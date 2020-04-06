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Технологии
Болезни и вредители на соевых бобах. Увеличение производства сои способствовало росту рисков потери сбора из-за внешних факторов
Татьяна Карабут
Агроинвестор
6 апреля 2020
За последние 10 лет площади сои в России увеличились в 2,5 раза. Но растущая популярность этой маржинальной масличной культуры привлекла болезни и вредителей, которые могут уничтожить урожай полностью. Впрочем, дело здесь не только в увеличении посевов, но и в изменении климата и урбанизации. Также непоправимый вред сое может нанести неразборчивость аграриев в семенах
журнал «Агроинвестор»
апрель 2020
Фото: Shutterstock


За последние 10 лет соя из нишевой позиции превратилась в одну из самых популярных в России агрокультур. Ее посевы за это время увеличились в 2,5 раза — с 1,2 до 3 млн га, отмечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. Кардинально изменилась и география выращивания: если раньше сою сеяли преимущественно на Дальнем Востоке, его доля в общей площади, занятой соей в 2010 году, доходила до 60%, то теперь значительную долю урожая дают регионы центра страны, которые за десять лет увеличили площади со 162 тыс. га до более чем 1,1 млн га, приводит данные Хотько. На юге России также наблюдается прирост, но не такой существенный — в 1,3 раза.

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