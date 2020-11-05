Торговая активность на рынке пшеницы снизилась

У аграриев достаточно мощностей для хранения и оборотных средств, чтобы придерживать зерно Pixabay

Падение экспортных цен на российскую пшеницу привело к снижению торговой активности, следует из мониторинга аналитического центра «Русагротранса». За неделю цены на пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в декабре опустились на $7,5 до $250-251 за тонну (FOB).



Как сообщил «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский, цены спроса находятся на уровне $248/т, предложения — $253-254/т. По словам эксперта, цены на российскую пшеницу по-прежнему на $3-5 за тонну выше, чем на европейскую. Согласно данным центра, закупочные цены пшеницы нового урожая в глубоководных портах на фоне снижения экспортных цен опустились на 400 руб. до 18,4-18,6 тыс. руб./т (без НДС). При этом предложение со стороны сельхозпроизводителей и поставщиков резко снизилось, хотя год назад цена составляла в среднем 12,7 тыс. руб./т.



Ранее аналитический центр «СовЭкон» фиксировал уменьшение цены на $2 до $253/т (FOB). «Мы ожидаем, что российская пшеница снизится еще в краткосрочной перспективе, так как ей необходимо восстановить конкурентоспособность», — прогнозировали аналитики. На внутреннем рынке цена пшеницы 3-го и 4-го классов достигла 15,6 тыс. руб. за тонну с самовывозом для европейской части страны, поднявшись на 150 руб.



«После падения экспортных цен резко снизилась активность и внутренней торговли, — сказал Павенский. — В центральных регионах экспортеры опустили закупочные цены на 700-800 руб., закупки приостановились. Заявки на поставки зерна по железной дороге в глубоководные порты на ноябрь расписаны, активно заполняется и декабрь».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что тендер GASC показывает отсутствие падения внешних цен как минимум до середины января. Дальше все будет зависеть от курса рубля и госрегулирования во второй половине года, говорит он. По словам эксперта, мощностей для хранения и оборотных средств у аграриев сейчас достаточно. «В целом, сильного роста рублевых цен я не вижу, как и признаков падения или укрепления», — отмечает Рылько и добавляет, что внешний спрос на пшеницу по нынешним ценам сейчас довольно активный.



По прогнозу «Русагротранса», экспорт зерна в ноябре составит 4,5-4,7 млн т, в том числе 3,8-4 млн т пшеницы, около 0,5 млн т ячменя и 0,2 млн т кукурузы. Предварительный результат экспорта зерна в октябре оказался выше последних оценок за счет увеличения темпов вывоза в конце месяца — 5,3 млн т против 5,8 млн т в сентябре. В том числе отгрузки пшеницы составили 4,58 млн т (4,88 млн т в сентябре), ячменя — около 522 тыс. т (816 тыс. т), кукурузы — около 185 тыс. т (82 тыс. т), подсчитали аналитики «Русагротранса».



По расчетам Российского зернового союза, до нового года экспортный потенциал по пшенице будет реализован на 60-65%. При этом объемы вывоза в конце года будут выше прошлогодних. В 2019-м в ноябре экспорт пшеницы составлял 2,7 млн т, в декабре — 2,5 млн т, в 2020-м в ноябре будет отгружено около 4 млн т, в декабре — примерно 3,5 млн т, ранее рассказывала «Агроинвестору» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина. По ее оценке, в июле-октябре на внешние рынки было отгружено 17,5 млн т пшеницы — это на 1,4 млн т больше, чем в прошлом году. Поддержку поставкам из России оказывает сокращение экспортного потенциала со стороны ЕС и Украины.

