«Агроинвестор»



Поручение создать защищенную «зеленую» торговую марку для отечественной сельхозпродукции российский президент Владимир Путин дал правительству в феврале 2019 года во время послания Федеральному собранию. Как пояснял глава государства, такой бренд должен подтверждать, что в производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, а также «заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынках». «На внешнем пойдет все влет, уверяю вас, там ничего „чистого“ вообще не осталось за границей», — говорил Путин.