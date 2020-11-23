Цены на пшеницу стабилизировались

В ноябре экспорт зерна может составить 4,8 млн тонн Flickr.com

После длительного периода роста на рынке наблюдается некоторая стабилизация цен на пшеницу. Цены на российское зерно следуют за мировыми, которые тоже перестали демонстрировать тенденцию к увеличению. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, цены на пшеницу шли вниз на Юге под влиянием экспортеров, стабилизировались в Центре и инерционно росли в Сибири. «Безусловно, на стоимость российского зерна влияют мировые цены, а также курс рубля. В последнее время мировые цены не повышались, а рубль укреплялся, что в итоге и повлекло за собой текущую ценовую ситуацию», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Снижение цен на пшеницу происходит под влиянием уменьшения спроса со стороны экспортеров и переработчиков впервые с начала сезона, сообщил «Интерфаксу» руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский. Кроме того, сельхозпроизводители предпочитают продавать подсолнечник, который обновляет ценовые рекорды. В итоге экспортеры пшеницы снизили закупочные цены до уровней ниже, чем предлагают переработчики, добавил он. По данным «Русагротранса», экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в декабре-январе остались практически на прежнем уровне — $253-254 за тонну (FOB).



Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина отмечает, что за последнюю неделю цены на российскую пшеницу на FOB выросли на 0,4%. В течение месяца они колеблются в пределах $253-255 за тонну. «Однако в ноябре у нас сложилось конкурентное преимущество относительно европейской пшеницы: сейчас наша пшеница на 1% дешевле французской, тогда как в октябре была на 5% дороже», — сравнивает Тюрина.



По мнению Рылько, динамика цен на зерно в перспективе будет значительно зависеть от стратегии, которую выберут регулирующие ведомства. Кроме введения экспортной квоты, например, может быть повышена вывозная пошлина, выделены субсидии мукомолам. «Внутренние цены в ближайшей перспективе будут формироваться под влиянием экспортных, но есть и внутрироссийские факторы — укрепление рубля и опасения введения ограничений на экспорт зерна, что может подтолкнуть производителей к более активным продажам в ближайшие один-два месяца», — отмечает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.



Сейчас запасы пшеницы в мире достаточные, однако в последние месяцы стремительно меняется ситуация на рынке кукурузы, в первую очередь из-за резкого увеличения импорта Китаем, рассказал «Агроинвестору» Сизов. По его мнению, в ближайшее время именно кукуруза будет оставаться ключевым драйвером для мирового зернового рынка. «Растут шансы, что мы увидим новый скачок цен на нее, а за ней — и на другие зерновые», — считает эксперт. Правда, продажи российской кукурузы на экспорт в этом сезоне уменьшились почти на 50% по сравнению с прошлым, обращает внимание Тюрина. «Однако возможно, спрос на нашу кукурузу будет расти после того, как Украина закроет по ней свой экспортный потенциал», — добавляет она.



По данным РЗС, с начала сезона Россия отгрузила на внешние рынки 25,8 млн т пшеницы, что на 15% больше, чем годом ранее. «Полагаем, что объемы экспорта российской пшеницы будут сохраняться на высоком уровне до введения квоты, крупнейшие экспортеры увеличивают цену закупки на контракты до 15 февраля. Однако из-за укрепления рубля рентабельность экспортеров снизилась», — отмечает Тюрина.



Павенский сообщил «Интерфаксу», что «Русагротранс» повысил прогноз экспорт зерна в ноябре с 4,5 млн т до 4,7-4,8 млн т. В том числе вывоз пшеницы составит 4-4,1 млн т, ячменя — около 0,5 млн т, кукурузы — примерно 0,2 млн т. РЗС оценивает потенциал экспорта в ноябре-декабре на уровне октября — 4-4,4 млн т в месяц против 2,5-2,7 млн т в ноябре-декабре 2019-го. Тюрина добавляет, что в новом сезоне изменилась структура поставок. Так, например, Россия не продавала пшеницу в Индонезию, Венесуэлу, Перу и Латвию, однако у нас появились новые крупные покупатели — Пакистан, закупивший уже 1 млн т пшеницы, Марокко, Таиланд, Мавритания.



Пока экспортный спрос на российское зерно невысокий, оценивает ИКАР: появляются новые заказы, однако ажиотажа не наблюдается. Также продажи на внешние рынки лимитированы мощностями железной дороги, которые в последние месяцы загружены на 100%. «В прошлые годы большие объемы, например, из Центра России, уходили автотранспортом с перегрузом, сейчас эта возможность исчезла. Навигация по Волге остановлена до весны. В итоге сегодня мы наблюдаем серьезное повышение платы за вагоны на перевозку зерна», — говорит Рылько.



Внутри страны пока спрос скачкообразный: периодически на рынок выходят крупные игроки, предлагающие цену выше рыночной, что оживляет рынок, продолжает эксперт. Как только они закупают необходимые объемы и перестают предлагать высокую цену, активность снижается. Продажи на внутреннем рынке лимитированы определенным объемом потребления — как правило, у животноводов и мукомолов ограничены мощности для хранения, соответственно, закупить большие объемы впрок они не могут, а хранить зерно у аграриев не хотят, поясняет Рылько.

