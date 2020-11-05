Осадки улучшили состояние озимых

Озимые под урожай 2021 года должны занять 19,2 млн гектаров Pixabay

По данным Минсельхоза на 3 ноября, озимые зерновые в России посеяны более чем на 18,8 млн га — на 800 тыс. га больше, чем годом ранее. По плану ведомства, их площадь должна составить почти 19,2 млн га. Как сообщает Росгидромет, в ноябре погода на Юге страны позволит продолжить сев озимых, но дефицит влаги в почве сохранится.



На прошлой неделе в большинстве зернопроизводящих регионов по-прежнему было сухо, что вызывало опасения относительно состояния озимых. Так, например, правительство Воронежской области сообщило, что из-за засухи в регионе около 90% озимых находятся в неудовлетворительном состоянии, всходы есть лишь на половине засеянных площадей. Ранее о плохих всходах озимых сообщали и другие регионы Черноземья. Аграрии Юга в октябре сетовали, что сеять приходится в сухую почву, что чревато проблемами. Однако сейчас опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители более оптимистично оценивают ситуацию.



Президент компании «Агротех-Гарант» (Белгородская и Воронежская области) Сергей Оробинский на прошлой неделе говорил, что у компании в стадии проростков находится лишь 10-15% посеянных озимых. «Причина таких плохих всходов — рекордно низкое количество продуктивной влаги в почве, почти нулевое значение этого показателя в метровом слое, — рассказывал он. — Это создает не только угрозу гибели озимых зерновых, но и негативные предпосылки для формирования урожая других агрокультур, прежде всего пропашных».



Сейчас ситуация улучшилась, поскольку в регионах работы компании прошли обильные дожди. «Если теплая погода продержится в ближайшие восемь-двенадцать дней, мы получим всходы», — оценивает Оробинский. Правда, осеннего кущения на сегодняшний день не произошло, и скорее всего, в зиму всходы уйдут в лучшем случае в стадии «шильца», добавляет он. «Будем надеяться на весеннее кущение. Если весна будет затяжной и влажной, то у нас есть перспективы получить хороший урожай. Если же мы столкнемся с весенней засухой, то надеяться на высокий валовой сбор озимых не придется», — отмечает руководитель.



Агрохолдинг «Зерос» (Липецкая область) сеял озимые в стандартные сроки при отсутствии осадков. «Сейчас в нашем регионе идут дожди. Мы надеемся, что в ближайшее время погода будет по-прежнему теплой, и озимые немного раскустятся, — рассказывает гендиректор компании Николай Бобин. — В данным момент ожидания по озимым у нас оптимистичные».



Председатель совета директоров подмосковной агрофирмы «Сосновка» Александр Маркин говорит, что сев озимых в регионе проходил с небольшой задержкой из-за погоды, однако сейчас ситуация выровнялась, и в зиму они уйдут в хорошем состоянии. «Пока никаких опасений по состоянию озимых у нас нет», — комментирует он.



Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) закончила озимый сев 19 октября. «После этого выпало 17 мм осадков, их было достаточно для появления первых всходов на наших полях, — делится гендиректор компании Александр Неженец. — На днях выпало еще 27 мм осадков, и это гарантия того, что всхожесть будет хорошей, а почва под яровые агрокультуры будет хорошо разделываться. В целом, прогноз по состоянию озимых у нас благоприятный».



Компания «КЗП-Экспо» (Краснодарский край) провела озимый сев в плановых объемах и в плановые сроки. «Недавно прошли дожди, поэтому мы считаем, что пшеница уйдет в зиму на необходимом уровне развития», — отмечает гендиректор Евгений Сидюков. Однако оценивать перспективы будущего урожая пока рано: погода сейчас очень нестабильная, добавляет он.

