Опять почти рекорд. Российский урожай зерна превысит 130 млн т

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Валовой сбор всех зерновых и зернобобовых культур в этом году обещает быть примерно на 10 млн т больше, чем в 2019-м. Прошлогодний объем производства считался вторым после рекордного, теперь это звание перешло к урожаю-2020. Несмотря на высокий намолот, цены в первые месяцы текущего сельхозгода держались на рекордных уровнях

По данным Минсельхоза, на 19 октября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с 45,2 млн га, или 94,1% к посевной площади, получено 130,6 млн т зерна при урожайности 28,9 ц/га. В том числе пшеница была собрана с 28,8 млн га (97,8%), намолочено 87,2 млн т при урожайности 30,3 ц/га. Согласно прогнозу ведомства, итоговый урожай зерна превысит 125 млн т, включая 82 млн т пшеницы.



Производству мешала погода

Основы высокого урожая-2020 были заложены еще осенью 2019 года, когда в стране случился рекордный в истории сев озимых — 19,6 млн га, из которых озимая пшеница составила более 17 млн га (16,7 млн га — осенью 2018-го), обращает внимание руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. В частности, более чем на 200 тыс. га выросла площадь озимой пшеницы в ЮФО и на 135 тыс. га — в ЦФО. Тем не менее ввиду ряда неблагоприятных погодных явлений потенциал урожая зерна на юге страны не был реализован в полной мере. Согласно предварительной оценке ИКАР, производство пшеницы суммарно в ЮФО и СКФО сократится на 2,5 млн т по сравнению с показателем прошлого года. В то же время в Центральном федеральном округе урожай главной зерновой культуры может достичь максимальных за всю историю значений в 23 млн т (17,3 млн т — в 2019-м, 8,9 млн т — в рекордном 2017-м). Абсолютным рекордом валового сбора пшеницы отметилось и Приволжье, где, по подсчетам ИКАР, будет получено 18,8 млн т в сравнении с 11,5 млн т годом ранее и 17,9 млн т в 2017-м.



Общий урожай зерна Суханов оценивает в 129,5 млн т, в том числе 83 млн т пшеницы, с учетом того, что оперативная информация по ряду регионов (ЮФО, СКФО и др.) могла быть завышена в силу субъективных причин. «И это будет второй по объемам валовой сбор в истории России, — подчеркивает эксперт. — Рекорд состоялся в 2017 году, когда было намолочено 135,4 млн т зерна и 85,9 млн т пшеницы».



В то же время сезон-2020/21 нельзя назвать слишком благоприятным для производителей зерна, отмечает Суханов. По крайней мере, не во всех регионах. Так, на юге страны совокупность факторов привела к довольно существенному сокращению урожайности озимой пшеницы. Благоприятные погодные условия осенью прошлого года позволили многим хозяйствам провести ее сев в достаточно ранние сроки, а мягкая зима с положительными температурами дала растениям возможность активно развиваться и вегетировать. Но уже к весне стал ощущаться дефицит запасов продуктивной влаги в почве, необходимый для дальнейшего развития агрокультур. «В апреле же случилось крайне редкое для этой зоны явление возвратных морозов — ни растения, ни сами аграрии не были к нему готовы, — рассказывает эксперт. — Объективно оценить последствия было сложно, так как подобных ситуаций ранее не случалось». Часть растений, уже заложивших колос, потеряло его, хотя визуально поля выглядели вполне благополучно и зелено. Так, в ряде районов Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области аграрии сообщали о гибели колоса на 20-30% посевов.



Однако вслед за морозами на юге начались долгожданные и обильные осадки, которые в значительной степени спасли урожай колосовых культур и способствовали активному росту поздних посевов в мае-июне. Тем не менее урожайность озимой пшеницы в Краснодарском крае снизилась на 21% к прошлому году, а в Ставропольском крае — на 34%, знает Суханов. «В то же время в Ростовской области неимоверными стараниями региональных властей удалось выйти на урожайность, превосходящую прошлогоднюю на 2%», — говорит он. Волгоградская область, которая в меньшей степени из регионов юга была подвержена негативным погодным явлениям, смогла увеличить сбор с гектара и вовсе на 20%. В целом урожайность всей пшеницы в ЮФО получилась на 5% ниже, чем в 2019-м.







