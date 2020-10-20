В октябре Россия снизит экспорт зерна

Цены на пшеницу продолжили расти Д. Абрамов

Россия в октябре снизит экспорт зерна до 4,9-5 млн т, следует из мониторинга аналитического центра «Русагротранса». «Это существенно ниже, чем было вывезено в сентябре — 5,8 млн т», — сообщил «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский. В частности, вывоз пшеницы оценивается в 4,3-4,4 млн т (4,9 млн т в сентябре), ячменя — до 0,5 млн т (0,8 млн т) и кукурузы — до 0,1 млн т (82 тыс. т). Прежний прогноз центра на октябрь составлял 5,5 млн т. Он был изменен за счет уменьшения поставок через порт Кавказ и малые порты Азово-Черноморского бассейна, говорит эксперт. По данным на 19 октября через порты и погранпереходы уже отгружено около 3,1 млн т зерна.



При этом экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в ноябре-декабре за неделю выросли на $3,5 до $250-252/т. Цены достигли максимума с января 2015 года, когда они составляли $269 за тонну, уточнил Павенский. Закупочные цены пшеницы нового урожая (протеин 12,5%) в глубоководных портах за неделю выросли на 400 руб. до 18,2-18,4 тыс. руб./т (без НДС) из-за повышения цен FOB и низкого предложения. Закупочные цены на малой воде также увеличились на 400 руб. до 17,2-17,4 тыс. руб./т. В прошлом году они составляли 11,55 тыс. руб./т, напоминает Павенский. Внутренний российский рынок пшеницы вырос на 350-400 руб. за тонну по всем регионам. Цены пшеницы 4-го класса на юге укрепились до 16,9-17,2 тыс. руб./т, в Центре — до 15,3-15,4 тыс. руб./т, в Поволжье — до 14,5-14,6 тыс. руб./т.



Как рассказал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, российские цены на зерно выше, чем у других поставщиков, и в ноябре-декабре либо останутся на нынешнем уровне, либо упадут. По его словам, сыграть роль тут может укрепление рубля или снижение цен на сельхозпродукцию. Оба варианта маловероятны, считает Корбут. «Потому что сейчас цены мирового рынка поддерживаются тем, что Россия является единственным крупным поставщиком, который может предложить сразу большие объемы зерна. Но, например, цены во Франции ниже наших, поэтому мы теряем конкурентоспособность», — поясняет он.



В результате либо цены останутся на нынешнем уровне, и будет снижаться экспорт, либо цены снизятся, считает Корбут. Учитывая высокие цены и большие объемы вывоза, сельхозпроизводители уже хорошо заработали, поэтому они могут позволить себе не спешить и придержать товар, думает он. Корбут также обращает внимание на неясность прогнозов урожая следующего года из-за проблем с озимыми. «Да, сейчас прошли дожди, но риск снижения сбора озимых следующего года существует, и аграрии это понимают лучше всего», — отмечает он.



В сентябре ситуация с экспортом складывалась очень удачно, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько — была хорошая погода и работа логистики. Сейчас, по его словам, все не так радужно — с юга поступает меньше машин, цены растут, и аграрии не хотят продавать зерно. Одним из главных факторов падения прогнозов стало то, что в России с 15 сентября действуют жесткие ограничения на перевес автотранспорта. На сентябрьский экспорт этот контроль подействовал не так сильно, как в октябре, утверждает эксперт.



По прогнозам отраслевых аналитиков, урожай зерна в этом году превысит 130 млн т в чистом весе. Минсельхоз оценивает потенциал валового сбора на уровне более 125 млн т. По данным ведомства на 19 октября, в стране намолочено 130,6 млн т зерна в бункерном весе, остается убрать менее 6% посевов.