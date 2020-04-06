С 1 января 2020 года вступило в силу новое нормативное регулирование для производства органической продукции. А в октябре 2019-го было анонсировано появление в России специального «зеленого» бренда, под которым будет продаваться продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками. Минсельхоз ожидает, что к 2024 году такие товары составят до 15% от всего агроэкспорта.



Захватывающие «зеленые» горизонты

Такое пристальное внимание к «зеленому» сельскому хозяйству со стороны государства неслучайно. Мировой рынок органической продукции на протяжении нескольких лет показывает стабильный рост. Сейчас, по данным Международной федерации экологического сельскохозяйственного движения, он оценивается почти в $100 млрд, а к 2024 году, по прогнозам, его размер достигнет более $200 млрд.



Объем внутреннего рынка органического продовольствия, по информации Органического союза, может составить $250 млн уже в 2020 году. Перспективы для развития экспорта также внушительные. Дело в том, что спрос в «зеленом» сегменте в мире растет быстрее, чем происходит увеличение площади подходящих земель. Например, Евросоюз по этой причине импортирует до 50% потребляемой органической продукции, что в денежном выражении составляет до $20 млрд.



Другая причина — высокая добавленная стоимость такого продовольствия. Например, по оценке проекта Numbeo, органические мясо и овощи в Германии дороже традиционных в 1,5 раза, а кондитерские изделия и вовсе в 2,6 раз. В России разница в цене по многим позициям еще более внушительная. Например, цена экоовощей может быть втрое выше, чем продукции, выращенной традиционным способом. Поэтому развитие органического сельского хозяйства — это прямой путь к увеличению налоговых поступлений за счет НДС и наращиванию экспорта в денежном выражении. В первую очередь начать развивать сектор можно с наиболее популярных категорий органических продуктов, для производства которых в России созданы благоприятные условия: мяса, молока, овощей, дикоросов, кондитерских изделий.



Кроме того, развитие органического земледелия может реформировать и связанные отрасли экономики. Так, перед химической промышленностью встанет задача производства подходящих удобрений. В агрологистике появится спрос на новые направления за счет расширения географии рынков сбыта, а также на новые услуги — сейчас, например, ни один порт в России не подходит для хранения и перевозки organic-товаров. При этом европейские правила государственного регулирования по маркировке и контролю за органическим сельским хозяйством предъявляют высокие требования к прослеживаемости такой продукции и ее отдельному хранению.



У России есть неплохие шансы занять часть мирового рынка экологически чистой продукции. Причина этому выглядит несколько феноменальной и заключается в относительном отставании отрасли в предыдущие периоды. Умеренная интенсивность сельского хозяйства, ограниченное использование удобрений — все это способствует более быстрому переходу к «зеленому» производству. Сейчас площадь неиспользуемых, но пригодных для органического земледелия пахотных земель, по разным оценкам, в России составляет 10-12 млн га. Количество используемых в нашей стране пестицидов и удобрений, по подсчетам ФАОСТАТ, в среднем в 16 и в 8 раз меньше соответственно, чем в ЕС. Кроме того, в России на законодательном уровне действует запрет на производство ГМО.







Несмотря на все описанные преимущества и постепенное увеличение количества земель, переведенных на органические «рельсы», в России, их текущая доля в общем земельном банке страны пока не превышает 0,3%. Дело в том, что данное направление попало в своего рода «ловушку бедности». Процесс перевода традиционного сельского хозяйства в органическое является достаточно длительным. Два года требуется на конверсию земель. За ними следует год, в котором будет выращен пробный урожай. И только на четвертый год от старта проекта будет собран первый коммерческий объем на продажу. Только очень удачливый и отчаянный фермер может решиться на такой эксперимент без гарантии поддержки от государства. При этом и для регулятора шаг в сторону organic-производства является непростым — в России привыкли к быстрым победам.







Длительный процесс перехода диктует необходимость действовать уже сейчас, если страна планирует занять свое место на мировом рынке органической продукции и сделать эту категорию значимой в структуре российского экспорта к 2024 году. По прогнозу Национального органического союза, потенциал развития экспорта экотоваров из России оценивается в $15 млрд к 2025-2030 годам.



Как встать на органические «рельсы»?

Существует две модели развития сектора производства органической продукции. Например, в США рынок поделен между крупными корпорациями, а в Европе, Китае, Индии в секторе доминируют мелкие формы хозяйствования. Первый вариант более устойчив и подходит для удовлетворения массового спроса, второй — вызывает больше доверия у локальных потребителей.







