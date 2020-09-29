«Зеленые» российские продукты получат отдельные полки в магазинах и льготы на экспорт

Продукция под брендом The Green One может быть востребована на внешнем рынке Pixabay

В России появятся продукты питания с улучшенными экологическими характеристиками, производители которых получат отдельную полку в магазинах и льготы от государства, в том числе при продвижении на экспорт. Об этом в интервью РБК рассказала заместитель председателя правительства, в том числе курирующая АПК, Виктория Абрамченко.



Производство продуктов с улучшенными экологическими характеристиками — это часть перехода России к «зеленой» экономике, которая также предполагает применение высококачественных удобрений и использование биоразлагаемой упаковки. Как сообщает РБК, Минсельхоз до 22 октября должен разработать программу «зеленого» финансирования таких продуктов — и на территории России, и на внешнем рынке. Также будет разработан соответствующий законопроект, это поручено сделать департаменту природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства.



По словам Абрамченко, вопрос обсуждался на недавно прошедшем совещании с производителями минеральных удобрений. «Наши удобрения не оставляют вредных веществ после применения в почве. Мы должны создавать условия для развития такой продукции и в конечном итоге перехода всего сельского хозяйства и переработки на «зеленые» стандарты», — сказала она. По ее словам, торговые партнеры России в Евросоюзе в первую очередь заинтересованы в получении этой продукции.



Как ранее сообщал «Агроинвестор», в феврале 2019 года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил создать в России бренд отечественной «зеленой» продукции. Такие продукты в стране будут оценивать по шести категориям и помечать специальной маркировкой. Продукция будет отличаться от органической — при ее производстве допускается использование удобрений и пестицидов, но только высококачественных. Тогда как при производстве органической вообще не используются пестициды, антибиотики и др.



С помощью стандартов, разработанных Роскачеством, производители смогут подтвердить, что перешли от интенсивного ведения сельского хозяйства к более щадящему использованию ресурсов. Четыре стандарта касаются правил производства, хранения и транспортировки. Еще два — требований к минеральным удобрениям, в частности, они рекомендуют ограничить содержание в них свинца, кадмия и других тяжелых металлов.



Производителей, которые соблюдают эти требования, вносят в единый госреестр, после чего они могут распространять продукцию под брендом «Зеленый стандарт» (The Green One) и размещать на ней специальный логотип.