Аналитический центр «Русагротранса» оценивает валовой сбора зерна в 131,2 млн т, пшеницы — 83,8 млн т. «По пшенице из двадцати основных производящих регионов снижение урожайности произошло только в шести, в первую очередь в Краснодарском крае и на Ставрополье, а также в ряде районов Сибири и Урала, — уточняет руководитель центра Игорь Павенский. — В остальных четырнадцати регионах — в первую очередь в Центре и Поволжье — фиксировался роста сбора с гектара, и в большинстве из них — рекордные показатели».







Оценка Российского зернового союза (РЗС) — 132 млн т в весе после доработки, в том числе 82-83 млн т пшеницы. Увеличение урожая директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина связывает с расширением посевных площадей — они выросли на 3,9% по сравнению с уровнем прошлого года, а площади под пшеницей оказались на 8% больше. Вторым фактором является улучшение урожайности. Аналитический центр «СовЭкон» в октябре ожидал общий урожай в пределах 132,5 млн т, пшеницы — 84,4 млн т.



Прогноз Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) более сдержанный — 125 млн т зерна в чистом весе, пшеницы — 85 млн т. «Это закономерный результат слаженной и стратегически выверенной работы аграриев, отраслевых союзов, региональных и федеральных органов управления АПК, — комментировал президент НСЗ Павел Скурихин в середине октября. — И хотя уборочная кампания еще не закончена, уже сейчас можно с уверенностью констатировать то, что собранный урожай позволит полностью обеспечить народно-хозяйственные нужды страны и сформировать весомый экспортный потенциал». И это несмотря на ряд природных катаклизмов — засуху в одних регионах и наводнения или град в других, обращает внимание эксперт. В 12 регионах страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Аграрии оценивают ущерб более чем в 8 млрд руб., напоминает он.



Согласно прогнозу гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, Россия в 2020 году соберет свыше 130 млн т зерна, пшеницы — не менее 83 млн т. Неблагоприятные погодные условия в текущем году привели к тому, что Приволжский федеральный округ получит урожай больше, чем регионы российского юга без Северного Кавказа, подчеркивает эксперт.



Опрошенные «Агроинвестором» аграрии подтверждают оценки экспертов. Так, в оренбургском хозяйстве «Елань» сбор озимой пшеницы на 20-22% больше, чем годом ранее. «Качество зерна неплохое, но некоторая доля полученной пшеницы по всем параметрам соответствует четвертому или даже третьему классу, а по клейковине тянет только на пятый», — рассказывает гендиректор предприятия Алексей Орлов.



Несмотря на то, что в целом по Новосибирской области статистика говорит об увеличении урожайности в этом году, в «Сибирском хлебе» валовой сбор сократился почти на треть. В районе полей предприятия во время кущения агрокультуры были локальные засухи, поясняет гендиректор компании Павел Миклухин. А вот качество выше, чем в прошлом году: значительная часть пшеницы получилась даже ближе ко второму классу.



Вице-президент холдинга «Василина» (Самарская, Оренбургская, Саратовская области) Николай Бобошко доволен результатами на озимой пшенице: ею в компании было занято 50 тыс. га, урожайность составила 40 ц/га. Под яровые хозяйства в компании отвели 10 тыс. га, сбор с гектара в среднем получился 32 ц. «Год выдался своеобразный: зимой и весной осадки были, а дальше в южных районах регионов нашего присутствия наблюдалась засуха, хотя небольшие локальные дожди чуть выправили ситуацию, — делится он. — Качество зерна в этом году лучше, чем в прошлом, удалось получить 40% пшеницы третьего класса, 30% — четвертого. В нашу пользу сыграли три основных фактора — технологии, качественные удобрения и семена, которые мы тщательно выбираем. Также, конечно, важна работа специалистов».



