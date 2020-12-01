Средняя стоимость сделок в АПК снизилась

Доля сельхозсектора по сделкам составляет не более 5% в общем объеме М&A Е. Разумный

По оценке компании SRG, количество и объем сделок в экономике в 2020 году существенно снизились. Больше всего М&A совершалось в сфере IT и строительной сфере/недвижимости, отмечает старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы Татьяна Козлова. «По сумме лидируют добывающая/металлургическая отрасль, IT и нефтегазовый сектор с крупнейшей сделкой по приобретению правительством венесуэльских активов «Роснефти», — рассказала она «Агроинвестору». — Доля сельскохозяйственной отрасли по сделкам составляет не более 5% в общем объеме М&A в этом году».



По словам заместителя гендиректора агентства AK&М Людмилы Ереминой, число сделок в сельском хозяйстве осталось на прежнем уровне в сравнении с 2019 годом. Однако средняя стоимость сделки уменьшилась на 30%. Кроме того, что увеличилось число слияний и поглощений с низкой стоимостью, зачастую, это активы, приобретенные в ходе процедуры банкротства, уточняет она.



В начале года завершались сделки, заявленные и готовившиеся еще в прошлом году. А со второго квартала в основном от сделок отказывались или откладывали их до лучших времен, добавляет Козлова. «Инвесторы либо ждут более интересные предложения, либо перенаправляют высвободившиеся средства на собственные проекты, либо копят финансовую подушку, так как пока никто не может сказать, каким будет конец года и 2021-й», — говорит она.



Чаще всего за девять месяцев текущего года AK&М фиксировало сделки по продаже тепличных предприятий, продолжает Еремина. Это неудивительно, считает она: постоянный рост энерготарифов стремительно уменьшает рентабельность производства овощей закрытого грунта. К тому же бум строительства теплиц пришелся на 2014-2015 годы, сейчас эти активы начинают устаревать, им требуется модернизация, и некоторые собственники предпочитают избавиться от них. Выживают только крупнейшие компании, которые чаще всего и выступают покупателями в данных сделках.



Среди крупнейших М&A 2020 года Козлова выделяет сделку по продаже 49,99% акций «Деметра-Холдинга» - зернового актива ВТБ. Сумма сделки не раскрывается, но оценочно она составляет около $1 млрд, считает эксперт. Еремина из уже завершившихся сделок отмечает крупные приобретения АФК «Система». Компания стала одним из крупнейших землевладельцев страны после покупки СПК «Родная земля» (Ростовская область), а также хозяйств «Высоцкое» и «Чапаевское» на Ставрополье. Земельный банк компании в ноябре, по собственным данным агрохолдинга, составлял 560 тыс. га.



«Агросектор пострадал от последствий коронавируса менее других отраслей. По ряду ключевых направлений сельского хозяйства в стране наблюдалось даже перепроизводство, в частности, в производстве зерновых, растительного масла, а также мяса; продукция направлялась по большей части на экспорт, — обращает внимание Еремина. — Однако на сектор могут повлиять косвенные факторы, такие, как падение покупательского спроса и проблемы у основных оптовых покупателей — пищепрома». Это, по ее мнению, может ударить по небольшим региональным игрокам, а в долгосрочной перспективе — и по крупным федеральным, которые в попытке удержаться начнут консолидировать активы. Таким образом, в 2021 году стоит ожидать роста числа сделок в АПК, хотя поначалу большинство из них будут очень малы.



Пока на агрокультуры сохраняются высокие цены, продавать растениеводческие активы особо никто торопиться, полагает Козлова. На рынке же переработки окончательных трендов пока не наметилось, поэтому предложения на продажу будут только от собственников с кредитными рисками, делает вывод она.



Хотя пока сложно определить, как ситуация на агрорынке будет развиваться в дальнейшем, очевидно, что много игроков покинут рынок, уверен партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. На их место придут или новые амбициозные компании или окрепшие и нарастившие оборот уже существующие. «Сегодня рынок очень непредсказуем, но наверняка мы увидим в 2021 году немало интересных сделок», — заключает он.



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