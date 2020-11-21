ГМ-пшеница пока не сможет повлиять на мировой зерновой рынок

Успех проекта будет зависеть от официальной позиции Бразилии Ю. Эйвазова

В октябре Аргентина стала первой страной, разрешившей производство генетически модифицированной пшеницы для продажи. Правительство страны дало разрешение биотехнологической компании Bioceres на коммерческое производство агрокультуры, правда, отметив, что начать продажи можно будет только после одобрения импорта такой продукции со стороны Бразилии — основного покупателя аргентинской пшеницы. Чуть позже лоббистская организация пшеничной отрасли Бразилии — Abitrigo — в открытом письме выступила против выращивания в стране и использования для производства муки из ГМ-пшеницы.



По данным Bioceres, урожайность нового вида пшеницы, выращенной по технологии HB4, на 20% выше обычной, также она устойчива к засухам, что подтвердили исследования, которые проводились в последние десять лет. Компания ведет переговоры о разрешении поставок ГМ-пшеницы с регуляторами Бразилии, США, Уругвая, Парагвая и Боливии. О перспективах развития производства и продаж ГМ-пшеницы в мире «Агроинвестору» рассказал руководитель лаборатории цифрового сельского хозяйства Сколковского института науки и технологий (Сколтех), профессор Лоран Генцбиттель.





Сколтех



— В мире уже достаточно распространены ГМ-соя и кукуруза, а насколько сложно создать сорта ГМ-пшеницы?



- В отличие от таких зерновых агрокультур, как, например, кукуруза, пшеница трудно поддается генетической трансформации. Тем не менее, начиная с 1990-х годов появилось несколько методов генетической модификации пшеницы, включая метод, запатентованный компанией Japan Tobacco Inc., в результате применения которого было получено несколько сортов ГМ-пшеницы.



С 2004 года употребление (но не выращивание!) пшеницы разработанного Monsanto сорта MON71800, устойчивого к глифосату, было официально одобрено в Австралии, Колумбии, Новой Зеландии и США.



Заявки на получение аналогичных разрешений на пшеницу HB4 сейчас находятся в стадии рассмотрения в Уругвае, Парагвае, Бразилии и США. В июне 2019 года в Уругвае завершились общественные слушания по вопросу о проведении испытаний этого сорта ГМ-пшеницы, а Комиссия по оценке угроз биологической безопасности (ERB) Уругвая одобрила проведение испытаний. В феврале 2019 года Министерство сельского хозяйства Парагвая заявило, что пшеница HB4 успешно прошла все проверки на биологическую безопасность и находится на стадии оценки на предмет ее производства в коммерческих целях.



— Каким образом специалистам компании Bioceres удалось добиться высокой засухоустойчивости HB4?



- В 2005 году ученые установили, что при введении гена подсолнечника (Helianthus annuus), т. е. ДНК-последовательности Helianthus annuus homeobox 4 (HaHB4) в модельное растение Arabidopsis thaliana у последнего повышалась устойчивость к засухе. В 2019 году на основе образцов трансгенной пшеницы, содержащих видоизмененный ген HaHB4, была получена разновидность пшеницы IND-ØØ412-7 (HB4), высокая урожайность которой обеспечивалась даже в зонах земледелия с заведомо низким уровнем производительности. Высокая устойчивость HB4 к засухам может быть обусловлена изменениями в поведении гормонов растения, однако механизм этого процесса пока малоизучен.



Суть используемого метода генной трансформации, который именуется биолистическим, заключается в «бомбардировке» молодых эмбрионов покрытыми золотом микрочастицами — носителями целевых генов. Пшеница HB4 также содержит ген, обеспечивающий устойчивость к гербицидам на основе глюфосината аммония, запрещенным для использования в странах ЕС.



Компания Bioceres, специализирующаяся на разработке биотехнологий для сельского хозяйства, была основана в 2001 году группой из 23 аргентинских сельхозпроизводителей. Для проекта HB4 Bioceres основала совместное предприятие Trigall с французской компанией Florimond-Desprez. В основу проекта были положены оригинальные научные результаты, полученные при участии специалистов аргентинского Национального университета «Дель-Литораль» (UNL) и Национального совета по научным и техническим исследованиям Аргентины (Conicet).