В ГК «Светлый» (Ростовская область) урожай пшеницы оказался на 12% меньше, кукурузы — на 30%. На зерновых отразилась погода, в частности весенние заморозки, уточняет директор группы Николай Гончаров. О том, что сбор озимых зерновых в некоторых районах Ростовской области, а также на Ставрополье, существенно ниже среднемноголетних значений, говорит и консультант по растениеводству Сергей Чебаненко. Например, пшеница местами показывала урожайность вдвое меньше, чем обычно — 18 ц/га вместо 36-38 ц/га или 22 ц/га там, где раньше получали 42 ц/га. «При этом яровые тоже дали не очень хорошие результаты, значительная часть кукурузы, посеянной на зерно, пришлось убрать на солому, — сетует он. — Для многих хозяйств это оказалось просто катастрофой, и даже цены нынешней осени, которые выше на 30%, потерь им не компенсируют».



Цены внутренние и экспортные

И все же ценовая ситуация в этом году для отечественных зернопроизводителей развивается благоприятно. Более высокая по сравнению с прошлым годом стоимость выращенной продукции позволит аграриям стабилизировать финансово-экономическое состояние сельхозпредприятий и обеспечить существенный вклад в дальнейшее развитие материально-технической базы организаций, уверен Скурихин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость зерна в октябре была практически на 30% больше, чем годом ранее, и в зависимости от агрокультуры подорожала от 3-5,5 тыс. руб./т.



Цены на пшеницу в регионах к середине осени складывались на рекордно высоких уровнях, указывает Суханов. Причем рекордных как для этого периода сезона в частности, так и в исторической ретроспективе в целом. Например, пшеница четвертого класса на юге страны в октябре стоила до 18,5 тыс. руб./т с НДС с хозяйства и выше. В центральных регионах на аналогичных условиях поставки цена составляла 15,5-15,8 тыс. руб./т, в ПФО и СФО достигала 13,8-14,5 тыс. руб./т. При том что в это же время в 2019-м в ЮФО за пшеницу четвертого класса с места давали 12 тыс. руб./т с НДС, в ЦФО — 10,8-11 тыс. руб./т, в Приволжье — 10,4-10,7 тыс. руб./т, в Сибири — 9,3-9,5 тыс. руб./т. «Говоря о ближайшей перспективе, вряд ли стоит ожидать сколько-либо значимого снижения цен, — отмечал в середине октября эксперт ИКАР. — Более того, вероятно, что пики цен еще не пройдены и нас ожидает дальнейший рост, по крайней мере в ближайшие недели».







На формирование цен в чуть более отдаленной перспективе второй половины сезона будут оказывать влияние такие факторы, как состояние озимых, итоговые цифры российского урожая, государственное регулирование (квотирование экспорта зерна и др.), курс рубля и темпы экспорта. «Поэтому говорить сейчас о стоимости зерна, допустим, в апреле достаточно сложно в силу высокой неопределенности по ключевым моментам, — считает Суханов. — Можно лишь ожидать, что уровень цен, скорее всего, останется достаточно высоким, позволив сохранить маржинальность пшеницы на хорошем уровне». Однако, по словам эксперта, тут очень важен региональный аспект: стоит помнить, что из-за неблагоприятных погодных условий урожайность главной зерновой культуры на юге резко снизилась. Особенно в Ставропольском крае, где некоторые сельхозпроизводители в восточных районах получили с гектара озимой пшеницы не более 15-20 ц. Разумеется, в этом случае говорить о высоком доходе пострадавших аграриев, какой бы высокой ни была цена реализации, нельзя. Ведь затраты на производство одной тонны пшеницы при такой урожайности тоже очень высоки и могут составлять до 14-17 тыс. руб.



Пока не все аграрии увидели рекордные цены. По словам Орлова, стоимость пшеницы в Оренбургской области чуть выше, чем в 2019-м, «она подросла примерно на уровень инфляции». Миклухин говорит о «весьма благоприятной» ценовой ситуации для сельхозпроизводителей. На середину октября пшеница в Новосибирской области стоила 14-14,5 тыс. руб./т. И в перспективе руководитель ожидал дальнейшего роста цен из-за сокращения сбора в регионе. «Василина» новый урожай в октябре еще не реализовывала. Николай Бобошко говорил тогда, что компания приступит к реализации, когда цены на пшеницу установятся на приемлемом уровне.