России следует рассмотреть комбинированную модель. Небольшие фермерские хозяйства могли бы закрыть потребности внутреннего рынка. Кроме того, это хорошая возможность решить такие комплексные задачи развития, как повышение уровня жизни и занятости на селе за счет вовлечения мелких фермеров, развитие сельского и экотуризма, улучшение здоровья населения благодаря обеспечению доступа к здоровым продуктам питания, снижение негативного влияния на окружающую среду и сохранение природного наследия.



Для поддержки мелких фермеров не нужны какие-то долгосрочные и дорогостоящие государственные программы, достаточно помочь им перейти на более автоматизированный и эффективный формат работы. Этому может способствовать, например, создание электронной площадки для торговли продуктами, которая позволит сократить путь от производителя к потребителю, избавившись от лишних посредников и, следовательно, сократив издержки.



Если же говорить о выходе российской органической продукции на внешние рынки, то это более сложная и комплексная задача, с которой лучше могли бы справиться крупные компании с хорошо отлаженными процессами или же кооперативы мелких фермеров, объединенные под единым брендом. Чтобы привлечь крупный бизнес и создать экономические предпосылки для инвестиций в эту сферу, потребуется более значительная поддержка государства через льготы, субсидии или гарантии. При этом сектор органической продукции за счет высокой добавленной стоимости и стабильно растущего спроса выгодно выделяется на фоне других отраслей тем, что проекты в нем экономически считаются за пределами инвестиционного периода, а объем вложений определяется на четкий срок, необходимый для конвертации земель. Выводя фермеров на устойчивый уровень развития, государство инвестирует только на определенном конечном отрезке времени, а затем компания может работать самостоятельно.



«Ответственное потребление» — один из стимулов роста organic-рынка Владимир Шафоростов. Партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Рынок органической продукции по сравнению с традиционным действительно растет более высокими темпами во всем мире. И у нашей страны тоже есть существенный потенциал. Лейтмотив «зеленой моды» интуитивно понятен: люди хотят есть полезную и безопасную пищу. Исследования и опросы потребителей, которые проводят компании Fibl&IFOAM-Organics International, Nielsen и GfK, это подтверждают и показывают одно и то же: рынки органической и экопродукции увеличиваются двузначными темпами. Но стоит обратить внимание, что этот рост отмечается далеко не везде, а в основном в странах с высоким платежным спросом (в Центральной Европе, скандинавских странах, США, Австралии), а целевая аудитория этого рынка — миллениалы.

Откуда же у потребителей такой интерес к organic-продовольствию? Глобальные тенденции, которые мы наблюдаем в эволюции подхода к производству и потреблению пищевых продуктов, связаны с последствиями роста численности населения и необходимостью удовлетворять потребность в углеводах и протеинах. Попытка увеличить объемы производства привела к появлению более интенсивных технологий в сельском хозяйстве: активное использование удобрений, ГМО-семена, продуктивные и устойчивые к воздействию окружающей среды растения, гормоны роста, антибиотики, рост механизации (и потребления углеводородного сырья). Развитие агротехнологий позволило существенно увеличить объемы производства, снизить себестоимость и сделать пищевую продукцию более доступной широкой группе людей. Вместе с тем отмечается рост проблем со здоровьем. Это и ожирение, и рак, сахарный диабет, проблемы с сердцем и сосудами, резистентность к антибиотикам и многие другие. Если добавить сюда глобальные экологические проблемы, то вырисовывается неприятная картина: в попытке прокормить себя человек себя отравил.

Это экзистенциальное отступление необходимо, чтобы объяснить, что стоит за понятием «ответственное потребление». По своей сути — это ответственный потребительский выбор в пользу продукции компаний-производителей, придерживающихся принципов устойчивого развития (sustainable development), то есть принимающих социальную и экологическую ответственность за свою производственную деятельность. А как же тогда связаны «ответственное потребление» и рост рынка органической продукции? Ответ очевиден: это вопрос доверия, а доверие потребителя — это лояльность и повторные продажи. Интересно, что спрос на продукцию с повышенными экологическими свойствами более устойчив к различным внешним шокам. Эта продукция может быть более дорогой или продаваться по рыночной цене, но именно за ней потребитель приходит в точку продаж, отдавая предпочтение данному производителю.

