Ведомства проработают возможность снижения волатильности цен на зерно

Пшеничная мука первого сорта с начала года подорожала примерно на 8% Pixabay

Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко должны проработать механизмы снижения волатильности цен на зерно для мукомолов. «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник пишет, что речь идет о создании нового фонда, который будет закупать и распределять зерно между производителями муки, а также о компенсации предприятиям части затрат на зерно в случае существенного удорожания сырья при условии, что мука будет продаваться по фиксированной цене. Пока неясно, кто будет оператором нового фонда. «При получении соответствующего поручения правительства России «Объединенная зерновая компания» готова взять на себя эту функцию», — прокомментировал «Агроинвестору» представитель ОЗК.



В Москве пшеничная мука первого сорта с начала года подорожала примерно на 2,5 руб. до 18,5 руб./кг, что на 8% больше уровня июля прошлого года. Ржаная обдирная мука сегодня стоит около 18 руб. за 1 кг — более чем на 33% выше, чем годом ранее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальный союз хлебопечения (НСХ). Союз рассчитывает, что субсидирование затрат мукомолов может сгладить рост цен на муку и сдержать себестоимость производства хлебобулочных изделий.



Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Андрей Гуревич считает, что лучше поддержать спрос на хлеб, обеспечивая адресную помощь социально незащищенным слоям населения. Он также отмечает, что в России хлеб в рознице стоит в пять-семь раз дешевле, чем в европейских странах, а торговые сети не готовы поднимать закупочные цены.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, работа интервенционного зернового фонда более предпочтительна, чем фиксация цен на муку, потому что эта мера совсем не транспарентная. «Это называется back to USSR», — добавляет он. Хорошей мерой поддержки для отрасли является субсидирование банковского процента при кредитовании закупок продовольственного зерна, и ее обязательно нужно продолжить, прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.



Сейчас в России нет субсидий на хлебобулочные изделия, при этом цены на них крайне низкие. Исторически так сложилось, что цены на хлеб всегда были в центре внимания властей всех уровней, ранее рассказывал «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. У пекарей существуют экономические «тиски»: издержки растут, а цены продаж из-за давления не могут существенно компенсировать это увеличение.



Регулированию цен нет места в рыночной экономике, а закупка и продажа зерна из нового фонда повышают риски для всех участников рынка, сказал «Коммерсанту» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Прогнозировать деятельность будет сложнее и мукомолам, и сельхозпроизводителям, и экспортерами, и животноводам, уверен он. Вместо попыток снизить цены на хлеб для всех, лучше оказать помощь наиболее нуждающимся слоям населения, добавляет Сизов.



Ранее мукомолы жаловались, что снижение курса рубля сделало экспорт более привлекательным, из-за чего зерно в России подорожало, и мельницы могут терять на тонне муки до 4 тыс. руб., что впоследствии может привести к дефициту муки в стране. В апреле правительство ввело квоту на экспорт зерна в размере 7 млн т, чтобы обеспечить внутренние потребности. Однако эта мера не помогла: сырье продолжило дорожать, писал Национальный союз хлебопечения (НСХ) министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. По мнению союза, необходимо было ввести пошлины на экспорт зерна и субсидии для переработчиков. В мае председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин предложил президенту Владимиру Путину создать фонд снабжения зерном мукомольных предприятий на время колебаний цен.



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