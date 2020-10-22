Российские экспортеры смогут участвовать в зерновых тендерах Алжира

Традиционный поставщик пшеницы в Алжир — Франция Flickr.com

Российские экспортеры получили возможность начать участие в алжирских зерновых тендерах после того, как Алжир изменил требования к качеству пшеницы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замминистра сельского хозяйства Сергея Левина. Страна, на рынке которой традиционно доминировала Франция, после длительных переговоров смягчила условие по проценту поражения клопом-черепашкой с 0,1% до 0,5%.



Глава Алжирского межпрофессионального бюро по зерновым культурам (OAIC) Абдерахман Бушахда отметил, что Алжир намерен актуализировать шорт-лист экспортеров пшеницы в страну. «И хотел бы, чтобы Россия была в этом списке <...>. Мы призываем российских экспортеров более агрессивно вести себя на этом рынке», — сказал он (цитата по Reuters). На данный момент Алжир не готов дальше менять фитосанитарные требования к импортируемой пшенице, но продолжит над этим работать, добавил Бушахда.



По словам директора по защите растений и техническому контролю Министерства сельского хозяйства Алжира Рабаха Филлали, проблемы между Алжиром и Россией в отношении фитосанитарных норм решит совместный договор о защите растений, который, как он предположил, будет подписан в ближайшее время, сообщает Reuters.



Как ранее говорил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, порог в 0,5% смогут преодолеть далеко не все производители, даже самый близкий к Алжиру Краснодарский край балансирует по этому показателю. Тем не менее, при условии снижения фитосанитарного порога он оценивал потенциал экспорта российской пшеницы в Алжир на уровне 2 млн т. «Спрос на российскую пшеницу в этом сезоне высокий и без Алжира. Но при прочих равных условиях экспорт в эту страну может составить до 1 млн т», — цитировал «Интерфакс» председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина.



По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, открытие этого рынка важно для России, потому что Алжир — это крупный покупатель из числа стран Магриба, который стабильно импортировал пшеницу из Франции, которая обеспечивала 50-80% его потребностей. Поскольку страна существенно сократила поставки пшеницы из-за засухи и неурожая (с 5 млн т до 1,5-2,5 млн т), российское зерно станет востребовано на рынке Алжира, считает эксперт. «Принципиальный вопрос — это условия и требования, которые предъявляются к российской пшенице. Они более жесткие, чем предъявлялись к французской. Но учитывая то, что отечественный зерновой бизнес умеет работать, я думаю, что мы сумеем выдержать эти требования и выйдем на этот рынок. Впереди предстоит большая работа», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Для полноценного выхода на рынок Алжира Россия хочет вести разговор о смягчении требований по проценту поражения клопом-черепашкой до 1%, но для мукомольной пшеницы есть еще один показатель — число падения. Во многом все будет зависеть от соотношения повреждения зерна и других качественных показателей, добавляет Корбут.



По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», Россия в октябре снизит экспорт зерна до 4,9-5 млн т. «Это существенно ниже, чем было вывезено в сентябре — 5,8 млн т», — сообщил «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский. В частности, поставки пшеницы оцениваются в 4,3-4,4 млн т (4,9 млн т в сентябре), ячменя — до 0,5 млн т (0,8 млн т) и кукурузы — до 0,1 млн т (82 тыс. т). Прежний прогноз центра на октябрь составлял 5,5 млн т. Он был изменен за счет уменьшения поставок через порт Кавказ и малые порты Азово-Черноморского бассейна.

