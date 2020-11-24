В Госдуму внесен законопроект об изменении системы агрострахования

В этом году ущерб аграриев от непогоды достиг 8 млрд рублей М. Стулов

В Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в законы о господдержке в сфере агрострахования и о развитии сельского хозяйства, следует из Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы. В частности, законопроект определяет понятие гибели урожая агрокультур при возникновении ЧС природного характера и позволит оформить страховку от таких случаев, пояснил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, один из авторов инициативы Алексей Майоров, сообщает ТАСС.



По действующему законодательству, получить возмещение по страховке сельхозпроизводители могут при воздействии природных явлений и стихийных бедствий (засухи, заморозков, града и т. д. ), при распространении вредных организмов, если оно носит непрерывный характер, при нарушении электро-, тепло- и водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий, если застрахована агрокультура, выращиваемая в защищенном грунте и на мелиорируемых землях. Разработанный законопроект расширяет этот список, дополняя его ЧС природного характера. К таким ситуациям относятся, например, лесные пожары, землетрясения, оползни, половодье и пандемия.



Кроме этого, документ предлагает определять понятие гибели урожая как «экономическую нецелесообразность дальнейшего возделывания сельскохозяйственной культуры и (или) уборки урожая, определяемую представителями комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, руководителем сельскохозяйственной организации, представителями органов местного самоуправления».



Вносимые изменения необходимы для реализации механизма сельскохозяйственного страхования при наступлении ЧС, пояснил Майоров и отметил, что законопроект разработан для интеграции сельскохозяйственного страхования в систему защиты сельскохозяйственного производства при возникновении ЧС природного характера. «Основная цель вносимых изменений — предоставить сельскохозяйственному товаропроизводителю возможность заключать еще более доступные договоры сельхозстрахования с государственной поддержкой на случай объявления режима ЧС в субъекте Российской Федерации, а также получать страховое возмещение в случае наступления страхового случая в результате ЧС», — объяснил он. Майоров добавил, что изменения повысят финансово-экономическую устойчивость сельскохозяйственных компаний при наступлении ЧС.



Согласно законопроекту, при новом механизме страхования в случае наступления страхового случая компенсация будет выплачиваться исходя из размера страховой суммы, составляющей 45% страховой стоимости (для посадок многолетних насаждений — 100% страховой стоимости), что в целом соответствует размеру прямых затрат на выращивание агрокультур. Ожидается, что новые правила позволят 3,5-7 раз увеличить размер застрахованных посевных (посадочных) площадей в 2021-24 годах по сравнению с 2019 годом, когда было застраховано 4,3 млн га. По плану, в 2021-24 годах застрахованная площадь увеличится до 15-30 млн га. Вместе с тем предполагается, что наряду со страхованием от ЧС в секторе будет развиваться страхование и по действующим сейчас правилам.



По мнению президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, для того, чтобы аграрии восприняли сельхозстрахование как выгодную меру, необходимо вводить испанскую модель агрострахования. «Российская система страхует так называемый недобор, а это такая вещь, которой страховщик может манипулировать, поэтому получить возмещение практически невозможно», — прокомментировал он «Агроинвестору». По его словам, необходимо страховать катастрофическую гибель посевов. Испанская модель не подразумевает выезд страховщика на место гибели посевов — достаточно справки из органов, следящих за погодой и состоянием урожая. «По этой модели почти гарантирована выплата возмещения. Она небольшая, ее хватит только на покрытие понесенных расходов, не хватит даже на уборку, однако, она и не требуется, если урожай погиб, — поясняет Злочевский. — В этом случае деньги используются на пересев по погибшим площадям. Это и требуется аграриям, это идеальная модель».



По мнению Национального союза агростраховщиков (НСА), страхование риска ЧС должно стать одним из инструментов вовлечения малых и средних хозяйств в систему агрострахования. Согласно законопроекту, сельхозпроизводителям этой категории государство оплатит до 80% стоимости страхового полиса. Кроме того, предполагается, что при страховании от риска ЧС будет упрощен и ускорен порядок осуществления страховых выплат. Но при этом размер страховой выплаты по данному риску будет покрывать не полную стоимость запланированного и утраченного урожая, а только часть, соответствующую прямым расходам агрария на возделывание агрокультуры. По оценке НСА, на сегодняшний день около 75% от общего числа хозяйств, имеющих договоры агрострахования, — это преимущественно крупные хозяйства.



НСА в целом поддерживает концепцию законопроекта об изменении системы агрострахования. В то же время, у него есть ряд важных замечаний и дополнений, которые союз уже направил в адрес парламентской группы. «Главное из них состоит в том, что механизм оценки ущерба при ЧС должен быть объективным и прозрачным для обеих сторон договора. Для страховой компании должна быть гарантирована возможность убедиться как в факте наступления самого ЧС, так и оценить реальный ущерб конкретному хозяйству по объективной методике», — отметила пресс-служба союза.



Президент НСА Корней Биждов рассказал «Агроинвестору», что в 2020 году союз фиксирует повышенный интерес к страхованию. Застрахованная в период весеннего сева площадь яровых сельхозкультур составила 3,3 млн га — рост на 15% по отношению к прошлому году (в 2019 году во время весеннего сева было застраховано 2,9 млн га). Под урожай 2020 года, включая озимые, было застраховано почти 5,4 млн га — на 59% больше, чем годом ранее (3,4 млн га). Биждов также уточняет, что по состоянию на 1 ноября площадь застрахованных озимых будет сопоставима с показателями прошлого года, когда было застраховано 1,9 млн. га. На ситуацию с озимыми негативное влияние оказывает отсутствие влаги в почве в ряде районов, создающих критическую ситуацию в момент сева, подчеркивает он.



«Изменение и новации в подходах к агрострахованию предусмотрены как проектом закона, так и планами деятельности НСА. Они потребуют существенного изменения нормативно-методологической базы, ряда подзаконных актов. Магистральное направление — дополнение действующей системы новыми диверсифицированными возможностями, учитывающими особенности каждого направления сельхозпроизводства, — говорит Биждов. — В частности, сейчас совместная рабочая группа НСА с Плодоовощным союзом и крупными садоводческими хозяйствами обсуждают специфику страховой программы по защите садов».



По данным НСА, с начала 2020 года по 24 ноября страховые выплаты по гибели застрахованного поголовья и сельхозкультур превысили 1,9 млрд руб. География хозяйств, получивших страховые выплаты в текущем году, охватывает более 40 регионов. Прежде всего, это регионы юга России: из-за утраты урожая от засухи и заморозков в текущем году хозяйствам Ставрополья было выплачено 873 млн руб., Краснодарского края — 173 млн руб. «По данным НСА и Банка России, в 2019 году по договорам страхования сельхозрисков страховые компании выплатили сельхозпредприятиям 2 млрд руб. страхового возмещения», — уточнил Биждов.



Ранее в ходе «правительственного часа» в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что ущерб сельхозпроизводителей от непогоды в этом году оценивается в 7,5 млрд руб. Сумма застрахованных имущественных интересов составила только 555 млн руб. На заседании правительства 8 октября Патрушев повысил оценку ущерба до 8 млрд руб.

