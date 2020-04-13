Хлебопеки просят правительство субсидировать рост цен на муку

Союз предприятий производителей хлеба «Национальный союз хлебопечения» (НСХ), который объединяет около 20 предприятий, обратился в правительство с просьбой о субсидировании роста цен на муку. Письма были направленны вице-премьеру Виктории Абрамченко и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, сообщает ТАСС.

По мнению НСХ, необходимо предусмотреть выделение субсидий производителям хлебобулочной продукции пропорционально 0,78 руб. на килограмм хлеба при росте цен на муку на 1 руб./кг в случае превышения порога в 20 руб./кг муки с НДС. По информации Российского зернового союза, тонна муки высшего сорта сейчас стоит чуть больше 21 тыс. руб., годом ранее цена была на уровне 17 тыс. руб./т.

Авторы письма считают нужным признать снабжение хлебопекарных предприятий мукой первостепенной задачей, а также ввести временные ограничения на экспорт продовольственной пшеницы, провести государственные товарные зерновые интервенции. Кроме того, хлебопекари просят о предоставлении ряда налоговых льгот, о пролонгации кредитов, наложении моратория на штрафы за формально-документальное нарушение норм законодательства, сертификацию и декларирование продукции. Также они просят отложить минимум на полгода запланированные с 1 апреля 2020-го проверки контролирующих органов и гарантировать отсутствие любых карательных мер за попытки спасения производства и обеспечения деятельности предприятия. Организация также хочет добиться отмены авансовых платежей ресурсоснабжающим и коммунальным организациям.

«Распространение новой коронавирусной инфекции и связанное с этим резкое снижение объемов потребления пищевой продукции, с одной стороны, и падение курса российского рубля по отношению к основным иностранным валютам, с другой, буквально за несколько недель привели хлебопекарскую промышленность на грань банкротства», — говорится в письме (цитата по ТАСС). Закрытие всех точек общественного питания, торговых центров, ограничение перемещения граждан, снижение покупательской способности, рост цены и дефицит многих ключевых компонентов сырья и материалов для производства за три недели сделали производство убыточным или вовсе остановили его, сетует НСХ.

В конце марта Российский союз мукомольных и крупяных предприятий обращался к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой ликвидировать дисбаланс в формировании цен на пшеницу и муку. Из-за падения курса рубля и возросшей в связи с этим привлекательностью экспорта сельхозпроизводители отказываются от поставки зерна на мукомольные предприятия или устанавливают сверхвысокую для внутреннего рынка цену на зерно, так как хлебозаводы не принимают муку по повышенным ценам, сообщал союз.

«При таких ценах на зерно (порядка 15 тыс. руб./т) и муку (примерно 17 тыс. руб./т) мельницы на каждой тонне муки понесут убытки до 4 тыс. руб. Финансовое положение в отрасли в настоящее время усугубляется еще и тем обстоятельством, что с 2017 года многие предприятия фактически лишены субсидирования в виде льготного кредитования, которое ранее позволяло мукомолам хоть как-то сводить концы с концами», — говорилось в обращении.

Сейчас в России нет субсидий на хлебобулочные изделия, при этом цены на них крайне низкие. «Исторически так сложилось, что цены на хлеб всегда были в центре внимания властей всех уровней. Они подавляют ценообразование, а это значит, что у пекарей существуют экономические «тиски»: издержки никто не подавляет, и они растут, а цены продаж не могут существенно компенсировать эти издержки из-за давления», — рассказал «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. В таких условиях дальше существовать просто невозможно, считает он. Хлебобулочные изделия не могут быть ресурсами про запас, а крупы и мука — могут, и на них наблюдался ажиотажный спрос в марте. Но дальше будет его снижение, говорит Злочевский. «Волна роста неизбежно приведет к временному провалу в продажах. Это будет болезненно для производителей круп и муки», — отмечает он.

Сейчас тонна муки высшего сорта стоит около 21 тыс. руб., и это не рекорд, говорит Злочевский. «Я думаю, что рекорд у нас впереди. Цены на муку всегда немного, на полтора-два месяца, опаздывают за динамикой цен на зерно. А у нас пик и рекордные цены были в марте», — добавляет он.

По данным аналитической компании «ПроЗерно», к 3 апреля стоимость пшеничной муки высшего сорта составляла 20060 руб./т — на 23 руб./кг ниже, чем годом ранее. По информации аналитического центра «СовЭкон» на 8 апреля, цена муки увеличилась до 20075 руб./т.