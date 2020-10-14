Урожай пшеницы 3-го класса достиг рекордного уровня

Доля пшеницы 4-го класса в этом году ниже, чем в прошлом Д. Абрамов

Центр оценки качества зерна исследовал 38,2 млн т зерновых, в том числе 30,9 млн т пшеницы. Согласно мониторингу, доля пшеницы 1-го класса составила 0,002% (0,003% в 2019 году), 2-го — 0,2% (0,02%). Доля 3-го класса за прошедшую неделю увеличилась с 30,4% до 32,3%, что соответствует уровню прошлого года (32,9%), доля 4-го класса достигла 38,4% (в 2019 году было 46%). По сравнению с прошлой неделей стало меньше пшеницы 5-го класса — 29%, что, однако, значительно выше прошлогодних показателей (20,7%).



В целом доля продовольственной пшеницы выросла до 70,9%, тогда как в прошлом году показатель был на уровне 78,9%. В том числе на Юге на долю 1-4 классов приходится 90,4% обследованной пшеницы, в Приволжье — 47%, что ниже прошлогоднего уровня, отмечает центр. В центральной России доля пшеницы 1-4 классов составила 63,3%, в Сибири — 86,6%.



По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, качество зерна в этом году соответствует ожиданиям. «Достаточно высокая доля пшеницы 3-го класса с хорошими хлебопекарными свойствами, 4-й класс тоже хороший, как и фураж», — говорит он. По мнению Корбута, свою роль в этом сыграли технологии, качественные семена и удобрения, которые используют сельхозпроизводители.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский добавляет, что в этом году был собран рекордный объем пшеницы 3-го класса. «Ее доля в структуре урожая ниже, чем в прошлом году, но за счет роста валового сбора с 74,5 млн т до 83,8 на 3-й класс придется 26,6 млн т. В 2019 году было 24,3 млн т», — рассказал Павенский «Агроинвестору». По его словам, в этом году также вырос объем фуражной пшеницы — с 15 млн т до 24,5 млн т. Снизился уровень только 4-го класса, продолжает эксперт, однако он компенсировался фуражом и увеличением доли 3-го класса. «Чтобы получить необходимое качество для экспорта, партии смешиваются и получается нужный показатель белка, — добавляет Павенский. — В целом в этом году все сложилось хорошо. И высокий валовой сбор, и достаточное количество пшеницы разных классов, с разным белком».



Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько считает, что в европейской части России в этом году пшеница немного хуже, чем в прошлом, однако, гамма стала разнообразнее. По его словам, в этом году относительно меньше 4-го класса, что отражается на ценах и на экспорте, где в 2020 году присутствует больше фуража, чем в 2019-м.



Согласно прогнозу гендиректора аналитического агентства «ПроЗерно» Владимира Петриченко, Россия в сезоне 2020 соберет свыше 130 млн т зерна, сообщает «Интерфакс». «Более 130 млн т — точно. Более 83 млн т мы соберем пшеницы. Очень хороший урожай ячменя — более 21 млн т, это тоже уже очевидно», — сказал Петриченко. Сбор кукурузы, по его словам, ожидается в объеме свыше 13 млн т. Другие отраслевые аналитики также прогнозирую урожай больше 130 млн т в чистом весе. По данным Минсельхоза на 13 октября, намолочено 128,8 млн т в бункерном весе, остается убрать чуть менее 7% посевов.

