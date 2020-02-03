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Рынки
The Green One для российской агропродукции. Продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками будет выпускаться под специальной торговой маркой
Татьяна Карабут
Агроинвестор
3 февраля 2020
Создать «Зеленый стандарт» для «чистых» сельскохозяйственных продуктов президент России Владимир Путин поручил правительству в начале прошлого года. Уже летом в стране был разработан проект федерального закона «Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии», а к концу 2019-го появился «зеленый» бренд. По планам государства, новые решения позволят увеличить спрос на российское продовольствие на внешних рынках
журнал «Агроинвестор»
февраль 2020
Фото: Shutterstock


Поручение создать защищенную «зеленую» торговую марку для отечественной сельхозпродукции российский президент Владимир Путин дал правительству в феврале 2019 года во время послания Федеральному собранию. Как пояснял глава государства, такой бренд должен подтверждать, что в производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, а также «заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынках». «На внешнем пойдет все влет, уверяю вас, там ничего „чистого“ вообще не осталось за границей», — говорил Путин.

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