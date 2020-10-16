В регионах Черноземья сложилась критическая ситуация с озимыми

Ситуация станет яснее после оценки ситуации Гидрометцентром Pixabay

Регионы Черноземья из-за засухи столкнулись с отсутствием всходов озимых на полях — на территории отдельных районов или целых областей. Например, озимые взошли только на 50% посевных площадей в Воронежской области, сообщил руководитель регионального департамента аграрной политики Алексей Сапронов на онлайн-трансляции в аккаунтах облправительства в соцсетях. Виной всему засуха: в некоторых муниципальных районах дождя не было с лета. Если в ближайшее время не будет осадков, урожай в 2021 году может значительно снизиться.



Как рассказал на конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — 2020, которая проходит в Москве, а также транслируется онлайн, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, возможно, мы подошли к тому 10-12-летнему циклу глобальных засух, которые охватывают большую часть зерновых регионов. «Объективное напряжение есть, и оно подталкивает цены вверх. Пока гадать очень сложно, сейчас обещали, что пройдут дожди, но насколько они будут интенсивные? Если в Волгоградской области три месяца не было осадков, сеяли в сухую землю, то небольшой дождик там погоды не сделает», — отметил он.



По мнению Корбута, риски на этом рынке всегда велики, а возможность их нивелировать всего одна — это технологии. «Технологии — это инновации, инновации — это инвестиции, инвестиции — это деньги, а деньги — это доходы аграриев, которые всегда ограничены», — объяснил Корбут.



В Воронежской области на данный момент ситуация критичная, говорит Сапронов. Он отметил, что в регионе действует механизм страхования сельхозкультур, и аграрии активно им пользуются, так что в случае полного неурожая большинство фермеров сможет компенсировать убытки. Однако сложившаяся ситуация со всходами озимых может коренным образом изменить структуру растениеводства в регионе и отразиться на стоимости сельхозпродукции.



Как рассказал «Коммерсанту-Черноземье» президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, аграрии Центрального Черноземья страхуют больше посевных площадей, чем в целом по стране. «Под урожай 2020 года в Черноземье было застраховано 1,45 млн га, в том числе 694 тыс. га — озимый сев. Это 14,6% от суммарной площади в регионе при 6,9% в целом по стране. Сейчас во всех шести регионах началось страхование озимого сева 2020 года, уже застраховано на условиях господдержки 186 тыс. га. Эти данные будут расти по мере прохождения сезона», — говорит он.



В соседних регионах ситуация схожая, пишет «Коммерсант». В Белгородской области всходы носят единичный характер. «Ситуация с осадками очень плохая — в августе выпало 23% средней многолетней нормы, в сентябре — около 2%», — рассказал директор белгородского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» Василий Мельников. По его словам, в регионе посеяно 440 тыс. га озимых — на 10% больше, чем годом ранее.



Не очень хорошо ситуация складывается и в Курской области. Однако, по словам начальника управления растениеводства комитета АПК Курской области Александра Бобкова, поводов для паники нет, хотя из 480 тыс. га под озимыми всходы появились лишь на 240 тыс. га. «Дожди еще возможны, а для детальных прогнозов нужно дождаться перехода в зиму. Рассчитываем, что ситуация улучшится при условии выпадения осадков и теплой погоды. Но сельхозтоваропроизводителям на всякий случай лучше подготовить запасы семян и быть готовыми к пересеву», — цитирует его «Коммерсанта».



С ним согласен гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Ситуация еще может выровняться, сказал он «Агроинвестору». «Неизвестно, каковы масштабы проблемы — об этом еще рано говорить. Ситуация станет яснее 25 ноября, когда свою оценку даст Гидрометцентр. Он выяснит, как озимые ушли в зимний период», — уточнил он. Эксперт рассказывает, что осенью 2019 года тоже была серьезная засуха, озимые пострадали меньше, чем в 2020-м, однако, прогнозы тоже были неблагоприятные. «Первый поворот прошлого года был тоже критичный, но озимые выправились. Сейчас сделать это будет труднее», — добавляет он.



Ранее аналитический центр «СовЭкон» прогнозировал, что Россия может потерять 10-15% посевов озимой пшеницы из-за засухи в ключевых для этой агрокультуры регионах. Если заморозки традиционно начнутся примерно с середины ноября, значительная часть посевов, особенно в регионах Центра, рискует погибнуть. Если в октябре не будет дождей на Юге, то оценка потерь может быть повышена, отмечали аналитики. «СовЭкон» напоминал, что средний уровень гибели озимых за предыдущие пять лет составлял 4,8% с диапазоном 2,7-8,7%.