— Как вы оцениваете перспективы производства ГМ-пшеницы в мире: может ли технология стать массовой или все-таки в обозримом будущем речь об этом не идет?



- Здесь сложно давать какие-либо прогнозы. Все попытки вывода ГМ-пшеницы на рынок до сих пор вызывали регулярные протесты со стороны общественности — так было в Австралии, Швейцарии и других странах. До сих пор все эти акции заканчивались победой протестующих: им даже удалось добиться отмены целой программы компании Monsanto по исследованию пшеницы, устойчивой к гербициду «Раундап». Хлеб традиционно является важным элементом культуры многих народов Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, поэтому пшеница там ценится не только за ее питательные качества. Возможно, именно по этой причине правительства многих стран были вынуждены прислушаться к общественному мнению и отказаться от выращивания ГМ-пшеницы. Кроме того, невозможно провести четкую линию между производством продукции с ГМО и без них, поэтому сейчас использование трансгенной пшеницы официально не разрешено ни в одной стране. Такую пшеницу можно было бы использовать в составе кормов для животноводства, но это не самое перспективное направление.



— Ждать глобальных изменений на мировом рынке пшеницы из-за создания нового ГМ-сорта, видимо, тоже пока не стоит?



- Bioceres/Trigall и Аргентина смогут начать коммерциализацию HB4 только после того, как ее ввоз будет одобрен правительством Бразилии, которая на 85% обеспечивает свои потребности в пшенице за счет поставок из Аргентины. То есть коммерческий успех HB4 во многом будет зависеть от официальной позиции Бразилии.



Учитывая неготовность большинства стран импортировать ГМ-пшеницу, в ближайшие несколько лет не следует ожидать сколько-нибудь заметных изменений на мировом рынке пшеницы в связи с появлением ее трансгенной разновидности. Пшеница в основном используется в пищу, поэтому возможное недовольство со стороны потребителей пока является мощным сдерживающим фактором для принятия решений о начале производства ГМ-пшеницы в коммерческих масштабах.



— По вашим оценкам, если все-таки начнется коммерческое производство такой пшеницы, она может быть дешевле или дороже обычной?



- У этого вопроса два аспекта. Первый — это цены на семена для посева. Вполне логично, что они должны быть выше, чем цены на семена обычной пшеницы, так как, во-первых, компаниям-разработчикам необходимо покрыть свои расходы на выведение ГМ-сортов, а, во-вторых, ГМ-пшеница обеспечит создание добавленной стоимости в случае засухи, при том что в контролируемых условиях она будет вести себя так же, как обычная пшеница. Нам неизвестно, какую бизнес-модель будут использовать компании и, в частности, предусматривает ли эта модель продажу полного «технологического пакета» для посева и выращивания пшеницы HB4. А именно на таких «технологических пакетах» строят свой бизнес компании, реализующие ГМ-сою на рынках Южной Америки.



Второй аспект — цены на конечный продукт, получаемый в результате выращивания семян ГМ-пшеницы. На этот вопрос ответить сложно. Пшеница HB4 обладает очевидными преимуществами только при неблагоприятных условиях, а в «номинальных условиях» имеет такой же уровень урожайности, как и обычная. Поэтому ключевым фактором выбора для фермеров будет вероятность наступления таких неблагоприятных условий.



При благоприятных погодных условиях и сохранении на мировом рынке средних или низких цен на пшеницу, высокая стоимость посевного материала ГМ-пшеницы не будет компенсироваться более высокой урожайностью. Если же условия окажутся неблагоприятными, а цены на рынке станут расти, то затраты на семена окупятся за счет высокой урожайности. Очевидно, что оценить реальные конкурентные преимущества ГМ-пшеницы можно будет только после следующей посевной, если она состоится. Пока делать какие-либо выводы рано.

