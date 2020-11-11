Рост цен на пшеницу внутри страны остановился впервые с августа

Российская пшеница стала на $1,5-3 дешевле европейской М. Стулов

Рост цен на пшеницу на внутреннем рынке остановился впервые с конца августа, следует из мониторинга аналитического центра «Русагротранс». Внутренний рынок пшеницы остался на уровне предыдущей недели, за исключением Сибири, где цены закупок выросли на 500 руб./т, сообщил «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский. По его словам, сейчас внутренние цены на пшеницу находятся выше экспортного паритета во всех регионах из-за укрепления рубля и неготовности сельхозпроизводителей снижать цены.



Согласно данным Павенского, экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в декабре за неделю укрепились на $2,5 до $252-254 за тонну (FOB). Цены спроса находятся на уровне $249-250/т, предложения — $255-257/т. «Российская пшеница стала на $1,5-3 дешевле европейской. При этом на рынках южноазиатских стран и юга Африки значительное ценовое преимущество у австралийской пшеницы», — сказал он.



По данным центра, закупочные цены спроса на пшеницу (4-й класс, протеин 12,5%) в глубоководных портах находятся на уровне 18,4-18,5 тыс. руб./т (без НДС). За неделю они снизились на 50 руб./т. Год назад цена в Новороссийске составляла в среднем 12,6 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой воде за неделю повысились на 100 руб. до 18,2 тыс. руб./т. В прошлом году в это время они были на уровне 11,7 тыс. руб. Текущие заявки на отгрузку в глубоководных портах, включая перевалку через порт Кавказ, в ноябре составляют около 3,17 млн т, что на 15% меньше заявок на октябрь. С 1 по 11 ноября через порты и погранпереходы на экспорт отгружено около 1,34 млн т зерна. По прогнозу центра, в ноябре экспорт зерна составит 4,5 млн т, в том числе 3,8 млн т пшеницы, около 0,5 млн т ячменя и 0,2 млн т кукурузы.



«Котировки нефти сейчас растут, следом за ними идет вверх рубль. Цены на пшеницу упали, а потом стабилизировались. В результате на Юге экспортеры немного снизили свои номинальные цены закупки на пшеницу. В Центре мы, наоборот, заметили серьезный рост цен у местных переработчиков», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он уточняет, что цены на ячмень и кукурузу продолжают расти. По его словам, так ситуация складывалась до 10 ноября. Начиная с 11 ноября началось влияние двух факторов: рубль стал укрепляться, но сильно вверх двинулись цены на все зерновые на мировых рынках. Поэтому, по оценке эксперта, цены на кукурузу продолжат расти на внутреннем и внешнем рынке. Цены на пшеницу, вероятнее всего, стабилизируются.



Рылько отметил, что продажи аграриями пшеницы сейчас идут довольно активно. «На сегодняшний день мы находимся в периоде скрытых продаж. Сейчас никто ничего не скажет, а потом вдруг выяснится, что много было продано в ноябре. Аграрии стараются продать на самом высоком уровне рынка, а сделать это проще без огласки», — рассказал эксперт. Он отметил, что есть косвенные признаки, по которым можно понять, что продажи идут. «Например, автодоставка на терминалы на юге России в последние дни увеличилась», — поясняет он.



По мнению президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, аграрии начнут продажи после того, как цена на пшеницу стабилизируется и не будет расти на протяжении определенного периода. «Стабилизация сейчас уже идет, а закрепиться она должна в течение месяца», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По расчетам Российского зернового союза, до нового года экспортный потенциал по пшенице будет реализован на 60-65%. При этом объемы вывоза в конце года будут выше прошлогодних. В 2019-м в ноябре экспорт пшеницы составлял 2,7 млн т, в декабре — 2,5 млн т, в 2020-м в ноябре будет отгружено около 4 млн т, в декабре — примерно 3,5 млн т, ранее рассказывала «Агроинвестору» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина. По ее оценке, в июле-октябре на внешние рынки было отгружено 17,5 млн т пшеницы — это на 1,4 млн т больше, чем в прошлом году. Поддержку поставкам из России оказывает сокращение экспортного потенциала со стороны ЕС и Украины.

