Аналитики прогнозируют снижение урожая пшеницы в 2021 году

В России остается убрать 1,2% посевов зерновых и зернобобовых Pixabay

В следующем году урожай пшеницы в России может снизиться до 78 млн т, всего зерна — до 125 млн т, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Валовой сбор в этом году аналитики оценивают на уровне 84 млн т и 130,5 млн т соответственно.



По словам гендиректора ИКАРа Дмитрия Рылько, в 2021 году производство может снизиться из-за плохого состояния озимых преимущественно в Центре и на Юге России. Так, например, Минсельхоз Ставропольского края ранее сообщал, что в метровом слое почвы катастрофически мало продуктивной влаги — до 80 мм. Такой показатель на 80% посевной площади озимых агрокультур.



Провизорный прогноз ИКАР основан на двух противоположных факторах, из которых эксперты сделали усредненный вывод. «Первый фактор — рекордный сев озимой пшеницы, наверное, при прочих равных условиях, следует ждать и очень хорошего сева яровой, правда, пока неясно, что будет с погодой. С другой стороны — очень плохие за очень многие годы озимые, которые находятся в весьма хрупком состоянии», — цитирует его «Интерфакс».



Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина рассказала «Агроинвестору», что, по предварительным оценкам, посевы озимых под урожай 2021 года в России выросли. По данным Минсельхоза на 27 ноября, озимые зерновые заняли почти 19,3 млн га — почти на 1,1 млн га больше, чем в прошлом году и на 100 тыс. га больше плана. «Это хороший знак, потому что в структуре посевов озимых основная доля приходится на пшеницу (около 80%), а урожайность озимой пшеницы в среднем по России в 2-2,5 раза выше, чем яровой, — сравнивает она. — Соответственно, увеличение доли озимых агрокультур, и прежде всего пшеницы, является фактором роста производства зерновых». Тюрина добавляет, что, по прогнозам Росгидромета, ожидается снежная зима, что положительно скажется на развитии растений, хотя сейчас оно на среднем уровне.



По словам Тюриной, пока РЗС не может дать даже предварительную оценку производства зерна в следующем году, поскольку еще предстоит яровой сев и неизвестно, какую площадь он займет. «Пока можно сказать, что валовой сбор озимых зерновых может быть больше, а суммарно станет ясно только в мае», — говорит она.



Вице-президент РЗС Александр Корбут тоже считает, что давать такие прогнозы еще рано. «Сейчас это “пальцем в небо”, но могу дать вилку в районе 119-129 млн т зерна», — говорит он. По его мнению, оценка ИКАР по уменьшению сбора пшеницы до 78 млн т примерно верна. Снижение произойдет на фоне того, что пока никто не уверен, что озимые сохранятся и выйдут в хороший рост. «Это один из возможных сценариев. Хотя бывало и так, что сначала все было плохо, а потом ситуация выравнивалась», — отмечает Корбут. По его словам, сейчас важный вопрос — как ляжет снег: насколько быстро это произойдет, какой будет слой и накроет ли он вовремя озимые до холодов.



По данным Минсельхоза на 27 ноября, в России остается убрать 1,2% посевов зерновых и зернобобовых. Урожай составляет около 137,5 млн т в бункерном весе, тогда как годом ранее было примерно 126 млн т. В том числе валовой сбор пшеницы достиг 88,1 млн т, что на 10,2 млн т больше, чем в аналогичный период 2019-го. По прогнозу ведомства, производство пшеницы в этом году составит не менее 82 млн т, зерна в целом — 127,5 млн т в чистом весе.

