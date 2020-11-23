Производители мяса и муки просят ввести пошлину на экспорт зерновых

Минсельхоз предлагает ограничить экспорт квотой во второй половине сезона Pixabay

Крупнейшие российские ассоциации компаний-производителей продуктов питания направили премьер-министру Михаилу Мишустину просьбу рассмотреть вопрос о введении пошлины на экспорт зерновых, пишут «Ведомости». Обращение к главе правительства подписали Национальная мясная ассоциация, «Асконд», ассоциация «Русская мука», Национальный союз свиноводов и другие.



Ранее Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт зерна, в рамках которой на внешние рынки можно поставить не более 15 млн т, квота будет распространяться на пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу. Также ведомство предложило ограничить число компаний-экспортеров в период с 15 февраля по 30 июля 2021 года: вывозить зерно во второй половине сезона смогут только те, кто занимался экспортом в июле-декабре 2020 года. Авторы обращения считают эту меру недостаточно эффективной, в лучшем случае она стабилизирует цены на исторических максимумах. При худшем сценарии это приведет к тому, что зерно снова подорожает из-за активизации экспортеров. Новое предложение позволит снизить цены на сырье, считают заявители. Минсельхоз отметил, что инициатива требует доработки с учетом интересов всех участников рынка. По мнению ведомства, рост пошлины на экспорт зерновых может негативно повлиять на экономику растениеводческих предприятий.



По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, вариант введения одновременно квоты и пошлины маловероятен, потому что сразу две ограничительные меры будут избыточны. Однако, такой исход событий не исключен, сказал он «Агроинвестору». Квота была анонсирована Минсельхозом достаточно давно и ФАС ее согласовала, поэтому маловероятно, что будет пошлина, рассуждает Корбут. «По крайней мере я на это надеюсь. Результативность и той и другой меры для сдерживания или снижения цен на зерно почти нулевая, потому что они будут корректироваться исходя из нашей доли на мировом рынке и ситуации там, — отмечает Корбут. — Ситуация сейчас начинает меняться из-за выхода Аргентины и Австралии на мировой рынок с более дешевым зерном. А вот заявления о возможности ограничения российского вывоза провоцируют рынок: у него появляются опасения относительно развития ситуации, и темпы экспорта и импорта зерна активизируются. В этом случае цены снижаться не будут. Поэтому решение с пошлиной будет более ошибочным, чем квота». По его словам, квота направлена на сохранение ресурсов внутри страны и, учитывая отсутствие прогнозов по озимым на следующий год, какие-то разумные подходы в этом есть. Квота не разрушает рынок, потому что ее объем не критичен, добавляет Корбут.



Аналогичное мнение высказал «Ведомостям» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, экспортеры и без квоты вывезли бы не более 15 млн т зерна, именно поэтому ассоциации производителей продуктов питания выступают с предложением ввести пошлину не дополнительно к квоте, а вместо нее. По мнению Корбута, если в России примут такое решение, это повлияет на мировой рынок, потому что страны увидят, что крупнейший экспортер пшеницы ограничивает вывоз. При таком раскладе цена на мировом рынке должна начать расти. «То есть, результат будет с точностью до наоборот», — предупреждает он.



По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, ситуация с экспортом зерна сейчас не тривиальная: цены находятся на уровне от 40% до 50% выше прошлогодних, стоимость российской пшеницы перешла границу в $250 за тонну. В прошлом году цены тоже выросли на 30% по отношению к предыдущему году. По мнению Ковалева, уровень цен сейчас критический. «Мы считаем, что наступил момент, когда необходимо регулирование зернового рынка со стороны государства. Об ограничениях мы не говорим. Когда мы говорим о регулировании, мы подразумеваем необходимость снижения цен на внутреннем рынке до уровня, который был бы оптимален и для растениеводов, и для животноводов, и для мукомолов, — прокомментировал Ковалев «Агроинвестору». — Сейчас цена в Центре уже около 17 тыс. руб. за тонну. Первым на это отреагировал Минсельхоз и выступил с предложением квотного регулирования». Нынешний уровень квоты в 15 млн т говорит о том, что за год будет вывезено около 50 млн т зерна, но по очень высоким ценам, добавляет глава союза. Он считает, что пошлина не ограничит экспорт, а лишь позволит снизить цены внутреннего рынка и сделает их оптимальными как для растениеводов, так и для животноводов.



С начала сезона-2020/21 по 12 ноября Россия экспортировала 20,1 млн т зерна — это на 6% больше аналогичного периода предыдущего сезона. Вывоз пшеницы составил 17 млн т — на 2,4% больше прошлогоднего, ячменя — 2,7 млн т (плюс 62%), кукурузы — 0,44 млн т (на 39% меньше), сообщал «СовЭкон» со ссылкой на данные официальной таможенной статистики. С 1 июля 2015 года действует пошлина на экспорт пшеницы из России, с 23 сентября 2016-го она обнулена. В 2019 году нулевая ставка была продлена на два года — до июля 2021-го.

