Утверждены первые ГОСТы на продукцию «Зеленого стандарта»

Росстандарт утвердил первые шесть ГОСТов для продукции так называемого «Зеленого стандарта» - с улучшенными экологическими характеристиками, сообщило ведомство. Новые стандарты описывают общие требования к таким продуктам, оценку их соответствия, особенности производства, транспортировки и хранения.



Также два стандарта относятся к минеральным удобрениям, которые можно использовать при производстве «зеленой продукции», — в частности один из ГОСТов описывает методы определения в удобрениях содержания свинца, кадмия, мышьяка, никеля, ртути, хрома (VI), меди, цинка и биурета. «Их суть сводится к установлению эталонных норм чистоты минеральных удобрений, которые позволят российским аграриям обеспечить Россию и мир доступной и экологичной сельхозпродукцией, прокомментировал «Агроинвестору» генеральный директор «Фосагро», президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. — Эти нормы в несколько раз строже недавно принятых европейских стандартов по содержанию тяжелых металлов и токсичных веществ: втрое по кадмию и вдвое — по мышьяку. И в России они начнут выполняться гораздо раньше, чем в Европе».



По его словам, почти все сельхозпредприятия страны применяют удобрения российского производства, и могут использовать их доказанную экологическую чистоту как конкурентное преимущество при экспорте сельхозпродукции. При этом важно понимать, что новые стандарты не ограничивают объемы применения минеральных удобрений и не сдерживают интенсификацию сельского хозяйства: разумное, профессиональное использование удобрений не приводит к загрязнению или деградации почв, подчеркнул Гурьев. «Интенсивное сельское хозяйство на основе экологичных минеральных удобрений позволит удовлетворять растущий потребительский спрос на «зеленые» продукты питания, обеспечивая высокую доступность продуктовой корзины в России», — отметил он.



По оценке Гурьева, почти все российские производители удобрений уже готовы к сертификации по новым нормам без дополнительных затрат и увеличения стоимости для потребителей. «Российские аграрии по-прежнему будут иметь возможность закупать удобрения по цене ниже, чем их зарубежные коллеги, — заверил он. — В свою очередь, некоторые иностранные производители удобрений, не обладающие эталонной сырьевой базой, будут вынуждены проводить дополнительную очистку сырья или удобрений от нормируемых примесей, что неминуемо сказывается на себестоимости зарубежной сельхозпродукции. Таким образом, российские экспортеры получают и дополнительное ценовое преимущество».



Стандарты разработаны рабочей группой, сформированной из экспертов Роскачества при участии Союза органического земледелия, Стандартинформ, Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», НИИ «Атмосфера», компании «Фосагро», Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам им. Я. В. Самойлова и вводятся в действие со 2 марта 2020 года, говорится в сообщении Росстандарта. Ведомство считает, что внедрение стандартов будет способствовать повышению качества и эффективности использования сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками и созданию российских защищенных брендов экологически чистой продукции. Нормы по другим веществам — пестицидам, ароматизаторам, пищевым добавкам и др. — будут утверждены позже.



В феврале президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству создать защищенный бренд отечественной чистой «зеленой» продукции. Такой бренд должен подтверждать, что в производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, а также «заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынках». В отличие от органической, при производстве продукции с улучшенными экологическими характеристиками разрешено использовать некоторые удобрения, агрохимикаты и стимуляторы роста. «Рынок органики в мире, по разным оценкам, составляет до 100 млрд евро. В пятилетней перспективе рынок органики может составить порядка 300 млрд евро. Но «зеленый» бренд — это совершенно другой подход», — объяснял осенью министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Органическая продукция более эксклюзивная, для состоятельного населения, а «зеленый» бренд будет доступен «практически повсеместно», уверен он.



Минсельхоз рассчитывает, что к 2024 году 10-15% российской продукции АПК будет идти на экспорт именно под «зеленым» брендом. Главное — быстро утвердить все нормативно-правовые акты для начала маркировки такой продукции, а также «грамотно сработать с западными партнерами», которые «готовы с удовольствием покупать» российские «зеленые» продукты, ранее говорил глава агроведомства. Однако участники рынка органической продукции не раз высказывали опасения, что параллельное развитие «органики» и «зеленой» продукции может запутать потребителей и привести к падению спроса на эти товары. Национальный органический союз предлагает полностью разграничить эти понятия. Закон об органической продукции начнет действовать с нового года, закон о продукции с улучшенными экологическими характеристиками еще не принят, его проект предполагает вступление в силу с 1 января 2021 года.



Между тем производители минеральных удобрений, представители АПК и ритейла по инициативе Андрея Гурьева решили создать независимую ассоциацию производителей и поставщиков продукции с улучшенными экологическими характеристиками «Зеленый клуб», сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). По словам Гурьева, «Зеленый клуб» станет первой в мире организацией, в которую войдут представители всех звеньев сельскохозяйственной цепочки производства продуктов питания — «от руды до еды». В следующем году члены ассоциации планируют готовиться к вступлению закона о «зеленой» продукции. Принятие закона позволит производителям маркировать экологически чистые продукты питания, а потребителям — делать обоснованный выбор в пользу здоровой и полезной продукции, уверен он.

