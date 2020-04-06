«Агроинвестор»



За последние 10 лет соя из нишевой позиции превратилась в одну из самых популярных в России агрокультур. Ее посевы за это время увеличились в 2,5 раза — с 1,2 до 3 млн га, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Кардинально изменилась и география выращивания: если раньше сою сеяли преимущественно на Дальнем Востоке, его доля в общей площади, занятой соей в 2010 году, доходила до 60%, то теперь значительную долю урожая дают регионы центра страны, которые за десять лет увеличили площади со 162 тыс. га до более чем 1,1 млн га, приводит данные Хотько. На юге России также наблюдается прирост, но не такой существенный — в 1,3 раза.