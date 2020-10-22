В России запустят программу страхования от рисков ЧС для растениеводов

Методика расчета тарифов страхования сейчас обсуждается Pixabay

Минсельхоз предлагает законодательно ввести в стране дополнительную программу субсидируемого агрострахования для растениеводов — защиту от ущерба при наступлении чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера. Проект поправок в закон «О развитии сельского хозяйства» опубликован на портале государственной правовой информации.



Программа позволит пострадавшим аграриям получать страховое возмещение по процедуре, во многом знакомой им при обращении за государственной помощью из бюджета. «Она обеспечит стабильное возмещение потерь растениеводов при ЧС на уровне, соответствующем их прямым затратам на выращивание утраченных посевов», — прокомментировал «Агроинвестору» президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Это не новый вид страхования, а новый риск и новая программа, подчеркнул он.



Важность изменений выражается, во-первых, в появлении принципиально нового риска — риска чрезвычайных ситуаций. Сейчас хозяйство может застраховать урожай на случай утраты в результате конкретных природных событий (засухи, заморозков и т. д. ). При этом компенсируется стоимость погибшего урожая в целом по хозяйству. При страховании риска ЧС планируется применение иного подхода — оценка ущерба будет производиться на основании стоимости прямых затрат на выращивание продукции, и только на пострадавших от ЧС полях, объясняет Биждов.



Второй момент — появляется возможность субсидировать расходы на страхование малого и среднего агробизнеса в размере 80% — это позволит решить задачу организации массовой защиты этой группы хозяйств, которая пока наименее активно использует страхование. Также появляется возможность разработки и внедрения дополнительных программ страхования на основе господдержки. Они могут отличаться от общих условий и учитывать специфику отдельных направлений агробизнеса, например, садоводства, тепличных хозяйств, индексное страхование.



Биждов объяснил, что можно будет оформить как единый комбинированный полис, включающий и мультириски, и страхование ЧС, так и отдельные договоры по страхованию от ЧС. По его словам, это позволит аграриям, для финансового состояния которых критически значима стоимость продукции, страховать и урожай. Он также добавил, что методика расчета тарифов страхования сейчас обсуждается, поэтому окончательный расчет цены страхования от ЧС еще предстоит сделать. «Главный вопрос — глубина и адекватность статистического массива, с которым есть сложности. Но, по очень предварительным оценкам, стоимость полиса может снизиться в 1,5 раза», — сказал Биждов.



Инициативу страхования от ЧС НСА уже предлагал включить в пакет поправок, которые готовились к внесению в закон о господдержке агрострахования в 2017 году, но тогда было принято решение сначала внедрить изменения в мультирисковую программу.



В первый год страхования крупным растениеводческим хозяйствам также, как и малым предприятиям, будет доступна поддержка в виде оплаты 80% премий по заключенным договорам, но в последующие годы уровень субсидирования будет постепенно снижаться до 50%.



Законопроект устанавливает страховую сумму (лимит ответственности страховщика) в отношении события «чрезвычайная ситуация природного характера» в размере 45% от страховой стоимости при страховании урожая и не менее 75% от страховой стоимости при страховании посадок многолетних насаждений. Также предусматривается безусловная франшиза по договорам страхования от рисков ЧС для аграриев и формирование специального гарантийного фонда выплат НСА.



Ранее замминистра сельского хозяйства Елена Фастова рассказывала, что с 2023 года погектарная поддержка будут предоставляться исключительно тем аграриям, которые застраховали свои посевы. Биждов отмечал, что привязка господдержки к страхованию будет способствовать росту застрахованных посевов. Однако, аграрии, в основном, придерживаются другого мнения. В основном участники рынка не страхуют урожай, поскольку считают, что получить выплату в случае ущерба почти невозможно.

