Посевам зерновых на Кубани угрожает азиатская саранча

«Россельхозцентр» рекомендует аграриям провести механическую обработку почвы для снижения запаса кубышек саранчи Pixabay

В Приморско-Ахтарском районе Кубани агрономы наблюдают уникальное явление — из-за аномальной засухи и теплой осени начала плодиться азиатская перелетная саранча из кубышек, отложенных в июле-августе. Данное явление ранее никогда не наблюдалось. На Кубани саранча развивалась только в одной генерации за год, сообщает пресс-служба администрации района.



«В первой декаде октября выявлено отрождение личинок саранчи, численность которых в очагах очень высокая, достигает десятков сотен. На данный момент — личинки первого и второго возраста», — говорится в сообщении. Дальнейшее развитие вредителя будет зависеть от погодных условий. Если тепло продлится, саранча грозит будущему урожаю зерновых: при появлении всходов озимых колосовых они могут быть уничтожены вредителем.



Почвенные раскопки показали огромное количество еще не рожденных особей. В очагах наблюдается до 70 кубышек на квадратный метр. В каждой может находиться от 60 до 120 яиц. «Россельхозцентр» рекомендует аграриям провести механическую обработку почвы для снижения запаса кубышек, а также истребительные мероприятия на участках, граничащих с посевами озимых. Полностью уничтожить очаг заражения сможет только дождь, который прогнозируется в начале ноября.



Как рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев, в регионе уже закончился сев озимых — погодные условия позволили провести работы в оптимальные сроки и заложить хорошую основу для урожая будущего года. «Всего в крае озимыми культурами засеяно порядка 1,8 млн га, большая часть площадей — 1,6 млн га — отдана под пшеницу», — приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова губернатора.



Отдельные экземпляры кубышек саранчи в рамках сезонных обследований обнаружены и в Кочубейской зоне Дагестана. «В ходе обследований сотрудниками Россельхозцентра по РД местности порядка 13,5 тыс. га — 1,4 тыс. га было заселено опасными вредителями», — отмечалось в сообщении ведомства. В пресс-службе Россельхозцентра уточнили, что выявленные места выживших саранчовых будут отмечены на карте для проведения обработок на следующий период.



В этом году в связи со сложной ситуацией по саранчовым вредителям режим «повышенная готовность» действовал в пяти районах Чечни, в шести районах Калмыкии, в четырех — в Волгоградской области, а также в четырех районах объявлена угроза возникновения ЧС по саранчовым вредителям. Кроме того, режим «повышенная готовность» объявлялся в трех районах Хакасии, по одному району — в Астраханской и Ростовской областях. ​