Экспортные цены в этом сезоне тоже обновляют рекордные уровни. Так, пшеница с протеином 12,5% к середине октября стоила уже 18,4 тыс. руб./т (CPT-Новороссийск), отмечал Павенский. «При этом предложений с юга с доставкой автотранспортом мало, а железнодорожные поставки полностью расписаны на октябрь и ноябрь, — акцентировал он внимание. — Цены FOB достигли $252/т, российская пшеница дороже, чем у конкурентов (в частности, стран Балтии, Германии, Франции), на $5-7/т, что уже начинает угрожать нашей конкурентоспособности». Причем в дальнейшем, с выходом на рынок Австралии и Аргентины, конкуренция усилится.



Разрыв в ценах предложений между российской пшеницей и предложениями из Европы на мировом рынке в текущем сезоне быстро сократился, и с середины сентября российская пшеница обогнала в цене французскую, подтверждает аналитик аграрных рынков Черноморского региона Refinitiv Ольга Граб. К тому времени экспортные цены на отечественное зерно выросли более чем на 25% с июля, в то время как французская и немецкая пшеница подорожали лишь на 10% за тот же период. Причинами активного роста российских цен стало укрепление биржевых цен, необходимость выполнения контрактов в сочетании с ограниченным предложением. Поддержку внутренним ценам оказало ослабление курса рубля. «Высокая стоимость закупки и расходы на перевалку в портах ограничивают минимальные предложения экспортеров на уровне $250/т на базисе FOB Новороссийск, — говорила Граб в октябре. — Это вызывает беспокойство у участников рынка относительно конкурентоспособности российской пшеницы». Неготовность некоторых импортеров к высоким ценам предложения пшеницы из России уже привела к переключению их спроса на закупку пшеницы из Балтийского региона, где цены на $4-5/т ниже, знает аналитик.



Вице-президент РЗС Александр Корбут в середине октября полагал, что рекордные уровни цен, которые наблюдались в октябре, — временное явление, так как в первой половине текущего сезона Россия была единственным крупным поставщиком пшеницы на мировой рынок. «Да, фуражная пшеница по сравнению с прошлым годом подорожала на 4 тыс. руб./т, однако в основном это удорожание произошло за счет снижения курса рубля — если бы он не изменился, то рост цены составил бы лишь 1,1 тыс. руб./т», — подчеркивал он.



В числе возможных причин высоких цен на российскую пшеницу Корбут называл и ожидание введения во второй половине сезона квот на экспорт. «Реагируя на такую ситуацию, экспортеры пытаются продать максимальное количество зерна по максимальным ценам в июле — декабре», — отмечал эксперт. По его прогнозу, рост цен на пшеницу продолжится до конца года, а затем на мировой рынок выйдет Австралия с крупным объемом зерна. «Уже сейчас австралийская пшеница контрактуется по цене FOB ниже российской», — уточнил он.



На мировом рынке стоимость российской пшеницы к середине октября увеличилась на $9 до $248/т вслед за зерном из других стран, отмечал «СовЭкон». Так, контракт на пшеницу с поставкой в декабре на бирже в Чикаго подорожал на 5,7% до $231/т, что стало максимумом с ноября 2014-го. Один из возможных факторов — опасения участников рынка относительно засушливой погоды в США и России, которая может негативно повлиять на урожай в 2021 году. По мнению Павенского, поддержку ценам тогда оказывала также крупная закупка Пакистана, который договорился об импорте 1,15 млн т пшеницы до конца 2020-го, включая 930 тыс. т российского происхождения по расчетной цене около $245-250/т (FOB). В краткосрочной перспективе пшеница в России еще продолжит дорожать, отыгрывая повышение котировок на мировом рынке, считает директор «СовЭкона» Андрей Сизов. Но темпы роста цен будут замедляться на фоне укрепления рубля и ожидаемого замедления экспорта из России с ноября.







