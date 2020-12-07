Экспорт зерна сохраняет высокие темпы

Укрепление рубля влияет на динамику цен ylilauta.org

Россия в ноябре экспортировала 5,1 млн т зерна, следует из мониторинга аналитического центра «Русагротранса». В том числе в прошлом месяце на внешние рынки было отгружено 4,35 млн т пшеницы, 524 тыс. т ячменя и 218 тыс. т кукурузы, уточнил «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский.



Аналитический центр «СовЭкон» оценивает ноябрьский экспорт зерна в 4,8 млн т, из которых примерно 4,3 млн т пришлось на пшеницу. Такие показатели для ноября достаточно высокие — уступают лишь 2017 году, сказал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов.



Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина отмечает, что в ноябре объем экспорта зерновых превысил уровень аналогичного периода прошлого года. «Пшеницы за этот период было вывезено 5,6 млн т против 3 млн т годом ранее, ячменя — 657 тыс. т, кукурузы — 197 тыс. т. Всего зерновых, включая рис, — 6,5 млн т (с учетом поставок в ЕАЭС), что в два раза больше уровня ноября 2019-го», — уточняет она.



Активный рост экспорта, по мнению Тюриной, является реакцией трейдеров на предстоящие ограничения — квоты с 15 февраля и возможного введения пошлины. «Конечно, введение пошлин представляется нам маловероятным сценарием, но квота, распределяемая по историческому принципу, приведет к резкому сокращению числа экспортеров — на рынке останется 25-30 компаний, которые вывозят основные объемы», — полагает она. По данным РЗС, в этом сезоне число экспортеров уже сократилось: в ноябре пшеницу отгружало всего 48 компаний против 75 годом ранее. При этом 90% всего экспортированного в ноябре объема вывезли 18 игроков.



По словам Сизова, мировой рынок никак не реагирует на обсуждение введения экспортной пошлины и квоты на вывоз из России, а внутренний несколько колеблется. По данным «СовЭкона», цены на FOB за последнюю неделю снизились, хоть и незначительно — чуть больше, чем на доллар, за месяц они опустились с $258 до $252-253 за тонну. «Однако на динамику цен влияет не только ожидание введения экспортных ограничений, но и укрепление рубля», — подчеркивает эксперт. Сельхозпроизводители, по его словам, понемногу уменьшают цены на зерно. Особенно четко эта тенденция прослеживается на Юге, хотя намечается и в других регионах. Правда, снижение цен небольшое — около ста рублей на тонну, соответственно, ни о каком обвале цен речи не идет.



У мировых покупателей интерес к российскому рынку высокий. По данным РЗС, продажи в Египет выросли на 40%, Турция закупает стабильные объемы, Пакистан с начала сезона-2020/21 купил 1,6 млн, при нулевом показателе в прошлом году. Также закупки российского зерна серьезно нарастил Таиланд — в 400 раз, Иран — в 300 раз. «Стоит отметить и Филиппины, увеличившие закупки нашего зерна в 2,5 раза, Нигерию, Израиль и Йемен, спрос со стороны которых вырос на 25%, 37% и 36% соответственно», — добавляет Тюрина. При этом Россия перестали продавать зерно в Китай, тогда как в первой половине прошлого сезона поставила туда 27 тыс. т пшеницы, также прекратились отгрузки зерна в Индонезию, которая в июле-ноябре 2019 года закупила более 600 тыс. т российской пшеницы, отмечает она.



В декабре, по прогнозам «СовЭкона», темпы экспорта относительно ноября снизятся, но будут выше, чем в декабре 2019-го. При этом Сизов подчеркивает, что никакие экспортные ограничения не нужны — они вредны для всех участников рынка и для развития растениеводства. «Также хотелось бы, чтобы в вопросах пошлин и квот появилась ясность в ближайшее время — рынок будет функционировать еще три недели, после чего все уйдут на каникулы, и торговая активность значительно снизится», — обращает внимание он.



По прогнозу «Русагротранса», в декабре экспорт зерна может составить 4,7-4,8 млн т, в том числе 4 млн т пшеницы. РЗС оценивает потенциал вывоза пшеницы на уровне 4-4,2 млн т против 2,8 млн т годом ранее. По словам Павенского, экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой во второй половине декабря — январе составляют $253-256 за тонну (FOB). Тюрина говорит, что закупочные цены российского зерна в долларовом эквиваленте из-за укрепления рубля увеличились до $234-235 за тонну и, вероятно, продолжат расти. «Стоимость контрактов с поставкой пшеницы на конец декабря-январь уже на $8-9 за тонну выше текущих цен — $253 за тонну, — сравнивает она. — Кроме того, один из крупных экспортеров уже сейчас закупает пшеницу по цене выше рыночной, что говорит об ажиотажном спросе, который подстегивается ожиданием экспортных ограничений. Все это сигнализирует о том, что в декабре возможен рост цен на зерно».

