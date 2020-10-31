Урожай-2020: держать или продавать?

Валовой сбор пшеницы в стране на 10 млн тонн выше прошлогоднего Д. Абрамов

Уборочная кампания в России близится к завершению. По данным Минсельхоза на 30 октября, зерновые и зернобобовые обмолочены с 45,8 млн га, или 97,3% площади. Собрано свыше 133,7 млн т зерна в бункерном весе — почти на 12 млн т больше, чем годом ранее. В том числе урожай пшеницы на 10 млн т выше прошлогоднего и достигает 87,5 млн т. Подсолнечник убран примерно с 8 млн га, получено 12,6 млн т — на 756 тыс. т меньше, чем годом ранее. Остается обмолотить менее 5% посевов. Урожай сои снизился на 204 тыс. т и составляет 3,9 млн т, неубранными остаются около 18% посевов агрокультуры. Зато валовой сбор рапса на 512 тыс. т превышает прошлогодний, собрано 2,7 млн т, остается обмолотить около 3% посевов.



Экспортные цены на пшеницу с протеином 12,5% после многих недель роста впервые уменьшились на $2 до $253/т FOB, следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Основная причина - заметное ослабление мировых бирж. Однако внутренний рынок продолжил расти на фоне новой волны снижения курса рубля и активного спроса со стороны экспортеров. Цены подсолнечника также сохраняются на высоком уровне, и отраслевые аналитики допускают их дальнейшее увеличение. При этом многие отмечают, что аграрии придерживают зерно и масличные в ожидании еще более высоких цен. «Агроинвестор» спросил участников рынка, как в этом году у них обстоят дела с урожаем, и насколько устраивают цены на продукцию.



Гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов:



- В этом году урожайность озимых зерновых у нас почти вдвое выше, чем в прошлом, по яровым зерновым показатель находится на уровне среднемноголетнего. Урожайность масличных несколько ниже, чем обычно.



Цены и на масличные, и на зерно находятся на высоком уровне и пока продолжают расти. Поэтому продукцию нового урожая мы продаем достаточно неспешно — по мере расходования средств на выплату кредитов, лизинговых платежей, закупку средств производства, техники.



Директор ГК «Светлый» (Ростовская область) Николай Гончаров:



- Урожайность пшеницы просела на 10-12%, сбор с гектара подсолнечника тоже снизился, однако высокая цена на зерно и масличные компенсирует сокращение их производства. Цены нас устраивают, поэтому новый урожай мы продаем активно. Что дальше будет с ценами на агрокультуры, сказать сложно. Если государство вмешается в рыночный процесс ценообразования, то стоимость не будет расти, если не станет вмешиваться, то, возможно, пик цен на зерновые и масличные еще впереди.



Президент группы компаний «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Оробинский:



- В целом, этот год в плане экономики для нас удачный. Урожайность зерновых хорошая: по пшенице она составляет 6 т/га, по ячменю — 5 т/га. Это даже несколько выше, чем годом ранее. Качество урожая отменное: 80% пшеницы 3-го класса и 20% 4-го, фуражной почти нет. Цены на зерно сейчас находятся на высоком уровне, поэтому часть урожая мы продали еще в начале уборки и сейчас продолжаем активно продавать.



Урожайность сои ниже, чем в 2019-м: 1,8 т/га против 2 т/га, однако цены на нее достаточно высокие, поэтому даже при таком сборе с гектара рентабельность производства агрокультуры в этом году хорошая, около 30%.



Что касается подсолнечника, то результат превзошел наши ожидания. Хотя мы получили 2,4 т/га против 3,2 т/га в 2019-м, цены на семечку рекордно высокие — до 36 тыс. руб./т — из-за максимально высокой мировой цены на масло и ослабления курса рубля.



А вот сахарную свеклу мы продолжаем убирать, и ее сбор почти вдвое ниже планируемого — 30 т/га против 55 т/га. Однако повсеместно низкая урожайность этой агрокультуры стабилизировала цены на сахар, которые сейчас составляют 42-44 тыс. руб./т. Такая цена даже при крайне низком сборе позволяет надеяться на безубыточное производство в этом году.



Урожайность кукурузы на зерно тоже ниже, чем годом ранее на 25-30% процентов, что вызвало повышение цены на эту культуру в сопоставимом диапазоне.



Коммерческий директор агрохолдинга «Нива-Михеев и К» (Нижегородская область) Леонид Мудров:



- У нас и в прошлом году была достаточно высокая урожайность зерновых, в этом она еще выше — в весе после доработки от 4,8 т/га до 5 т/га против 4,2 т/га годом ранее. Для нашего региона это очень большой показатель.



Цена на пшеницу нас устраивает — 14-14,5 тыс. руб./т с НДС на FOB, хотя она и ниже, чем на Юге, где стоимость зерна достигает 18,5 тыс. руб./т без НДС. В прошлом году на эту дату пшеница в нашем регионе продавалась за 11-11,5 тыс. руб./т, а неделю назад — по 13,2 тыс. руб./т. Высокие цены на зерно поддерживаются ажиотажным спросом как со стороны мукомолов, так и животноводов. Рядом с нами находятся свинокомплексы, которые активно закупают фураж. Мы поставляем пшеницу покупателям из Московской, Костромской, Ярославской областей, а не на экспорт, так как находимся далеко от портов, поэтому и цена у нас несколько ниже, чем у регионов, расположенных в непосредственной близости к портам.



Мы продаем пшеницу 4-го класса небольшими партиями — по 500 т. Всего пока реализовали менее 7% от собранного урожая. Зерно 3-го класса, доля которого составляет 50% в общем объеме производства, пока придерживаем, т. к. оно стоит дороже примерно на 1 тыс. руб. за тонну.



Из масличных мы выращиваем рапс. В этом году его урожайность такая же, как в прошлом — 2,5-2,7 т/га. Мы продаем рапсовое масло, и в числе наших покупателей два экспортера. Цена на нерафинированное рапсовое масло намного выше, чем годом ранее — 65 тыс. руб./т против 46 тыс. руб./т с места с НДС. Рынок растительного масла сейчас на подъеме, и мы рады такой цене. Если в прошлом году у нас было всего два покупателя, которые не готовы были брать продукцию даже на 1-2 тыс. руб./т дороже, то сегодня рынок настолько дефицитный, что у нас 10-12 покупателей, готовых приобрести масло в больших объемах. Остановки цены пока не видно, но дальнейшая динамика будет зависеть от того, продолжат ли растительные масла дорожать на мировых рынках. Что касается пшеницы, то цена на нее будет зависеть от того, какие экспортные квоты будут введены в январе. В любом случае, вечно повышательной тенденции на рынке быть не может.



Председатель совета директоров «Раздолье-Агро» Алексей Иванов:



- В этом году урожайность и по зерновым, и по рапсу у нас выше, чем в прошлом примерно на 40% из-за хороших погодных условий. Цены на зерно и масличные примерно на 20% выше, чем в 2019-м. Таким образом, в целом итогами года мы удовлетворены. Спрос на зерно сейчас активный, однако мы не стали ждать пика ажиотажа и продали всю продукцию еще две недели назад. Мы решили, что слишком высоки риски, чтобы ждать — начиная от видов на урожай в Австралии, заканчивая введением экспортных ограничений. В течение одного дня ситуация может измениться, и цены развернутся вниз.