Экспорт зерна за первые три месяца сезона-2020/21, по предварительным официальным данным, составил порядка 15 млн т (с учетом автовывоза в страны ЕАЭС), в том числе 11,7 млн т пшеницы. Годом ранее за этот же период из России за рубеж было соответственно поставлено 14,3 млн т и 12 млн т. Всего по итогам года экспорт зерна, согласно оценке ИКАР, может достигнуть 49 млн т, включая 39 млн т пшеницы. «Экспортные цены поднимались вслед за бурным ростом мировых котировок в США и Европе, а также по причине резко увеличившегося мирового спроса и недостаточного предложения в моменте (несмотря на в целом профицитный зерновой год), — комментирует Олег Суханов. — В результате на протяжении нескольких месяцев российская пшеница оставалась наиболее привлекательной на основных экспортных рынках, фактически не давая конкурентам шанса, что привело к активной контрактации и высоким отгрузкам сентября-октября, когда объемы вывоза могут стать исторически рекордными». Однако уже к ноябрю ситуация может несколько измениться: тогда в торговлю начнет поступать зерно из южного полушария, которое на отдельно взятых рынках может оказаться конкурентоспособнее российской пшеницы.



Высокий урожай пшеницы на фоне достаточно хорошего спроса импортеров позволил России в течение двух месяцев подряд экспортировать рекордные объемы главной зерновой культуры, подтверждает Игорь Павенский. Так, в августе показатель отгрузок составил 4,9 млн т, что на 0,1 млн т превышает прежний месячный максимум, зафиксированный в августе 2018 года. В сентябре, по уточненным данным, за рубеж было отправлено 5,11 млн т пшеницы. А в октябре Россия может вывезти до 5,5-5,6 млн т зерна, не исключает эксперт. «Наши отгрузки растут, в первую очередь из-за увеличения поставок в страны Юго-Восточной Азии — Таиланд, Пакистан, Бангладеш, Филиппины, Шри-Ланка, где качество зерна собственного производства невысокое. Также нарастили импорт пшеницы из России страны ЕС (Финляндия, Румыния, Норвегия)», — отмечает он. По итогам сезона экспорт российского зерна без учета стран ЕАЭС может составить 47,9 млн т (45,4 млн т годом ранее), пшеницы — 38,6 млн т (33,1 млн т), прогнозирует Павенский. Владимир Петриченко в середине октября оценивал возможный экспорт в 2020/21 сельхозгоду на уровне 50 млн т. Прогноз «СовЭкона» тогда же находился на уровне 49,1 млн т для всего зерна и 38,9 млн т для пшеницы.



Снова квота? Минсельхоз планирует применять механизм нетарифного квотирования экспорта зерна в текущем и последующих сезонах. Предполагается, что ограничения будут действовать в январе — июне 2021 года. Размер квоты еще не рассчитан, по информации СМИ, он может составить 20 млн т. «Экспортный потенциал по зерну в России составляет 50 млн т, другой вопрос, согласится ли Минсельхоз с такой квотой, — рассуждает Владимир Петриченко из «ПроЗерна». — Сам по себе механизм квотирования, то есть искусственного регулирования рынка, всегда вреден для отрасли. В прошлом сезоне мы увидели, что квота спровоцировала нездоровый торговый процесс — она была на 70% выбрана за полтора дня». Повторения той ситуации в этом году, скорее всего, не будет, но, вероятнее всего, возникнет новая нездоровая ситуация на рынке, не исключает эксперт.

Если квота будет установлена на уровне 50 млн т за сезон, то этого вполне достаточно для реализации экспортного потенциала, главный вопрос — механизм ее распределения, отмечает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По его словам, есть три варианта. Первый — как в прошлом сезоне, с доработкой вопроса по неполным декларациям. Второй — ввести квоту по историческому принципу, на основании того, сколько зерна было отгружено каждой компанией в первой половине года. Третий — смешанный принцип, когда часть квоты распределяется по историческому принципу, часть — как в прошлом году.

Дефицита зерна, риск которого чиновники называют причиной для введения экспортных квот, по словам Александра Корбута из РЗС, в России нет и не будет. «Безусловно, животноводы от роста цен на зерно, в частности на ячмень, проиграют, однако сдерживать экспорт для стабилизации цен неправильно. Возможным решением в этой ситуации могло бы стать введение субсидии на компенсацию удорожания комбикормов», — предлагает Рылько.

Проблемы с озимым севом

Согласно октябрьской оценке ИКАР, посевная площадь озимой пшеницы в целом по стране может снова стать рекордной, превысив показатели прошлого года и достигнув отметки 17,3-17,5 млн га. В ряде регионов ЦФО и ПФО уже имеет место превышение плана сева Минсельхоза и фактических показателей прошлого года. На юге в середине октября посевная кампания продолжалась, но результат в целом может быть несколько ниже, чем в 2019 году. Всего озимых зерновых может быть посеяно на площади до 19,8 млн га, прогнозировал Суханов.



