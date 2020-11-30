Минсельхоз может повысить квоту на экспорт зерна до 17,5 млн тонн

Введение пошлины в России может спровоцировать рост мировых цен на зерно ГК «Прометей»

Глава Союза экспортеров зерна (включает «Объединенную зерновую компанию», ТД «Риф», «Астон», Glencore и др.) Эдуард Зернин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой не вводить вывозные пошлины на зерно, поскольку эта мера существенно затронет финансовое состояние экспортеров и сельхозпроизводителей, а также грозит снижением объемов поставок и потерей рынков сбыта, пишет «Коммерсантъ».



По мнению отраслевых аналитиков, мировой рынок не сможет спокойно воспринять пошлину на российскую пшеницу, уточняет издание. В качестве условного компромисса, как сообщают источники «Коммерсанта», может рассматриваться вариант увеличения квоты с 15 млн т до 17,5 млн т. Представители агроведомства подтвердили изданию, что проект постановления о введении квоты в 17,5 млн т направлен заинтересованным сторонам. Он должен быть рассмотрен рабочей группой Минпромторга и подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Ранее ввести пошлину на вывоз зерна предлагали Национальный союз хлебопечения, Национальный союз птицеводов, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности и другие объединения потребителей зерна, считающие, что такая мера в отличие от квот позволила бы снизить цены на зерно. Зернин отмечает, что сторонники пошлины не учитывают, что в большинстве стран новость о введении пошлины в России может вызвать резкий рост котировок.



Аналогичного мнения придерживается гендиректор компании «АгроЛенд» Алексей Чемеричко. Он отмечает, что пошлина не позволяет достичь эффекта снижения внутренних цен, которого хотят добиться. Механизм квотирования более понятен и эффективен, сказал Чемеричко «Агроинвестору», он позволяет вывезти лишнее зерно и оставить в стране необходимый для внутреннего потребления объем, кроме того, эта мера никак не влияет на цены. «Пошлина сродни запрету экспорта, аналогичная ситуация была в 2010 году. Мировые цены тогда выстрелили только на одних слухах об этом. А к квоте уже все привыкли, знают, какой объем будет отгружен за рубеж, и рынок на нее смотрит адекватно, — комментирует Чемеричко. — В прошлом году рынок пережил квоту без потрясений. Если бы квота была 3 млн т или 5 млн т это, может быть, и повлияло бы, а объем в 15 млн т или даже 17,5 млн т более чем достаточен для всего внешнего рынка».



Отрицательно к введению пошлины относится и гендиректор «Реал агро» Александр Григорьянц. Он рассказал «Агроинвестору», что в условиях, когда в стране второй по объему урожай после рекордного 2017 года, эта мера не имеет смысла. «Она автоматом сократит объемы экспорта или сделает их невозможными. Внутренний рынок быстро не упадет с введением пошлины, поэтому я не сторонник этого», — говорит он. Григорьянц отметил, что поддерживает увеличение квоты с 15 млн т до 17,5 млн т. По его словам, квота не сильно повлияет на мировые и российские цены на зерно, а пошлина обязательно даст о себе знать: через какое-то время после ее введения внутренний рынок начнет понижаться. «Но я сомневаюсь, что механизм пошлины будет введен, скорее всего, это будет квота», — добавляет он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько согласен, что пошлина — это излишняя мера. «Общий объем урожая ЕС и Украины будет на 25 млн т меньше, чем пять лет назад, а сбор в России — на 23 млн т выше, значимость нашей страны как поставщика резко возросла», — рассказал он «Коммерсанту».



По мнению гендиректора Национального союза птицеводов (НСП) Сергея Лахтюхова, вариант с введением пошлины в нынешних условиях более эффективен, чем квота. Он рассказал «Агроинвестору», что в этом году урожай зерна составляет 130 млн т, потребности животноводства, мукомольных предприятий и других потребителей составляют 80 млн т, остается примерно 50 млн т. «Предполагаемая квота вступит в силу не сейчас, а с 15 февраля, и до этого момента все будет активно вывозиться, по прогнозу, экспорт зерна до этой даты составит около 35 млн т. То есть технически останется 15 млн т, на которые и накладываются ограничения, то есть ограничений не будет», — объясняет Лахтюков. Он добавляет, что на эту новость обязательно отреагируют мировые рынки, что повлечет рост цен. При действии же пошлины не уменьшится экспорт, целевые показатели сохранятся и в натуральном и в денежном выражении, продолжает он. «Просто будет небольшое перераспределение, и часть денег пойдет на пополнение бюджета. А для нас цены снизятся», — считает глава союза.



Экспорт пшеницы из России с начала сезона по 19 ноября 2020 вырос на 14,3% до 22,7 млн т. При этом по итогам сезона аналитики «СовЭкона» ожидают вывоза агрокультуры на уровне 40-40,8 млн т. Общий экспорт зерна, бобовых и продуктов их переработки оценивается в 51,2 млн т, что выше предыдущего прогноза центра на 0,4 млн т.

