Квота на экспорт зерна может составить 15 млн тонн

Ограничения на экспорт зерна могут начать действовать с 15 февраля 2021 года nzt.ru

Минсельхоз предложил установить квоту на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы за пределы ЕАЭС в общем объеме 15 млн т. Об этом говорится в разработанном ведомством проекте постановления правительства, который размещен на портале нормативных правовых актов. Предполагается, что ограничения будут действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.



С 1 февраля по 5 февраля следующего года Минсельхоз распределит квоту между участниками рынка, которые экспортировали зерно с начала текущего сезона по 31 декабря, следует из проекта документа. До этого — до 15 января — ФТС должна предоставить в агроведомство данные об объемах зерна, которые с 1 июля до конца 2020 года отгрузила за рубеж каждая компания. Сами компании, которые планируют экспортировать зерно, должны подать заявления в Минсельхоз с 11 января по 29 января. До 12 февраля Минсельхозу необходимо сообщить Минпромторгу о распределении между игроками квоты на вывоз. В свою очередь Минпромторг с 15 февраля будет выдавать им разовые лицензии на вывоз зерна.



Согласно проекту постановления, размер квоты для каждого экспортера будет рассчитываться на основании объема зерна, который он отправил за рубеж за первую половину сезона, а также общего объема экспорта всеми заявителями. Условно, если трейдер за первую половину сезона вывез 0,5 млн т зерна, а все заявители в сумме поставили на внешние рынки 25 млн т, то во второй половине сельхозгода этот трейдер сможет отгрузить 300 тыс. т, подсчитал «Агроинвестор». «Распределение квоты основывается на равноправии участников внешнеторговой деятельности в отношении получения квоты и их недискриминации по признакам формы собственности, места регистрации или положения на рынке», — говорится в пояснительной записке к документу.



Несмотря на задачи по увеличению экспорта зерна, Минсельхоз считает необходимым в первую очередь обеспечивать внутренние потребности и поддерживать продовольственную безопасность страны, говорится в пояснительной записке. Именно поэтому ведомство считает целесообразным квотирование экспорта наиболее важных видов зерновых.



По данным министерства, запасы зерна на начало сезона-2020/21 составили 21,2 млн т, в том числе на долю агрокультур, вывоз которых предлагается ограничить, пришлось 19,4 млн т. Производство зерна в этом году Минсельхоз оценивает на уровне 127,5 млн т в чистом весе (ранее ведомство прогнозировало валовой сбор более чем 125 млн т), в том числе урожай пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 115,8 млн т. Внутреннее потребление Минсельхоз оценил в 68,8 млн т, в том числе 33,9 млн т — во второй половине сезона. С 1 июля по 8 ноября экспорт указанных агрокультур составил 20,2 млн т, в целом с июля до конца декабря на внешние рынки предполагается поставить 29,7 млн т. Потенциал вывоза с 1 января по 14 февраля 2021 года Минсельхоз оценивает на уровне 4,8 млн т, включая 217,6 тыс. т в страны ЕАЭС. Необходимые переходящие запасы, по расчетам министерства, должны составить не менее 17,2 млн т. «Для сохранения данного объема запасов пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи <…> экспорт в 2020/21 сельскохозяйственном году не должен превышать 49,5 млн т, — говорится в пояснительной записке. — Таким образом <…> экспорт указанных культур с 15 февраля 2021 года по 30 июня 2021 года не должен превысить объем в 15 млн т».



Установление квоты на экспорт позволит обеспечить продовольственную безопасность страны, удовлетворить потребности государств ЕАЭС, а также ограничить рост внутренних цен на основные зерновые агрокультуры, который может привести к увеличению себестоимости и потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясо-молочной отраслей, отмечает Минсельхоз.



Квота на экспорт зерна впервые была введена в сезоне-2019/20, она действовала с 1 апреля до конца сельхозгода и составляла 7 млн т. Тогда не было адресного распределения объемов, поэтому на рынке возникли проблемы — квоту выбрали слишком быстро, уже к 26 апреля. Причем, как оказалось, из-за возможности оформлять неполные таможенные декларации, не все они были обеспечены реальным зерном, поскольку через некоторое время трейдеры стали отказываться от квоты, и эти объемы смогли оформить другие игроки. Чтобы избежать подобной проблемы в будущем, Минсельхоз предлагал отказаться от неполных деклараций. Также сообщалось, что ведомство рассматривает возможность перехода от свободной модели квотирования к частично адресной. При этом большинство аналитиков и участников рынка считают квоту ненужным механизмом, который негативно влияет на рынок.

