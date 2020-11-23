Цены на пшеницу стабилизировались

После длительного периода роста на рынке наблюдается некоторая стабилизация цен на пшеницу. Цены на российское зерно следуют за мировыми, которые тоже перестали демонстрировать тенденцию к увеличению. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, цены на пшеницу шли вниз на Юге под влиянием экспортеров, стабилизировались в Центре и инерционно росли в Сибири. «Безусловно, на стоимость российского зерна влияют мировые цены, а также курс рубля. В последнее время мировые цены не повышались, а рубль укреплялся, что в итоге и повлекло за собой текущую ценовую ситуацию», — прокомментировал он «Агроинвестору».
Снижение цен на пшеницу происходит под влиянием уменьшения спроса со стороны экспортеров и переработчиков впервые с начала сезона, сообщил «Интерфаксу» руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский. Кроме того, сельхозпроизводители предпочитают продавать подсолнечник, который обновляет ценовые рекорды. В итоге экспортеры пшеницы снизили закупочные цены до уровней ниже, чем предлагают переработчики, добавил он. По данным «Русагротранса», экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в декабре-январе остались практически на прежнем уровне — $253-254 за тонну (FOB).
Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина отмечает, что за последнюю неделю цены на российскую пшеницу на FOB выросли на 0,4%. В течение месяца они колеблются в пределах $253-255 за тонну. «Однако в ноябре у нас сложилось конкурентное преимущество относительно европейской пшеницы: сейчас наша пшеница на 1% дешевле французской, тогда как в октябре была на 5% дороже», — сравнивает Тюрина.
По мнению Рылько, динамика цен на зерно в перспективе будет значительно зависеть от стратегии, которую выберут регулирующие ведомства. Кроме введения экспортной квоты, например, может быть повышена вывозная пошлина, выделены субсидии мукомолам. «Внутренние цены в ближайшей перспективе будут формироваться под влиянием экспортных, но есть и внутрироссийские факторы — укрепление рубля и опасения введения ограничений на экспорт зерна, что может подтолкнуть производителей к более активным продажам в ближайшие один-два месяца», — отмечает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов.
Сейчас запасы пшеницы в мире достаточные, однако в последние месяцы стремительно меняется ситуация на рынке кукурузы, в первую очередь из-за резкого увеличения импорта Китаем, рассказал «Агроинвестору» Сизов. По его мнению, в ближайшее время именно кукуруза будет оставаться ключевым драйвером для мирового зернового рынка. «Растут шансы, что мы увидим новый скачок цен на нее, а за ней — и на другие зерновые», — считает эксперт. Правда, продажи российской кукурузы на экспорт в этом сезоне уменьшились почти на 50% по сравнению с прошлым, обращает внимание Тюрина. «Однако возможно, спрос на нашу кукурузу будет расти после того, как Украина закроет по ней свой экспортный потенциал», — добавляет она.
По данным РЗС, с начала сезона Россия отгрузила на внешние рынки 25,8 млн т пшеницы, что на 15% больше, чем годом ранее. «Полагаем, что объемы экспорта российской пшеницы будут сохраняться на высоком уровне до введения квоты, крупнейшие экспортеры увеличивают цену закупки на контракты до 15 февраля. Однако из-за укрепления рубля рентабельность экспортеров снизилась», — отмечает Тюрина.
Павенский сообщил «Интерфаксу», что «Русагротранс» повысил прогноз экспорт зерна в ноябре с 4,5 млн т до 4,7-4,8 млн т. В том числе вывоз пшеницы составит 4-4,1 млн т, ячменя — около 0,5 млн т, кукурузы — примерно 0,2 млн т. РЗС оценивает потенциал экспорта в ноябре-декабре на уровне октября — 4-4,4 млн т в месяц против 2,5-2,7 млн т в ноябре-декабре 2019-го. Тюрина добавляет, что в новом сезоне изменилась структура поставок. Так, например, Россия не продавала пшеницу в Индонезию, Венесуэлу, Перу и Латвию, однако у нас появились новые крупные покупатели — Пакистан, закупивший уже 1 млн т пшеницы, Марокко, Таиланд, Мавритания.
Пока экспортный спрос на российское зерно невысокий, оценивает ИКАР: появляются новые заказы, однако ажиотажа не наблюдается. Также продажи на внешние рынки лимитированы мощностями железной дороги, которые в последние месяцы загружены на 100%. «В прошлые годы большие объемы, например, из Центра России, уходили автотранспортом с перегрузом, сейчас эта возможность исчезла. Навигация по Волге остановлена до весны. В итоге сегодня мы наблюдаем серьезное повышение платы за вагоны на перевозку зерна», — говорит Рылько.
Внутри страны пока спрос скачкообразный: периодически на рынок выходят крупные игроки, предлагающие цену выше рыночной, что оживляет рынок, продолжает эксперт. Как только они закупают необходимые объемы и перестают предлагать высокую цену, активность снижается. Продажи на внутреннем рынке лимитированы определенным объемом потребления — как правило, у животноводов и мукомолов ограничены мощности для хранения, соответственно, закупить большие объемы впрок они не могут, а хранить зерно у аграриев не хотят, поясняет Рылько.