С начала осени участники рынка и экспертное сообщество говорили о проблемах с озимым севом. Регионы юга страны и Центрального Черноземья из-за засухи столкнулись с отсутствием всходов озимых на полях — на территории отдельных районов или целых областей. Например, озимые взошли только на 50% посевных площадей в Воронежской области, сообщал руководитель регионального департамента аграрной политики Алексей Сапронов на онлайн-трансляции в аккаунтах облправительства в соцсетях.







В соседних регионах ситуация схожая, писал «Коммерсантъ». В Белгородской области всходы носили единичный характер. «Ситуация с осадками очень плохая — в августе выпало 23% средней многолетней нормы, в сентябре — около 2%», — рассказывал в октябре директор белгородского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» Василий Мельников. По его словам, в регионе посеяно 440 тыс. га озимых — на 10% больше, чем годом ранее.



Не очень хорошо ситуация складывается и в Курской области. Однако, по словам начальника управления растениеводства комитета АПК Курской области Александра Бобкова, поводов для паники нет, хотя из 480 тыс. га под озимыми всходы появились лишь на 240 тыс. га. «Дожди еще возможны, а для детальных прогнозов нужно дождаться перехода в зиму. Рассчитываем, что ситуация улучшится при условии выпадения осадков и теплой погоды. Но сельхозтоваропроизводителям на всякий случай лучше подготовить запасы семян и быть готовыми к пересеву», — цитирует его «Коммерсантъ».



Хотя «Елань» и выполнила план по озимому севу, последние поля засевались при критическом уровне влаги, на свой страх и риск. «Будем смотреть, как зерновые перезимуют, — говорит Алексей Орлов. — Хотя мы и стараемся постепенно увеличивать клин озимых (в прошлом году расширили площади и получили в итоге больший урожай), в этом году из-за особенностей погоды пока остаемся на тех же 6,2 тыс. га».



В «Светлом» площадь озимых под урожай 2021 года тоже сохранилась на прежнем уровне, но вот ситуация с ними принципиально иная, чем в прошлом году. «Из 91 тыс. га взошло от силы 2 тыс. га! — сетует Николай Гончаров. — Влаги в почве нет вообще, даже на парах, что бывает довольно редко». Хотя надежда, что осенние дожди и мягкая погода смогут сгладить ситуацию, все-таки сохраняется. Но компания рассматривает и вариант пересева весной — поля могут занять кукуруза, ячмень, подсолнечник или более редкие агрокультуры, такие как гречиха, сорго, нут. Также холдинг создает страховой фонд семян.



С озимыми в южных регионах ситуация сложная, подтверждает Сергей Чебаненко. Продуктивной влаги в метровом слое почвы вместо необходимых 120-140 мм местами имеется не более 38 мм, и это на черных парах, подчеркивает он. «Некоторые хозяйства уже посеяли озимые и не получили всходов, кто-то еще ждет, опасаясь, что растения погибнут и необходимо будет пересевать», — рассказывает консультант. Впрочем, судьба яровых культур в следующем году при полном отсутствии в почве запасов влаги тоже под большим вопросом. Да и страхового фонда семян яровых культур для пересева большинство хозяйств не имеет.



О недостатке влаги в южных районах регионов своего присутствия сообщала и «Василина». Из-за этого озимые в этом году были посеяны всего на 40 тыс. га. Их состояние в октябре Николай Бобошко оценивал как неплохое. «Сибирский хлеб», напротив, сделал ставку на озимые культуры и увеличил площади под них этой осенью в два раза.



Возможно, Россия подошла к тому 10-12-тилетнему циклу глобальных засух, которые периодически охватывают большую часть зерновых регионов, предполагает Александр Корбут. «Объективное напряжение есть, и оно подталкивает цены вверх. Пока же гадать о судьбе озимых очень сложно, — говорил он в октябре. — Даже если пройдут дожди, насколько они будут интенсивные? Если, например, в Волгоградской области три месяца не было осадков, сеяли в сухую землю, то небольшой дождик там погоды не сделает».



