Регионы готовятся к борьбе с саранчой

Теплая зима помогла выжить саранче, и она уже начала активизироваться. По данным Россельхозцентра, к концу апреля было обследовано 412,45 тыс. га земель, из которых 70,17 тыс. га заселено вредителями. Мониторинг стадных видов саранчовых был проведен на 374,3 тыс. га, кубышек стадных видов — на 370,3 тыс. га. Кубышки обнаружены на 57,4 тыс. га. Специалисты также начали обследование мест предполагаемого отрождения личинок. Мониторинг нестадных видов саранчи был проведен на 196,7 тыс. га, вредитель обнаружен на 16,9 тыс. га.

«Интерфакс» сообщает, что аграрии регионов уже начали готовиться к борьбе с вредителем. Так, в одном из районов Оренбургской области зафиксировано отрождение личинок нестадных видов саранчи. «Повышение температуры воздуха активизирует этот процесс, причем появятся не только нестадные виды, но и итальянский прус (стадный вид саранчи)», — сообщил отдел защиты растений филиала Россельхозцентра по Оренбургской области (цитата по «Интерфаксу»).

В регионе обитает более 20 видов нестадных саранчовых, которые не могут перемещаться на значительные расстояния. Однако при жаркой и сухой погоде, а также при нехватке естественной растительности в местах резервации, они могут представлять серьезную угрозу посевам сельскохозяйственных культур, отмечает Россельхозцентр по Оренбургской области.

В Башкирии насекомых пока нет, однако были обнаружены кубышки саранчи. Их количество не превышает экономический порог вредоносности, но специалисты держат ситуацию под контролем. В каждом районе, где ранее отмечалось нашествие этого насекомого, созданы штабы по мониторингу ситуации, есть все необходимое для борьбы, сообщил Минсельхоз республики.

В Саратовской области отрождение саранчи ожидают в третьей декаде мая. «В прошлом году мы обработали от этого вредителя 900 га. В этом планируем обработать 6 тыс. га — с учетом того, что перезимовка саранчи в регионе прошла хорошо, погодные условия этому благоприятствовали. Кроме того, возможно, нам придется бороться не только с нашими популяциями, но и с "залетными" из других регионов», — сказала «Интерфаксу» начальник отдела защиты растений управления Россельхозцентра по Саратовской области Наталия Короткова. Однако планы еще будут корректироваться ближе к концу мая.

В Ростовской области контрольное обследование планируется провести на следующей неделе. Не исключено, что будут обнаружены и первые личинки, сообщил начальник отдела защиты растений филиала Россельхозцентра Евгений Бондарев. Аграрии региона уже закупили все необходимое для борьбы с вредителем. «В осенне-зимний период было проведено обследование на кубышки саранчовых в местах их заселения в прошлом году. Они обнаружены на незначительной площади. Так, в одном из районов кубышки мароккской саранчи были найдены на 400 га пастбищ», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Бондарева, в 2019-м саранчой в регионе было заселено около 15 тыс. га, прогноз управления Россельхозцентра на текущий год не превышает эту площадь благодаря интенсивным обработкам. Возможно, площадь заселения будет гораздо меньше, чем в прошлом году, но полностью избежать его все равно не удастся — много саранчи прилетает из Калмыкии, добавил Бондарев.

В Дагестане, где вредители обнаружены на 10,35 тыс. га, обработано почти 2 тыс. га, сообщил Минсельхозпрод республики. «На борьбу с саранчовыми задействованы четыре мобильные установки системы ГАРД (генератор аэрозольный с регулируемой дисперсностью). В ближайшее время подключим малую авиацию и другую технику», — уточняет ведомство.

В Ставропольском крае обследовано почти 120 тыс. га, мароккская саранча обнаружена в восьми районах на площади 23 тыс. га, сообщил Минсельхоз региона. В прошлом году в целом ситуация с саранчовыми вредителями была относительно стабильной — все необходимые меры для предотвращения распространения насекомых были приняты своевременно, аналогичная работа планируется и в этом году, отмечает ведомство. Для борьбы с саранчовыми вредителями из краевого бюджета выделено 28 млн руб., уже обработано 3,5 тыс. га.

По информации филиала Россельхозцентра по Ставропольскому краю, в этом году предполагается обработать 362 тыс. га на территориях Ставрополья, Дагестана и Калмыкии. Но эта цифра может вырасти, если условия для развития саранчи будут благоприятными. Из зимовки вредители вышли удачно — выживаемость кубышек составила 93%.

Саранча является одним из самых вредоносных насекомых из-за способности к стремительному росту, возможности мигрировать на большие расстояния и высокой степени повреждения агрокультур. Саранчовые могут потреблять до 30% надземной фитомассы, а также полностью уничтожать растительность в местах размножения.

В 2020 году, по данным Россельхозцентра, обработки против саранчовых вредителей прогнозируются на площади 426,98 тыс. га. По результатам осенних обследований, наибольший объем защитных мероприятий проведут в Северо-Кавказском (193,60 тыс. га) и Южном (134,70 тыс. га) федеральных округах.

В прошлом году режим ЧС из-за нашествия саранчи был введен в Чечне. Кроме того, с проблемами из-за нашествия вредителя столкнулись Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, Калмыкия, Дагестан и Ставропольской край.

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