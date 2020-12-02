Доля озимых в плохом состоянии оказалась рекордно высокой

На 2,42 млн гектаров озимые не взошли Pixabay

Росгидромет опубликовал данные о состоянии озимых: к 25 ноября из посеянных 19,23 млн га в хорошем и удовлетворительном состоянии было 78% посевов (14,95 млн га), в плохом — 22% (4,28 млн га), в том числе на 2,42 млн га озимые не взошли. Такая доля плохих посевов — абсолютный антирекорд, оценил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Правда, в ноябре 2014 года площадь плохих озимых достигала 2,57 млн га — 15,6% от общей площади сева, сказал он «Интерфаксу». В 2015-м доля озимых в плохом состоянии оценивалась на уровне 11,1%, в 2005-м — 12%. Во все остальные сезоны, начиная с 2002 года, когда метеорологи стали публиковать информацию о состоянии посевов в нынешнем формате, доля плохих озимых была ниже 10%, отметил эксперт. Впрочем, даже нынешний показатель «не значит, что все пропало», добавил он.



Так, например, ситуация еще может улучшиться в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, где не взошли или находятся в плохом состоянии соответственно 40% и 36% озимых. «Но что касается Поволжья и особенно Черноземья, то здесь ситуация сложная — если не взошли, то и не взойдут. А в Центральном округе доля плохих и не взошедших посевов составляет 17%», — отметил Петриченко.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский говорит, что площади плохих и не взошедших озимых огромны, и эти потери вряд ли удастся компенсировать за счет расширения посевов, хотя в этом году они и выросли на 0,8-1 млн га. «Такого показателя по состоянию озимых осенью за последние 20 лет никогда не было, и, возможно, это не окончательная оценка, — цитирует его «Интерфакс». — К тому же рекордно низкая доля посевов, которые находятся в хорошем состоянии — чуть больше 50%, хотя обычно она составляет 65-70%». Правда, эксперт тоже не исключает, что часть посевов, которые не взошли осенью, еще могут взойти весной. Однако потенциал их урожайности все равно уменьшится, это касается как регионов Юга — Ставропольского края, Волгоградской и Ростовской областей, так и Центра — Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Саратовской областей, перечислил он.



«Мы видим, что доля озимых в плохом состоянии самая высокая за период с 2013 года. Это в основном, конечно, из-за Юга», — сказал агентству Reuters гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, отметив также, что процент посевов в хорошем состоянии не самый низкий за этот период. При этом состояние посевов улучшилось по сравнению с показателями месяц назад, обратил внимание он.



По информации Росгидромета, условия для начала зимовки озимых в большинстве регионов на конец ноября были удовлетворительными. Правда, если в северных районах Европейской территории России, в Уральском федеральном округе и в юго-западных районах Западной Сибири высота снежного покрова составляла 6-9 см, а на северо-востоке Западной Сибири — 10-15 см, то в большинстве районов южной части Европейской территории России — 1-3 см. В крайних южных районах Центрального федерального округа снега на полях почти не было, а в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах снежный покров высотой 1-8 см наблюдался лишь местами, говорится в сообщении Росгидромета.

По словам Павенского, ситуация с состоянием озимых осложняется тем, что в европейскую часть страны идет похолодание, а осадки не прогнозируются. Это может негативно отразиться на посевах, особенно в Поволжье, где ожидаются очень низкие температуры, отметил он. Поскольку до середины декабря прогнозируется холодная погода с небольшим количеством осадков, процент гибели и списания озимых будет большим, несмотря на то что некоторая часть плохих посевов позднее может перейти в удовлетворительное состояние, комментирует Петриченко.



«Это действительно серьезная негативная картина для перспектив урожая 2021 года», — считает Петриченко. Согласно его прогнозу, все идет к снижению валового сбора, однако конкретных цифр эксперт пока не озвучивает. «Урожай и пшеницы, и зерна в целом в 2021 году будет существенно ниже, чем в этом году, — уверен Павенский. — Правда, вряд ли мы уйдем по сбору пшеницы ниже уровня 75 млн т и по валовому сбору ниже 120 млн т. Но, скорее всего, не повторим и существенно не приблизимся к 131 млн т зерна, в том числе к 84 млн т пшеницы, которые прогнозируются на этот год». ИКАР ранее оценил, что в следующем году урожай пшеницы в России может снизиться до 78 млн т, всего зерна — до 125 млн т.