Ситуация все же еще может выровняться, верит Владимир Петриченко. «Неизвестно, каковы масштабы проблемы — об этом еще рано говорить. Ситуация станет яснее 25 ноября, когда свою оценку даст Гидрометцентр. Он выяснит, как озимые ушли в зимний период», — уточнил он. По словам эксперта, осенью 2019 года тоже была серьезная засуха, озимые пострадали меньше, чем в 2020-м, однако прогнозы были неблагоприятные. В итоге озимые выправились, сейчас же сделать это будет труднее, опасается Петриченко.



Говоря о текущем состоянии посевов, следует учесть, что делать сколько-либо обоснованную количественную оценку гибели (5%, 15%, 35%...) или снижения будущего урожая пшеницы сейчас довольно преждевременно, если не сказать — непрофессионально, комментирует Олег Суханов. Даже агроном с тридцатилетним опытом в конкретно взятом хозяйстве сейчас не скажет, какая у него будет гибель озимых, какой процент площадей придется пересеять весной, какой будет урожай, считает он. «Насколько точной может быть такая оценка по огромной (не забываем, самой большой в мире) стране? Лично у меня любые прогнозы на этот счет пока вызывают улыбку, — говорит эксперт. — Если же серьезно, то ситуация еще может измениться как в сторону улучшения, так и в сторону дальнейшего ухудшения».



Конкретно же по состоянию на середину октября можно сказать, что такого продолжительного отсутствия осадков начиная с августа до середины октября на такой обширной территории — от Ставрополя до Оренбуржья — ранее не фиксировалось, констатирует Суханов. Разумеется, засухи случались, но они были либо менее продолжительными, либо на меньшей территории. Ситуация в хозяйствах разная, знает эксперт: где-то всходы пока не получены, что, на самом деле, не самый плохой вариант, так как пришедшие наконец осадки позволят растениям уйти в зиму хотя бы в стадии шильца, а затем восполнить отсутствие осеннего кущения весной при условии снежной и мягкой зимы и достаточных осадков. Не последнюю роль сыграют и грамотно проведенные подкормки. «Другой вариант — хозяйства провели сев озимых весьма рано, а провокационные кратковременные осадки привели к появлению всходов, которые затем погибли, так как не получили достаточной влаги для дальнейшего развития, — продолжает он. — Причем это, как правило, посевы по парам и полупарам в ЦЧР и ПФО, там, где в теории должны были получить самую высокую урожайность». Оценить долю таких полей в общем озимом клине сейчас достаточно сложно, признает Суханов. Их-то с большой долей вероятности и придется пересевать весной. Есть и еще одна категория — поля, где в середине октября сев еще шел. В основном это касается юга страны. «Здесь мы также пока не видим ничего критического, так как поздний посев на юге вовсе не гарантирует плохой урожай, — поясняет эксперт ИКАР. — Наоборот, последние годы показывают, что при благоприятном стечении обстоятельств такие поля могут показать достойные результаты».







Аналитический центр «СовЭкон» в начале октября прогнозировал, что Россия может потерять 10-15% посевов озимой пшеницы из-за засухи в ключевых для этой агрокультуры регионах. Если заморозки традиционно начнутся примерно с середины ноября, значительная часть посевов, особенно в регионах Центра, рискует погибнуть. Если в октябре не будет дождей на Юге, то оценка потерь может быть повышена, отмечал Сизов.



Условия для прорастания и формирования густоты насаждений в октябре были далеки от агрономических требований в связи с недостатком влаги в почве, подтверждал Павел Скурихин. Однако за последнюю декаду того месяца в ряде регионов ЦФО и ПФО положение с влагообеспеченностью почвы и сохранением положительных температур значительно поправилось, что позволяет рассчитывать на дружные всходы и развитие озимых. «Если повезет, погода зимой и весной может сложиться лучше, чем в 2020-м, без засухи, без возвратных морозов и прочих катаклизмов, что не приведет к гибели посевов весной, — надеется Суханов. — Поэтому вероятность получить в следующем году урожай пшеницы, сопоставимый с текущим результатом — на уровне 80 млн т, пока оценивается достаточно высоко».



В подготовке статьи принимали участие Алена Белая, Елена Максимова, Екатерина Шокурова.

