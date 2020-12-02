Экспорт продукции АПК вырос на 16%

Ведущим покупателем российской сельхозпродукции является Китай Shutterstock

По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», вывоз сельскохозяйственной продукции из России в 2020 году по состоянию на 29 ноября составил $25,9 млрд, что на 16,4% выше показателя за аналогичный период 2019 года. Таким образом, объем поставок уже превысил стоимостной объем экспорта за весь прошлый год ($25,6 млрд). Целевой уровень поставок на 2020 год — $25 млрд.



По данным «Агроэкспорта», поставки зерна из России к 29 ноября выросли на 20% до $8,6 млрд, рыбы и морепродуктов — снизились на 5% до $4,7 млрд, вывоз масложировой продукции увеличился почти на 19% до $4,1 млрд. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 16% до $3,7 млрд, мясной и молочной продукции — на 42% до $1 млрд.



Ведущим покупателем российской сельхозпродукции является Китай, который увеличил импорт на 27,5% до $3,6 млрд. Доля КНР в общем объеме поставок продукции АПК из России составляет 13,9%. Республика является ведущим покупателем российской рыбы, соевых бобов, подсолнечного, рапсового и соевого масел, мяса птицы и говядины, пшеничной муки, шоколада, меда и другой продукции. На втором месте по объему закупок — Евросоюз с долей 11,2%, который нарастил импорт почти на 10% до $2,9 млрд. Экспорт в Турцию увеличился на 24,7% и составляет $2,7 млрд (доля страны — 10,7%). В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции также входят Египет, Казахстан, Южная Корея, Белоруссия, Украина, Саудовская Аравия и Узбекистан.



Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин рассказал «Агроинвестору», что экспорт продукции АПК в декабре был стабилен в течение трех последних лет и составлял около $2,3 млрд. Таким образом, есть все основания предполагать, что годовой агроэкспорт составит $28,1-28,5 млрд, оценивает он. «Несомненно, это будет рекордный уровень агроэкспорта в российской истории, однако я не испытывал бы слишком большого оптимизма по этому поводу. Прирост относительно 2018-го и 2019 годов сравнительно небольшой ($2,5 млрд) и складывается практически лишь из двух категорий товаров: мясо и масложировая продукция, с небольшим добавлением сахара», — объясняет эксперт. По его мнению, рост вывоза двух последних категорий объясняется удачной ценовой конъюнктурой — мировые цены выше внутрироссийских. «При этом внутрироссийские цены на сахар выросли во втором полугодии 2020-го, в этом сезоне объем производства значительно снизится в сравнении с тремя прошлыми (возможно, на 2 млн т), в таком случае отгрузки сахара на внешние рынки в 2021 году, вероятно, вернутся к своим обычным невысоким показателям», — оценивает Никиточкин.



Средние цены экспорта российских зерновых сейчас держатся на достаточно высоком уровне, продолжает эксперт, что позволило получить высокую стоимость их экспорта в этом году. Однако, по мнению Никиточкина, не так много шансов, что в 2021 году их стоимость окажется выше. «Позитивную динамику почти наверняка стоит ожидать в части экспорта мяса, что касается других категорий продукции, то сложно быть уверенным в росте поставок, — говорит Никиточкин. — В целом, предполагаю, что вывоз продукции АПК в 2021 году будет примерно на уровне 2020-го и составит $27,7-28,8 млрд».



Ранее Минсельхоз подготовил обновленную версию паспорта федерального проекта по экспорту продукции АПК, согласно которой достижение целевого показателя по поставкам сельскохозяйственной продукции за рубеж на $45 млрд переносится с 2024 года на 2030-й. Новый ориентир на 2024 год — $34 млрд. По мнению отраслевых аналитиков, достижение скорректированных показателей кажется более реальным.





