экспортный потенциал по пшенице на 43%, и введение квоты активизирует экспортную деятельность большинства участников рынка. «В период действия квоты в прошлом сезоне мы отмечали постоянное сокращение количества экспортеров. В октябре у нас было 45 компаний, вывозивших пшеницу, в период действия квоты в мае — 25, а в июне оставалось только семь игроков, — приводит данные Тюрина. — Некрупные участники рынка понимают, что с введением квоты у них могут возникнуть проблемы с получением экспортной документации». По ее мнению, после введения квоты на рынке останутся только крупные компании со своими логистическими мощностями.



До нового года, по оценке РЗС, экспортный потенциал будет реализован на 60-65%. При этом, по мнению Тюриной, объемы вывоза в конце года будут выше прошлогодних. В 2019-м в ноябре экспорт пшеницы составлял 2,7 млн т, в декабре — 2,5 млн т, в 2020-м в ноябре будет отгружено около 4 млн т, в декабре — примерно 3,5 млн т, оценивает она.



С начала сезона-2020/21 по 29 октября Россия экспортировала 18,1 млн т зерна, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года. Экспорт пшеницы при этом составил 15,3 млн т, что на 1% больше прошлого сезона, ячменя — 2,4 млн т, или на 58% больше, кукурузы — 0,32 млн т, или на 49% меньше, приводит «СовЭкон» данные ФТС.

