У садоводов вымерз доход. Урожай плодов в России сократится из-за неблагоприятной погоды

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Возвратные заморозки на юге России, а также локальные грозы с градом в этом году привели к значительным потерям урожая плодовых культур. Аналитики прогнозируют рост цен и ухудшение качества продукции. С такими рисками сельхозпроизводители сталкиваются регулярно. Минимизировать негативные последствия для бизнеса можно, используя современные технологии и страхуя будущий урожай



Возвратные холода в марте и апреле 2020 года привели к потере урожайности и поставят многие садоводческие предприятия под угрозу банкротства, прогнозирует директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. Больше всего пострадали Северо-Кавказский и Южный федеральные округа: погибло более 85% генеративных органов косточковых и семечковых культур на площади свыше 18 тыс. га. «На долю СКФО и ЮФО приходится 84% всех товарных яблок, выращиваемых в стране», — уточняет он. В пределах регионов ситуация разная: где-то потери урожая больше, где-то меньше. Но в целом в этом году ожидается снижение валового сбора, и оно уже отмечено, в частности по летнему сорту яблок Женева: объем предложения на рынке сократился примерно на 30%. Пропорционально выросли и закупочные цены — с 50 руб./кг в начале июле до 60-65 руб./кг в конце месяца, отмечал тогда Глушков.