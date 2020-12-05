Состояние озимых еще может улучшиться

В Краснодарском и Ставропольском краях по-прежнему отмечается низкий запас продуктивной влаги Pixabay

Из-за высокой доли озимых в плохом состоянии — на конец ноября 22%, по данным Росгидромета - отраслевые аналитики прогнозируют снижение урожая зерна в следующем году. При этом ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться, поскольку в ряде регионов по-прежнему отмечается нехватка влаги в почве, также есть проблема отсутствия снежного покрова на фоне ожидаемого похолодания. Однако, как показал опрос «Агроинвестора», даже внутри одного региона состояние озимых в хозяйствах может существенно различаться.



Так, например, управляющий агробизнесом концерна «Покровский» (Краснодарский край) Станислав Кашуба говорит, что половина озимых на полях холдинга в хорошем состоянии, половина — в неудовлетворительном. «Основная проблема в том, что нет влаги и снежного покрова», — отмечает он.



У работающей в том же регионе агрофирмы «Прогресс» озимые пшеница и ячмень развиваются хорошо и сейчас находятся в фазе трех листьев. Некоторые опасения вызывает рапс: он поздно взошел и пока развился слабо из-за сухой погоды, рассказывает гендиректор компании Александр Неженец. «Однако погибших посевов у нас нет, — уточняет он. — Сейчас влаги в почве достаточно. В нашем регионе держатся плюсовые температуры, поэтому снежного покрова пока нет».



В хозяйствах холдинга «АгроГард» в Краснодарском крае озимые испытывают дефицит влаги. По словам гендиректора компании Павла Царева, есть опасения, что при отсутствии снежного покрова возможные длительные заморозки и морозы ослабят посевы или приведут к их частичной гибели. Кроме того, текущие погодные условия могут способствовать росту популяции мышевидных грызунов, отмечает он. Тем не менее, на предприятиях «АгроГарда» в Выселковском, Кореновском, Тихорецком и Брюховецком районах Кубани в целом состояние озимых лучше, чем в прошлом сезоне: не взошедших и погибших посевов нет. «Сейчас все засеянные площади находятся в фазе кущения или начала кущения», — добавляет Царев.



В хозяйствах «Продимекса» по Краснодарскому и Ставропольскому краям всходы получены по всем площадям озимых, они находятся в фазе шильца — двух и более листьев. Однако есть проблема большого количества мышей, активно проводятся мероприятия по борьбе с ними, делится заместитель гендиректора компании Вадим Ерыженский. «Главная проблема в этих регионах — низкий запас продуктивной влаги, и нет ее накопления. Снежный покров сейчас отсутствует. В случае бесснежной зимы и сильных морозов можно ожидать большую площадь пересева, — комментирует он. — Если же в течение зимы не будет сильных заморозков, а ранней весной — резкого нарастания температур, то озимые могут заложить ожидаемый потенциал урожайности».



В Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, где не взошли или находятся в плохом состоянии соответственно 40% и 36% озимых, ситуация еще может улучшиться, ранее говорил «Интерфаксу» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Но что касается Поволжья и особенно Черноземья, то здесь ситуация сложная — если не взошли, то и не взойдут. А в Центральном округе доля плохих и не взошедших посевов составляет 17%», — обращал внимание он.

Основные риски для посевов «АгроГарда» в регионах Центра Царев связывает с несвоевременностью их ухода в зиму. «Положительные температуры конца октября и ноября увеличивают расход накопленных растениями сахаров и могут осложнить их зимовку. По той же причине возможен рост заболеваний растений весной», — допускает он. На предприятиях холдинга в Орловской, Курской и Липецкой областях состояние посевов не хуже, чем в прошлом сезоне, в Тамбовской области развитие озимых слабее, чем годом ранее. «В целом, по всем нашим хозяйствам в Центре не взошедших и погибших посевов нет. Сейчас фазы развития на 70% засеянных площадей — два-три настоящих листа, начало кущения, кущение, остальные всходы в фазе шильца», — уточняет Царев.



У «Продимекса» в Воронежской области ситуация с озимыми складывается значительно хуже, чем в предыдущие годы. С начала сева до конца октября не было осадков, и семена лежали в сухой почве. Осадки прошли в конце октября — начале ноября. Семена проросли и всходы начали появляться только в ноябре. «На данный момент погибших посевов нет, — говорит Ерыженский. — Первый снег выпал в конце ноября, но растаял после наступления положительных температур. Сейчас снежный покров недостаточен. Озимые на ряде полей в регионе уходят в зиму в фазе шильца, два-три листа». По его словам, при благоприятных погодных условиях зимой и ранней весной возможна благополучная перезимовка. Не взошедшие посевы есть, но все семена проросли, и агрокультуры имеют шансы перезимовать и дать урожай, оценивает топ-менеджер.



Ситуация с севом озимых в Курской области складывалась неблагоприятно, продолжает Ерыженский: на большей части площади пришлось сеять в сухую почву, запасы влаги в пахотном слое в большинстве районов области были недостаточными, наблюдался выраженный дефицит накопленной влаги, на непаровых предшественниках были риски полного отсутствия всходов. По информации регионального Гидрометцентра, за август выпало лишь 30% от среднемноголетней нормы осадков, за сентябрь — 4 мм (8% от нормы), за первую декаду октября — 0,3 мм, приводит данные он.



В Курской и Белгородской областях состояние озимых сейчас частично нормализовалось после выпадения осадков и продолжительной теплой погоды. «В зиму озимые уходят в удовлетворительном состоянии. Осеннее кущение на сегодняшний день отмечено на всей площади по паровым предшественникам, по непаровым — стадия второго-третьего листа. Полевая всхожесть составляет 70-90% в зависимости от предшественника, — рассказывает Ерыженский. — Осенью 2019 года тоже наблюдалась серьезная засуха, но озимые пострадали меньше, чем в 2020-м, поскольку осадки выпали намного раньше». В Курской области 100% площадей озимых ушли в зимовку в стадии кущения, по предприятиям Белгородской области текущее состояние озимой пшеницы значительно хуже последних трех лет: большая часть посевов находится в фазе шильца, добавляет он.



Председатель совета директоров «Раздолье-Агро» (Тульская область) Алексей Иванов говорит, что озимые не вызывают опасений. «Мы их посеяли достаточно рано и уже получили все входы. Снег у нас выпал, хотя покров пока не очень большой, но в ближайшее время ожидаются снегопады. Соответственно, мы смотрим на урожай будущего года достаточно оптимистично», — отмечает он. Что касается состояния озимых в целом по стране, то в южных регионах определяющую роль сыграет погода весной, считает Иванов: если весна будет затяжной и влажной, то ситуация может выправиться.



Основные проблемы с посевами приходятся на южные регионы страны из-за длительного отсутствия осадков и позднего появления всходов, говорит заместитель гендиректора агрохолдинга «Нива-Михеев и К» (Нижегородская область) Сергей Смирнов. «В нашей же зоне состояние посевов на входе в зиму было очень хорошим. У нас была длинная осень, которая позволила растениям развиться и накопить сахара. Текущее состояние озимых пока не вызывает никаких опасений. Сейчас у нас немного снега, но покров есть — от 5 см до 15 см», — оценивает он.

