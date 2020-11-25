РЗС: дефицита ржи в этом году не предвидится

Производство ржи не растет из-за низкого спроса Pixabay

Дефицита ржи в этом году не будет, считают президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский и вице-президент союза Александр Корбут. Ранее о том, что в этом году рынок может вновь столкнуться с дефицитом ржи, который в прошлом году привел к резкому росту цен на агрокультуру, сказал глава аграрного комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) Петр Чекмарев. «Мы можем забыть вкус настоящего ржаного хлеба», — цитирует его «Интерфакс». По оценке Чекмарева, в этом году урожай ржи составил 1,9 млн т, но около 20% этого объема придется на непродовольственное зерно.



Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич назвал положение на рынке ржи «плачевным». «Дефицит ржи к 1 июля 2021 года составит более 300 тыс. т. Да, валовое производство в этом году увеличилось, качество повысилось. Но нам нужна рожь первого и второго классов. Из другой ржи не получится мука, из которой можно испечь хлеб», — отметил Гуревич (цитата по «Интерфаксу»).



По данным РЗС, урожай ржи в этом году достигнет 2,2 млн т против 1,4 млн т в 2019-м. «Весь прошлый год мы прожили под разговоры про дефицит, но никаких проблем с производством того же ржаного хлеба не было, — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. — Да, хлебопекам было сложно, но пережили в итоге нормально. Никакого дефицита в 2020 году не будет точно». Злочевский отметил, что урожай в этом году однозначно должен быть выше уровня 2018 года, когда было собрано 1,9 млн т ржи, и никакого дефицита не предвидится. Он предполагает, что разговоры о дефиците ржи, возможно, появляются на фоне того, что хотелось бы, чтобы ее урожай достигал 2,5 млн т, однако в этом нет необходимости из-за отсутствия спроса.



Кроме того, цены на рожь упали на фоне увеличения урожая и на данный момент достаточно стабильны, говорит Злочевский. Корбут добавляет, что стоимость ржи сейчас находится на уровне около 10 тыс. руб. за тонну, тогда как в мае она доходила до 15 тыс. руб./т. По данным Минсельхоза, средняя оптовая цена на продовольственную рожь к 11 ноября составила 10,2 тыс. руб./т (без НДС) против 8,3 тыс. руб./т годом ранее. Самая высокая цена сложилась на Юге России — 12,6 тыс. руб./т против 9,9 тыс. руб./т в 2019 году. Самая низкая цена зафиксирована в Поволжье — 9,1 тыс. руб./т против 7 тыс. руб./т год назад.



«Цены выше, чем в прошлом году, но ниже, чем пиковые цены этого года. И то, что цены ниже — лучшая характеристика того, что никакого дефицита ржи нет, — подчеркивает Корбут. — Да, можно обмануть статистику, но рынок и цены не обманешь. Просто цены выше уровня аналогичного периода прошлого года, но и остальные зерновые подорожали — рост вполне пропорционален».



Чекмарев считает, что и следующий сезон также будет дефицитным по ржи. «Рожь посеяна на площади 1 млн га. Это ни о чем», — отметил он и добавил, что площадь озимой ржи должна составлять не менее 2 млн га. По мнению Корбута, нынешних посевов достаточно, чтобы полностью удовлетворить спрос потребителей. По его оценке, посевы ржи под урожай 2021 года останутся примерно на уровне этого года, если снижение и будет, то незначительное. Из-за отсутствия спроса на рожь со стороны потребителей роста посевных площадей, вероятно, не будет, добавляет Корбут. «В этом сезоне на экспорт мы отправили 51 т ржи. Экспортного спроса нет, потребление ржаного хлеба не растет и расти не будет», — уверен Корбут.