Сейчас в России под органическое земледелие занято около 1 млн га и работает 100-120 сертифицированных производителей. Пока отечественный рынок экопродукции — это лишь десятые доли процента от всего рынка продовольственных товаров. Мировые показатели в тысячу раз больше. Однако я уверен, что развитие технологий экологически чистого сельского хозяйства приведет к снижению цены на такие продукты и увеличению емкости рынка уже в перспективе нескольких лет.



Россия пока находится в самом начале пути развития сектора производства органической продукции. В некоторых регионах введена компенсация части затрат на сертификацию и приобретение специальных биопрепаратов. Тем не менее использование дополнительных инструментов поддержки производителей может значительно увеличить привлекательность инвестиций в данное направление. Например, это может быть маркетинговое продвижение экопродукции, спонсирование проведения научных исследований о пользе organic-продуктов для здоровья и окружающей среды, субсидирование кредитов, льготное страхование, снижение налоговой нагрузки для производителей таких товаров и т. д.







В вопросах поддержки Россия также может ориентироваться на опыт стран-лидеров. Например, Евросоюз, помимо помощи с маркетинговым продвижением, также выступает спонсором проведения научных исследований о пользе органических продуктов для здоровья и окружающей среды. В Индии сформированы кластеры развития экологически чистого сельского хозяйства с предоставлением земель и другой поддержки. Бразилия субсидирует кредиты, льготное страхование и снижает налоговую нагрузку на производителей organic-товаров.







Усилия по развитию сектора органической продукции могут оказать мультипликативный эффект на всю отрасль. Во-первых, экспорт такого продовольствия в мире на сегодняшний день фрагментарен, и у России действительно есть все шансы стать одним из ключевых игроков в новой, зарождающейся нише. Если все вопросы, замедляющие развитие сектора, будут решены, то органическое сельское хозяйство может стать статьей существенного дохода. Но пока подавляющая часть агропроизводителей придерживается традиционного, более понятного и не требующего инвестиций финансов и времени, ведения сельского хозяйства. Во-вторых, имидж страны — производителя органической продукции повысит доверие взыскательного мирового потребителя и к другим категориям товаров российского АПК.



Россия занимает 1% импорта органической продукции в страны ЕС Сергей Коршунов. Председатель правления Союза органического земледелия Хотя органическое движение в России только набирает свои обороты, отечественные сельхозпроизводители уже добились определенных успехов на мировом рынке. Например, согласно статистике Еврокомиссии, наша страна входит в топ-21 поставщиков органических товаров в Евросоюз. На долю России приходится 1% от общего импорта такой продукции в регион. При этом стоит отметить, что наши соседи — Украина и Казахстан — превосходят нас по объемам поставок в ЕС, занимая, соответственно 8% и 1,5% ввоза в целом.

И все же Россия динамично наращивает экспорт органической продукции. За последние годы он увеличился более чем в два раза, что опережает общий рост рынка organic-продовольствия стран ЕС, который за этот же период составил всего 8%. У российских производителей, безусловно, есть потенциал повышения своей доли на международном рынке, спрос по-прежнему превышает предложение. Необходима государственная политика в области развития органического сельского хозяйства, меры экономической поддержки для хозяйств.

Все-таки органическое сельское хозяйство — новое направление для России, которое только начинает развиваться. Сейчас количество производителей такой продукции в нашей стране менее 100, и оно почти не растет. Для сравнения, в Италии их 42 тыс., в Индии — 547 тыс. При этом, чтобы обеспечить существующий спрос на российское organic-продовольствие, необходимо ежегодно увеличивать количество производителей на 200.

Отсутствие районированных агротехнологий производства органической продукции и низкая информированность — препятствия для развития экоземледелия в России. Его не понимают и боятся. Хотя, развивая данное направление, Россия решает экологические, социальные и экономические задачи. В то же время этот сектор, представляя собой современный, наукоемкий бизнес, дает возможность развития еще десятку обслуживающих отраслей.

Мировой рынок органической продукции уже превысил €90 млрд и увеличивается на 10-15% ежегодно. Но есть и сдерживающий рост фактор — нехватка сельхозугодий. Именно благодаря тому, что Россия обладает такими ресурсами (более 20 млн га давно не получали агрохимикаты), она могла бы стать лидером organic-производства в мире.



Автор — старший менеджер центра компетенций в АПК KPMG в России и СНГ. Статья написана специально для «Агроинвестора».

