Рынок «зеленой» продукции в России может достигнуть 900 млрд рублей

Закон о производстве продукции с улучшенными экологическими характеристиками может вступить в силу с 2021 года Pixabay

Объем российского рынка сельхозпродукции под «зеленым брендом» - с улучшенными экологическими характеристиками — может достигнуть 900 млрд руб., сообщил в интервью «Интерфаксу» заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов со ссылкой на оценки экспертов. Законопроект о производстве такой продукции ранее был направлен Минсельхозом в правительство. В случае его принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 года.



Такой товар получит отдельные полки в магазинах и преференции при продвижении на экспорт. Основное отличие продукции, которая будет выпускаться под «зеленым брендом», от органической в том, что при ее производстве будет использоваться «определенное количество высококачественных, высококлассных удобрений», объяснял ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, уточняя, что такая продукция абсолютно безопасна для человека и окружающей среды. По словам Увайдова, при производстве таких товаров разрешается применять синтетические минеральные удобрения с особыми показателями по содержанию в них токсичных примесей, химические средства защиты растений с низким уровнем воздействия на окружающую среду, любые семена, за исключением ГМО. Также возможна их обработка препаратами для защиты растений.



Создать в России бренд отечественной «зеленой» продукции в феврале 2019 года поручал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Такие продукты в стране будут оценивать по шести категориям и помечать специальной маркировкой. Четыре стандарта касаются правил производства, хранения и транспортировки. Еще два — требований к минеральным удобрениям, в частности, они рекомендуют ограничить содержание в них свинца, кадмия и других тяжелых металлов. Производителей, которые соблюдают эти требования, вносят в единый госреестр, после чего они могут распространять продукцию под брендом «Зеленый стандарт» (The Green One) и размещать на ней специальный логотип. Ранее Минсельхоз оценивал, что к 2024 году 10-15% российского экспорта АПК будет продаваться под «зеленым» брендом.



Также Увайдов рассказал «Интерфаксу» о развитии сектора органической продукции. По его словам, за первый год реализации закона об органическом производстве была выстроена вся необходимая инфраструктура: появились органы по сертификации, заработала информационная платформа для ведения реестра сертифицированных производителей органической продукции. «В реестр включена информация о 51 производителе, они официально подтвердили соответствие своего производства требованиям закона. Еще порядка 60 производителей подали в аккредитованные органы заявки для прохождения сертификации. Причем круг производителей такой продукции постоянно расширяется», — отметил он и добавил, что активно включаются в процесс и компании, которые выпускают достаточно широкий ассортимент органической продукции. Учитывая то, сколько времени необходимо для сертификации почвы в органическом земледелии, появление такого числа сертифицированных производителей органической продукции с начала года — это хороший результат, считает замминистра. Кроме того, Увайдов отметил, что разница в цене на органику и обычные продукты по мере развития производства сокращается.

